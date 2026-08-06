ギマランイスをめぐる論点の一つは、ミケル・アルテタのチームでどこに当てはまるのか、という点だ。アーセナルにはすでに、デクラン・ライス、マルティン・ウーデゴール、エベレチ・エゼ、マルティン・スビメンディ、ミケル・メリーノ、イーサン・ヌワネリといった選手たちがいる。

その問いが最近ジェレミー・アリアディエールに投げかけられると、『インヴィンシブルズ』の一員だった同氏はGOALに次のように語った。「難しい問題だと思う。というのも、シーズンを終えたばかりでスビメンディがいて、彼はチームにすら入れなかった。マイルズ・ルイス＝スケリーは入ってきたばかりなのに、突然そのセントラルMFのポジションをつかんだ。そうは言っても、マイルズはおそらくそのポジションでシーズン開幕を迎える先発にはならない気がする。

「ギマランイスが来ることになれば、もちろんそれは誰がすぐにプレーできる状態にあるか次第だ。ワールドカップに行っていた選手たちは、いずれにせよ戻ってくるのが遅くなるだろうし、シーズン開幕に間に合う状態ではないかもしれない。でも、ギマランイスはトッププレーヤーであり、トップレベルの選手だと思う。

「あのシステムの中で彼はどこに入るのか。デクラン・ライスがいて、いいプレーをしてきたマルティン・ウーデゴールがいて、素晴らしい仕事ができるエゼもいるわけだから、言うのは難しい。

「では、3枚の中盤の中でより守備的な役割を担う6番に置くのか。分からない。ギマランイスは前に出ていくのも好きだし、得点も決めたいし、高い位置でもプレーしたがるからだ。だから分からない。彼をどうフィットさせるのか、本当に分からないよ。でも、優れた選手がいて、いい選択肢があるのはいつだって素晴らしいことだし、あとはミケルが自分の考えるやり方で機能させればいい」