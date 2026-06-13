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Fabian ReeseGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

重要な条件が満たされていないにもかかわらず、ヘルタのスター選手ファビアン・リーゼが意外な移籍を検討している。

2. ブンデスリーガ
移籍情報
ヘルタ・ベルリン
ヴォルフスブルク
ファビアン・リース

ヘルタ・ベルリンは、スター選手のファビアン・リースを欠き、ブンデスリーガ昇格を目指すことになりそうだ。

ビルト』紙によると、28歳の攻撃的選手はブンデスリーガから降格したVfLヴォルフスブルクへの移籍目前だ。

  • 両クラブは移籍金で最終合意が必要だ。リース移籍には600万～800万ユーロがヴォルフスブルクからベルリンに支払われる見込み。

    28歳の選手とは以前から合意していたが、数週間前には1部残留を前提とした条件だった。

    しかし、SCパーダーボルンとの降格プレーオフで1分け1敗となり、クラブ史上初めて2部降格が決まった。

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  • Hertha BSC v 1. FC Magdeburg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    リースはブンデスリーガやトルコのクラブからも注目されている。

    ヴォルフスブルクとリースは再び合意に達した。この攻撃的MFはブンデスリーガやトルコのクラブともリンクされたが、最終的にVfLを選んだ。

    昨季1部復帰を逃したヘルタ・ベルリンとは2030年までの契約が残っており、推定年俸180万ユーロでチーム最高年俸だ。

    リースが移籍すれば、ケネス・アイヒホルンに続き、短期間で2人目の主力の流出となる。