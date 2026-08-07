鈴木彩艶の移籍でPSGに障害、日本人GKは先発起用を要求

PSGは、2800万ユーロにボーナス500万ユーロを加えた最初のオファーが拒否されたことを受け、条件を改善した再オファーの提出を準備している。日本代表として28試合の出場歴を持つ鈴木は、2029年までイタリアのクラブとの契約を残している。

この継続中の獲得追求は、首都のクラブにとって微妙な時期に重なっている。リュカ・シュヴァリエの将来をめぐる疑問は依然として続いており、PSGのGKポジションにおける長期戦略をさらに複雑にしている。すでにアクリウシュに多額の投資をしていることもあり、パリの首脳陣はパルマとの交渉をまとめる前に、GK陣の序列を早急に整理しなければならない。