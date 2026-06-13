『ビルト』紙によると、28歳の攻撃的選手はブンデスリーガから降格したVfLヴォルフスブルクへの移籍目前だ。
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重要な条件が満たされていないにもかかわらず、ヘルタのスター選手ファビアン・リーゼが意外な移籍を検討している。
両クラブは移籍金で最終合意が必要だ。リース移籍には600万～800万ユーロがヴォルフスブルクからベルリンに支払われる見込み。
28歳の選手とは以前から合意していたが、数週間前には1部残留を前提とした条件だった。
しかし、SCパーダーボルンとの降格プレーオフで1分け1敗となり、クラブ史上初めて2部降格が決まった。
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リースはブンデスリーガやトルコのクラブからも注目されている。
ヴォルフスブルクとリースは再び合意に達した。この攻撃的MFはブンデスリーガやトルコのクラブともリンクされたが、最終的にVfLを選んだ。
昨季1部復帰を逃したヘルタ・ベルリンとは2030年までの契約が残っており、推定年俸180万ユーロでチーム最高年俸だ。
リースが移籍すれば、ケネス・アイヒホルンに続き、短期間で2人目の主力の流出となる。