ローマのガスペリーニ監督は、ディバラとモリーナが今週行われるメッシのアルゼンチン代表としての最後の試合のために南米へ渡航しないことを認めた。伝説的FWは10月7日水曜日、ベナンとの親善試合で代表舞台に決定的な別れを告げる見通しだ。

今回のインターナショナルブレークでディバラ、モリーナのいずれも招集されていないにもかかわらず、ローマのこの2人はスタンドからその感動的な機会を見届けることを望んでいた。2人はメッシと深い絆を共有しており、代表通算出場数は2人合わせて105試合を誇る。

しかし、ガスペリーニ監督はこの大西洋横断の渡航を正式に認めなかった。イタリア人指揮官は、ローマが再び国内での厳しい戦いに戻る前に、2人がその旅をこなすだけの時間は単純に足りないと主張している。