重要な条件が満たされていないにもかかわらず、ヘルタのスター選手ファビアン・リーゼが意外な移籍を検討している。

両クラブは移籍金で最終合意が必要だ。リース移籍には600万～800万ユーロがヴォルフスブルクからベルリンに支払われる見込み。

28歳の選手とは以前から合意していたが、数週間前には1部残留を前提とした条件だった。

しかし、SCパーダーボルンとの降格プレーオフで1分け1敗となり、クラブ史上初めて2部降格が決まった。