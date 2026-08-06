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「金がものを言う」＆ブラジルへの移動も容易に！ 元ニューカッスルのクリス・ワドルがブルーノ・ギマランイスのアーセナルへの7500万ポンド移籍の理由を説明
ギマランイス、ニューカッスルでの大量流出の一部にか
ギマランイスは2022年の冬の移籍市場でセント・ジェームズ・パークに加わった。この4年半で195試合に出場し、ときにはキャプテンマークも巻いた。
2025年にはカラバオカップ制覇を味わい、ニューカッスルの象徴的な存在としてチャンピオンズリーグの舞台にも立った。だが、2026年のタインサイドには大きな変化の波が押し寄せている。
アンソニー・ゴードンとサンドロ・トナーリはすでに高額移籍で退団しており、エディ・ハウも監督の座を去った。かつては強固だった土台が崩れ始めるなか、さらなる売却の可能性も取り沙汰されており、ギマランイスもその大量流出の一員となることを求めているようだ。
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ギマランイスにとってアーセナル移籍が理にかなう理由
なぜ28歳の彼がイングランド王者に心を動かされたのかを問われた元ニューカッスルのスター、ワドルは、BetBrainとの提携のもと、GOALにこう語った。「リーグタイトル、チャンピオンズリーグ、ロンドン。それに加えて、かなりの好条件の契約を手にすることも忘れてはいけない。金がものを言うのは、みんな分かっている。
「もちろん、選手はチャンピオンズリーグでプレーしたいし、トップレベルで戦いたいし、タイトルも勝ち取りたい。それも理解できる。だから彼はこれを見て、次のステージだと考えたのだろう。
「彼は28歳、29歳だ。おそらく2年、あるいは2年から3年はやれるだろう。そして彼にとっては、チャンピオンズリーグ優勝、プレミアリーグ優勝、FAカップ、リーグカップを勝ち取るチャンスでもある。さらに言うように、経済的にもずっと潤うはずだ。それにブラジル代表としてプレーする時も、ニューカッスルからよりロンドンからブラジルへ向かう方が簡単だと思う。
「だから、こうしたあらゆる側面がある。ただ彼はおそらくニューカッスルを見て、『ゴードンを手放し、トナーリを手放した。このチームはどこへ向かっているんだ？』と考えたのだろう。そして、もう流れは見えていると感じ、アーセナルのようなクラブが自分に来たことで、『このチャンスはつかまなければならない』と思ったはずだ。」
ギマランイスはアーセナルでどこにフィットするのか？
ギマランイスをめぐる論点の一つは、ミケル・アルテタのチームでどこに当てはまるのか、という点だ。アーセナルにはすでに、デクラン・ライス、マルティン・ウーデゴール、エベレチ・エゼ、マルティン・スビメンディ、ミケル・メリーノ、イーサン・ヌワネリといった選手たちがいる。
その問いが最近ジェレミー・アリアディエールに投げかけられると、『インヴィンシブルズ』の一員だった同氏はGOALに次のように語った。「難しい問題だと思う。というのも、シーズンを終えたばかりでスビメンディがいて、彼はチームにすら入れなかった。マイルズ・ルイス＝スケリーは入ってきたばかりなのに、突然そのセントラルMFのポジションをつかんだ。そうは言っても、マイルズはおそらくそのポジションでシーズン開幕を迎える先発にはならない気がする。
「ギマランイスが来ることになれば、もちろんそれは誰がすぐにプレーできる状態にあるか次第だ。ワールドカップに行っていた選手たちは、いずれにせよ戻ってくるのが遅くなるだろうし、シーズン開幕に間に合う状態ではないかもしれない。でも、ギマランイスはトッププレーヤーであり、トップレベルの選手だと思う。
「あのシステムの中で彼はどこに入るのか。デクラン・ライスがいて、いいプレーをしてきたマルティン・ウーデゴールがいて、素晴らしい仕事ができるエゼもいるわけだから、言うのは難しい。
「では、3枚の中盤の中でより守備的な役割を担う6番に置くのか。分からない。ギマランイスは前に出ていくのも好きだし、得点も決めたいし、高い位置でもプレーしたがるからだ。だから分からない。彼をどうフィットさせるのか、本当に分からないよ。でも、優れた選手がいて、いい選択肢があるのはいつだって素晴らしいことだし、あとはミケルが自分の考えるやり方で機能させればいい」
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プレミアリーグ王者が戦力層を厚くする
アーセナルは昨季、歴史的な欧州制覇を目指す中で決勝での失意を味わったが、2026-27シーズンには再びチャンピオンズリーグ制覇を争うことになる。アルテタは、複数の戦線でタイトル獲得を狙うためには、選手層の厚さを誇れるスカッドが必要であることを認識している。
ニューカッスルは、チーム全体にとってのギマランイスの価値を踏まえれば、当然ながら放出には消極的だが、イングランド北東部での厳しい時期は、楽になる前にさらに厳しさを増す可能性がある。
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