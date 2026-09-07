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「金を目にしても動揺するな」 元フランス代表が将来を予測、バイエルンはマイケル・オリーズへの移籍オファーを恐れない理由
レアル・マドリー、オリセへの2億2300万ユーロ移籍が取り沙汰される
昨季に得点関与の面で驚異的な数字を残したオリセは、2026年ワールドカップでフランス代表が準決勝まで勝ち進む中で中心的な役割を果たした。スペインへの移籍の可能性をめぐる話が過熱したのは、その大会の最中だった。
ラ・リーガの強豪レアル・マドリーは「ギャラクティコス」の補強方針で知られており、ドイツで注目を集める24歳のアタッカーはその条件に合致すると考えていたとされる。ある時点では、記録更新となる2億2300万ユーロ（1億9200万ポンド／2億5900万ドル）のオファーが検討されているとの話もあった。実現していれば、2017年のネイマールのバルセロナからパリ・サンジェルマンへの移籍を上回るものとなっていた。
しかし、正式なオファーは提示されず、レアル・マドリーは代わってコートジボワール人ウインガーのヤン・ディオマンデに関心を移した。現在、サンティアゴ・ベルナベウにオリセが入る即時の枠はない。それでも、今後アプローチが行われないという意味ではなく、かつてレディングとクリスタル・パレスでプレーしたこのスターに、再びプレミアリーグの舞台に立つチャンスがいずれ訪れないとも限らない。
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なぜバイエルンはラ・リーガとプレミアリーグからの関心を退けられるのか
とはいえ現時点では、バイエルンはあらゆる引き抜きの動きをはね返す構えだ。レアル・マドリーやイングランドの有力クラブがオリーセをバイエルンから引き離そうとする動きを強めた場合について問われた元フランス代表のサニャは、Wiz Slotsとの提携での取材で、GOALにこう語った。「今は競争相手がいる。なぜならバイエルンは一つの機関のような存在だからだ。
「バイエルンは金に縛られていないし、金を恐れてもいない。金を見て動揺することもない。なぜなら安定感があり、ドイツ的な規律もあるからだ。だから、誰が金を持って来ても感心はしない。
「彼に近づこうとするどのクラブにとっても、これが難しさになり得る。なぜなら資金力のあるクラブだからだ。それにバイエルンは大クラブであり、悪いクラブでもない。とても尊敬され、愛されている。彼は大きなインパクトを残していて、チームも彼に完璧に合っている。だから私は、彼が去るとは思わない」
バイエルンに世界的スーパースターを手放す考えはない
バイエルンの元MFディートマー・ハマン氏は、同じ موضوعについて語った際にGOALにこう話していた。「彼に残されているのはあと2、3年だ。ウリ・ヘーネスは、彼らが常に自分たちは売却するクラブではないと強調している以上、その可能性はないと断言していた。彼らは売りたいと思った時にしか選手を売らない。
「彼は際立った選手だった。彼らにはそのつもりはなく、まったく関心もない。もしその選手がバイエルン・ミュンヘンに来て『出て行きたい』と言えば、話は別になるかもしれないし、状況も変わるかもしれない」
記録的な移籍金が動くという話題については、フランスの元FWルイ・サハ氏が以前GOALにこう語っている。「本当に途方もない金額だ。だが彼はそうした称賛や議論に値すると思う。なぜなら、この若者がこの1年から2年の間にやってのけたことは信じられないからだ。
「忘れてはならないのは、彼はクリスタル・パレスでプレーしていたような存在だったということだし、人々は本当にはその種の才能を理解してこなかったと思う。そしてこれは美しい物語でもある。なぜなら、無頓着で、気にしておらず、もしかすると私たちがそうであるようにはフットボールを愛していないとさえ言われ得た人が、この世界のあらゆる口を封じて、『いいか、自分自身のアイデンティティーでやれば、驚くべきことができるんだ』と言ったからだ。そして今、人々は狂ったように彼を追いかけている。美しいことだ」
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オリーズのアリアンツ・アレーナでの契約が満了する時期
バイエルンはオリセと2029年までの契約を結んでいるため、最も価値の高い戦力の一人を手放す必要には迫られていない。ロンドン生まれのこのスターには、今後もさらに数年間ミュンヘンでプレーすることを期待している。
資金力のあるライバルクラブがドイツでの動向を注意深く見守っていることは認識しているはずだが、バイエルン自体もチャンピオンズリーグ制覇を常に争うクラブであり、クラブ全体の野心はどの個人のそれにも匹敵すると考えているはずだ。
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