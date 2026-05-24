重要な移籍市場を控えたレアル・マドリードに「不足している点」が指摘される――ジョゼ・モウリーニョ監督就任を前に、ファビオ・カペッロが補強に関するメッセージを発信

カペッロにとって最大の懸念は中盤だ。レジェンドたちの退団や高齢化で生じた空白を、現在のメンバーではまだ埋められていないとこのイタリア人指揮官は考える。クラブの最優先事項は、かつての偉大な選手たちと同等のコントロールと視野を持つ選手を見つけることだと主張している。

「レアル・マドリードで何を変えるか？中盤だ。モドリッチやクロースのような選手が必要だ。彼らの高い技術と戦術眼は不可欠で、ここ数年それが不足していた」とカペッロは語った。