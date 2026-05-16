重要なアウェイ勝利！エネギー・コットブスがオスナブリュックに続き2部へ降格。ロート・ヴァイス・エッセンは昇格プレーオフ圏内の3位に浮上。

エネルギーは2014年の2部降格後、2016～2018年と2019～2024年は4部のリージョナルリーガでプレーした。

レーゲンスブルク戦では28分、ヤニス・ボジアリスのミドルシュートで先制。延長戦ではGKマリウス・フンクがPKを阻止し、2部昇格を決めた。VfLオスナブリュックはすでに昇格していた。