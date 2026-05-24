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重要な移籍市場を控えたレアル・マドリードに「不足している点」が指摘される――ジョゼ・モウリーニョ監督就任を前に、ファビオ・カペッロが補強に関するメッセージを発信
カペッロが欠けていたピースを特定
レアル・マドリードは2025-26シーズンを無冠で終え、ラ・リーガでもバルセロナに敗れた。最終節でビルバオに4-2で勝ったが、チームの問題は消えなかった。カペッロ前監督は課題を率直に語った。
「レアル・マドリードにとって、今シーズンは楽ではなかった。将来を見据え、優秀な選手がいる場所、チームの弱点、選手不足のポジションを把握し、補強しなければならない。それは容易ではない」とカペッロ氏は語った。
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かけがえのないアイコンの入れ替え
カペッロにとって最大の懸念は中盤だ。レジェンドたちの退団や高齢化で生じた空白を、現在のメンバーではまだ埋められていないとこのイタリア人指揮官は考える。クラブの最優先事項は、かつての偉大な選手たちと同等のコントロールと視野を持つ選手を見つけることだと主張している。
「レアル・マドリードで何を変えるか？中盤だ。モドリッチやクロースのような選手が必要だ。彼らの高い技術と戦術眼は不可欠で、ここ数年それが不足していた」とカペッロは語った。
モウリーニョが狙う選手と加入が予想される選手
今夏、モウリーニョのレアル・マドリード2度目の就任が予想される。クラブはすでに数選手とリンクされている。最有力はマンチェスター・シティのロドリで、グアルディオラの退任を受け移籍に前向きと報じられた。
エンツォ・フェルナンデスは依然として理想だが、チェルシーの高額移籍金が壁となっている。そこで浮上したのがスポルティングCPのモーテン・ユルマンドだ。デンマーク代表でモウリーニョのお気に入りとされ、戦術的な課題を低コストで解決する候補と目されている。
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大きな変化の夏
シーズン終盤、ベテランのダニ・カルバハルとダヴィド・アラバが退団し、黄金時代が幕を閉じた。アルバロ・アルベロア監督も退任し、ジョゼ・モウリーニョ新体制が始動。モウリーニョにはクラブを欧州の頂点へ導く使命が課せられている。
厳しいデビューシーズンを過ごした新加入のトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、イングランド代表のW杯メンバーから外れたものの、前向きな姿勢を保ち、週末にこう語った。「夏は十分に休養を取り、トレーニングに励む。来シーズン、この素晴らしいクラブにトロフィーをもたらすと約束する！」