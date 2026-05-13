ノイアーは今シーズン、重要な試合でバイエルンに大きな貢献をしている。そのたびに2026年W杯に向けたドイツ代表復帰論が再燃する。だが、数カ月前から状況は変わっていない。

本人は代表引退の意思を変えないと繰り返し表明している。CL準々決勝1stレグのレアル・マドリード戦後に「その話題は必要ない。今はバイエルンに集中している」と語った。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、後継者と見られていたマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの負傷を受け、TSGホッフェンハイムのオリバー・バウマン起用を決断。「マヌは自ら引退したと何度も言っている。だから議論しても意味がない」と語った。

それでも火曜日、主要関係者が封印したはずの話題が再浮上した。キッカー誌は、月曜までにFIFAに提出必須の55名リストにノイアーが5人のGKの一人として含まれていると推測したが、具体的な根拠はない。ナゲルスマンもノイアー招集の可能性に言及したことはない。 とはいえ、ナゲルスマンは大きな大会直前にサプライズ起用をした前例がある。2023年12月、彼はスポーツ番組でトニ・クロースの代表復帰を「興味深い」と発言。結果的にクロースは2024年EUROで実際に戻ってきた。

ただし、代表内に波紋を呼ぶ可能性もある。バウマンはすでに正GKとして約束されていただけに、突然控えに回る事態になればチームバランスに影響が出る恐れがある。