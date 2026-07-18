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翻訳者：
「金持ちは負けるとプレーしたくなくなる」――イングランド対フランスのプレーオフを軽視したトーマス・トゥヘル監督が、クロアチアのレジェンドから痛烈に批判された。
スーカー氏、富裕層の軽視的な態度に反論
トゥヘル監督は、迫るイングランド対フランスの3位決定戦への意欲を欠き、「選手たちは決勝しか見ていない」と語った。
フランス98でクロアチアを銅メダルに導いたスカーは、このドイツ人指揮官の言動に戸惑いを隠せなかった。イタリア人ジャーナリスト、タンクレディ・パルメリとのインタビューで、スカーは国際試合に広がる「エリート主義的なメンタリティ」をこう批判した。「私に言わせれば、勝てないと分かると彼らはプレーしたがらない」
- AFP
211カ国への敬意を呼びかけます。
ゴールデンブーツ賞を受賞した元選手は、トゥヘル監督の発言が「常勝国」ではない国々にとって銅メダルが持つ感情的な重みを軽視していると指摘した。スーカー氏はサッカー界のトップに立つ者たちに、世界中のサッカーコミュニティに対してより謙虚になるよう求めた。
トロフィーを多数持ち莫大な富を誇る国々にとってこの試合は意味がない。私は彼らが静かにし、211の参加国すべてを尊重し、世界は自分たちだけのものではないと理解してほしい。世界は中規模国や小国、サッカーを楽しむ人々のものでもある」とスカーは語った。
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ズーカー氏は、土曜の3位決定戦で勝ったチームは、今は評価されなくても、後にその価値に気づくと語った。「この試合は重要だ。1998年のオランダ戦後に3位になり、今は誇りだ」と述べた。
「どのチームが3位になっても、20年後には必ずその銅メダルを思い出すだろう。だから、今回の件でトゥヘル監督の言動は重要ではない。彼はとんでもないことを言っている」とズーカーは付け加えた。
- AFP
スカー、メッシのW杯決勝制覇を後押し
元クロアチア代表FWは、日曜にニュージャージーで行われるW杯決勝を前に予想を語った。メッシ率いるアルゼンチンが2大会連続優勝を狙う一方、スペインは2度目の優勝を狙う。
「90分、あるいは延長もあるだろう。だが勝つのはメッシだ。最後の1秒まで面白い試合になる」とスカー氏は語った。
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