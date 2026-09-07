バイエルンの元MFディートマー・ハマン氏は、同じ موضوعについて語った際にGOALにこう話していた。「彼に残されているのはあと2、3年だ。ウリ・ヘーネスは、彼らが常に自分たちは売却するクラブではないと強調している以上、その可能性はないと断言していた。彼らは売りたいと思った時にしか選手を売らない。

「彼は際立った選手だった。彼らにはそのつもりはなく、まったく関心もない。もしその選手がバイエルン・ミュンヘンに来て『出て行きたい』と言えば、話は別になるかもしれないし、状況も変わるかもしれない」

記録的な移籍金が動くという話題については、フランスの元FWルイ・サハ氏が以前GOALにこう語っている。「本当に途方もない金額だ。だが彼はそうした称賛や議論に値すると思う。なぜなら、この若者がこの1年から2年の間にやってのけたことは信じられないからだ。

「忘れてはならないのは、彼はクリスタル・パレスでプレーしていたような存在だったということだし、人々は本当にはその種の才能を理解してこなかったと思う。そしてこれは美しい物語でもある。なぜなら、無頓着で、気にしておらず、もしかすると私たちがそうであるようにはフットボールを愛していないとさえ言われ得た人が、この世界のあらゆる口を封じて、『いいか、自分自身のアイデンティティーでやれば、驚くべきことができるんだ』と言ったからだ。そして今、人々は狂ったように彼を追いかけている。美しいことだ」