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鈴木彩艶の移籍でPSGに障害、日本人GKは先発起用を要求
PSG、鈴木獲得に前進
パリ・サンジェルマンが、夏の移籍市場での動きを加速させる中、パルマのGK鈴木の獲得に迫っている。フランス王者は木曜日、モナコのMFマグネス・アクリウシュを正式に5000万ユーロで獲得したことを受け、戦力の選択肢を強化したい考えだ。
『レキップ』と『コリエレ・デロ・スポルト』によれば、23歳の日本代表選手を巡る取引は今後48時間以内にまとまる可能性がある。ただ、将来的な役割に関する鈴木側の要求は、すでにパリSG首脳陣にとって頭痛の種となっている。
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日本人GK、出場時間の保証を要求
PSGが鈴木をどう活用するかについては依然として結論を出していない一方で、選手本人の意向は非常に明確である。 『Tuttosport』によれば、このGKはベンチに座るのではなく、トップチームで継続的にプレーすることを強く求めているという。
パルマでフルシーズンを終え、全公式戦22試合に出場した鈴木は、控え役を受け入れるつもりはない。この姿勢は、現時点で先発の座を保証できないPSGにプレッシャーをかけている。イタリアメディアは、パルク・デ・プランスで日本代表の鈴木が歩む可能性のある2つの道筋を伝えている。PSGは鈴木をマトヴェイ・サフォノフのバックアップとして残すか、あるいは直ちに1シーズンの期限付き移籍に出すかのいずれかとなる。
GKを巡る不透明感の中、より高額なオファーが予想される
PSGは、2800万ユーロにボーナス500万ユーロを加えた最初のオファーが拒否されたことを受け、条件を改善した再オファーの提出を準備している。日本代表として28試合の出場歴を持つ鈴木は、2029年までイタリアのクラブとの契約を残している。
この継続中の獲得追求は、首都のクラブにとって微妙な時期に重なっている。リュカ・シュヴァリエの将来をめぐる疑問は依然として続いており、PSGのGKポジションにおける長期戦略をさらに複雑にしている。すでにアクリウシュに多額の投資をしていることもあり、パリの首脳陣はパルマとの交渉をまとめる前に、GK陣の序列を早急に整理しなければならない。
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難航する移籍交渉の次のステップ
パリ・サンジェルマンは今後数時間以内に修正オファーを提示し、パルマとの合意を最終決着させる見通しだ。しかし、鈴木を説得してクラブが提示する育成プランを受け入れさせることは、依然として重要なハードルとなっている。もしパリ・サンジェルマンが鈴木に先発の役割を与えない選択をした場合、来季に向けてはローン移籍がすべての当事者を満足させる解決策になり得る。そうでなければ、この日本人スターはフランスの首都への移籍を再考する可能性がある。週内2人目の大型補強をまとめ上げることを目指す中、パリ・サンジェルマン首脳陣は今、鈴木の明確な要求と既存のGK構想のバランスを取らなければならない。
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