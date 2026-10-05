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「重要な試合が近すぎる」 ジャン・ピエロ・ガスペリーニが、リオネル・メッシのアルゼンチン代表での別れの場からパウロ・ディバラとナウエル・モリーナを外した理由
ガスペリーニ、ローマで厳しい決断へ
ローマのガスペリーニ監督は、ディバラとモリーナが今週行われるメッシのアルゼンチン代表としての最後の試合のために南米へ渡航しないことを認めた。伝説的FWは10月7日水曜日、ベナンとの親善試合で代表舞台に決定的な別れを告げる見通しだ。
今回のインターナショナルブレークでディバラ、モリーナのいずれも招集されていないにもかかわらず、ローマのこの2人はスタンドからその感動的な機会を見届けることを望んでいた。2人はメッシと深い絆を共有しており、代表通算出場数は2人合わせて105試合を誇る。
しかし、ガスペリーニ監督はこの大西洋横断の渡航を正式に認めなかった。イタリア人指揮官は、ローマが再び国内での厳しい戦いに戻る前に、2人がその旅をこなすだけの時間は単純に足りないと主張している。
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アルゼンチンから遠く離れた地で
ローマは現在、代表ウィーク明けの厳しい連戦に向けて準備を進めている。まず日曜にコモとの重要な一戦を迎え、その後すぐにレアル・マドリーとの大一番が控えている。
ガスペリーニは月曜、『Sky Sport Italia』のインタビューで、この合理的な判断について説明し、式典出席のために主力2選手を地球の反対側まで往復させることは、移動面で悪夢のような状況になると強調した。
ガスペリーニは「日曜の我々の試合のような重要な一戦があまりにも近いので、ディバラとモリーナをアルゼンチンに行かせて帰ってこさせるわけにはいかない」と述べた。「アルゼンチンはあまりにも遠く、彼らをそこへ行かせれば、試合直前に何時間もフライトさせることになっていた。だからローマはそれを避けることを望んだ」
感動的なアルゼンチンへの別れ
メッシはこの10年でコパ・アメリカ2度の優勝、ワールドカップ決勝連続進出、そして世界最高の栄誉を含む伝説的な代表キャリアに、ついに幕を下ろすことになる。史上最高のサッカー選手と広く見なされている。ガスペリーニは、このスーパースターが築いたレガシーの圧倒的な大きさをすぐに認めた。
「メッシの別れは感情的なものになるだろう」とガスペリーニは認めた。「個人的には、私自身が選手として、そしてその後は指導者として、多くのスター選手を見てきたが、リオネルが成し遂げたことを成し遂げた人物を思い浮かべるのは難しい。アルゼンチン代表での彼のキャリアが終わるのを見るのは残念だ」
ディバラとモリーナは外れた一方で、この歴史的な夜には複数のセリエAスターが姿を見せる。インテル主将のラウタロ・マルティネス、ユベントスのウインガーであるニコ・ゴンサレス、そしてコモの看板選手ニコ・パスがいずれもメンバー入りしており、ローマでチームメートのレオナルド・バレルディ、マティアス・スーレ、サンティアゴ・カストロも名を連ねている。
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ローマは重要なクラブでの任務に集中する
代表のチームメートたちがベニン戦に向けて準備を進める一方で、ディバラとモリーナはイタリアでのクラブでの務めに集中しなければならない。ディバラは2024年以降、アルゼンチン代表から遠ざかっており、モリーナは現在、2026年ワールドカップ決勝の終了間際の振る舞いを受けて出場停止処分を科されている。
ローマとしては、最も経験豊富な南米出身スター2人をトレーニング場に引き留めることが好結果につながることを期待している。ガスペリーニ監督のチームは、重要な勢いを築くためにも、コモ戦とマドリー戦の両方でどうしても好結果が必要だ。
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