クラウス＝ディーター・ヴォリッツ監督率いるチームは、第38節のヤーン・レーゲンスブルク戦で1-0（前半0-0）で勝利し、昇格を決めた。
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重要なアウェイ勝利！エネギー・コットブスがオスナブリュックに続き2部へ降格。ロート・ヴァイス・エッセンは昇格プレーオフ圏内の3位に浮上。
エネルギーは2014年の2部降格後、2016～2018年と2019～2024年は4部のリージョナルリーガでプレーした。
レーゲンスブルク戦では28分、ヤニス・ボジアリスのミドルシュートで先制。延長戦ではGKマリウス・フンクがPKを阻止し、2部昇格を決めた。VfLオスナブリュックはすでに昇格していた。
3部リーグ：コットブスが2チーム目の昇格クラブに
すでに降格が決まっていたSSVウルムを3－2（2－2）で下したロート・ヴァイス・エッセンが3位を確保し、プレーオフ進出を決めた。ベン・ヒューニングがアディショナルタイムに決勝点。エッセンは5月22日と26日、2部3位と対戦する。
この結果、エッセンはMSVデュイスブルクを順位で上回った。昇格組のデュイスブルクはヴィクトリア・ケルンと1-1（0-0）で引き分けた。3部優勝のオスナブリュックは最終戦でVfBシュトゥットガルトIIに4-3（2-0）で勝利した。