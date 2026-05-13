FCバイエルンの40歳主将が引退せず、契約を1年延長するとの見方は以前からあった。スカイは4月末、ノイアーが首脳陣に夏以降もミュンヘンのゴールを守りたいと伝えたと報道。地元紙『アベンドツァイトゥング』は合意と報じた。 水曜日、Skyと移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノが、この決定が正式に下されたと一斉に報じた。
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重大な決断の時！マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンとの契約を延長へ。再び激しい議論が沸き起こっている。
ノイアーは最大2000万ユーロの減俸を受け入れ、土曜のブンデスリーガ最終戦・1.FCケルン戦前に契約書にサインする見込みだ。1週間後にはVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝が待っている。
バイエルン首脳陣は、もう1年続けるかの最終判断はノイアー次第と繰り返し表明。名誉会長ヘーネスもポッドキャストで「私ならもう1年残すよう努める」と語った。
Jonas Urbigは引き続き第2GKとして、今シーズン同様ノイアーと定期的に交代する予定だ。ただし、ノイアーは22歳のウルビッグに対し、よりメンターとしての役割を担うことで合意している。公式戦残り2試合時点でウルビッグの出場数は21試合に達している。 スヴェン・ウルライヒは第3GKとして残留し、契約延長が間近。クラブ育成のレナード・プレスコットは、実戦経験のためレンタル移籍する見込みだ。
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マヌエル・ノイアー：ドイツ代表への復帰が再び話題に
ノイアーは今シーズン、重要な試合でバイエルンに大きな貢献をしている。そのたびに2026年W杯に向けたドイツ代表復帰論が再燃する。だが、数カ月前から状況は変わっていない。
本人は代表引退の意思を変えないと繰り返し表明している。CL準々決勝1stレグのレアル・マドリード戦後に「その話題は必要ない。今はバイエルンに集中している」と語った。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、後継者と見られていたマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの負傷を受け、TSGホッフェンハイムのオリバー・バウマン起用を決断。「マヌは自ら引退したと何度も言っている。だから議論しても意味がない」と語った。
それでも火曜日、主要関係者が封印したはずの話題が再浮上した。キッカー誌は、月曜までにFIFAに提出必須の55名リストにノイアーが5人のGKの一人として含まれていると推測したが、具体的な根拠はない。ナゲルスマンもノイアー招集の可能性に言及したことはない。 とはいえ、ナゲルスマンは大きな大会直前にサプライズ起用をした前例がある。2023年12月、彼はスポーツ番組でトニ・クロースの代表復帰を「興味深い」と発言。結果的にクロースは2024年EUROで実際に戻ってきた。
ただし、代表内に波紋を呼ぶ可能性もある。バウマンはすでに正GKとして約束されていただけに、突然控えに回る事態になればチームバランスに影響が出る恐れがある。
マヌエル・ノイアーの今シーズン成績とデータ
ゲーム 36 失点 39試合無失点 無失点試合 11