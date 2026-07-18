ゴールデンブーツ賞を受賞した元選手は、トゥヘル監督の発言が「常勝国」ではない国々にとって銅メダルが持つ感情的な重みを軽視していると指摘した。スーカー氏はサッカー界のトップに立つ者たちに、世界中のサッカーコミュニティに対してより謙虚になるよう求めた。

トロフィーを多数持ち莫大な富を誇る国々にとってこの試合は意味がない。私は彼らが静かにし、211の参加国すべてを尊重し、世界は自分たちだけのものではないと理解してほしい。世界は中規模国や小国、サッカーを楽しむ人々のものでもある」とスカーは語った。











