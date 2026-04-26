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「重大な判定」がアーセナルに不利に働いているのか？ プレミアリーグ優勝を争う中、ミケル・アルテタ監督がレッドカードの判定に激怒
アルテタ監督が審判団にさらなる改善を求める
アーセナル監督は、直近2試合でマンチェスター・シティとニューカッスル・ユナイテッドが退場者を出すべきだったと主張した。アーセナルはエミレーツ・スタジアムでのニューカッスル戦をエベレチ・エゼの早期ゴールで1-0で制したが、話題になったのは後半に起きた危険なタックルだ。
試合終了16分前、途中出場のヴィクトル・ジョケレスに激しく体当たりしたポープに示されたのはイエローカードだけだった。VAR確認後も判定は覆らず、アーセナルベンチは呆然。アルテタは優勝争いを踏まえると退場相当だと強調した。
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教皇をめぐる騒動が批判を浴びている
アルテタ監督は記者団に「私見を述べれば、あれは明らかなレッドカードだ」と語った。ポープのタックルについて「10回は繰り返し見た。 サッカーをしたことのある人なら誰でもレッドカードと分かる。2試合連続での出来事だ。マンチェスター・シティ戦でも、カイ・ハヴェルツが抜け出した1-1の場面で[アブドゥコディル]・フサノフがファウルを犯した。あれもレッドカードだ」
スペイン人監督は、ファウルの位置やカバーの不在を考慮すれば判定は明白だったと主張した。「つまり、こうした微妙な判断の差もある。うまくいけば、それが変わっていくことを願っている。 「誰もが意見は違うだろう。だが私は自分の立場から発言する。この世界長くいる。どの選手に聞いても、ボールの軌道を見ればGKはいない。立場が逆ならレッドカードだ」と付け加えた。
優勝争いの差と「現実」
アルテタ監督は、2-1で敗れたマンチェスター・シティ戦で、カイ・ハヴェルツへのタックルでアブドゥコディル・フサノフが退場すべきだったと主張。20年ぶりのリーグ優勝を争う今、重要な判定がアーセナルに不利に働いていると指摘し、「言い訳ではなく、事実を言っている」と強調した。
「ここ2試合の重要な場面で、すべてが我々に味方する必要があるのに、そうならなかった。それが現実だ」とアルテタは続けた。「言い訳ではない。 一番分かっているのは私だ。負けたときは言わなかった。勝った今、言っている。今日はレッドカードだった。マンチェスターでもレッドカードだった。それだけの話だ」
- AFP
アトレティコ戦を前に負傷の懸念
審判の判定が話題になる中、アーセナルはハーヴェルツと得点者エゼのコンディションに不安を抱えている。2人は接戦の勝利中に体調を崩し途中交代し、水曜夜のアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦への出場が危ぶまれる。
アルテタ監督は「筋肉の軽い不調で、深刻ではないと思う。水曜に出場できるかは様子を見るしかない」と説明した。連戦が続く中、監督は主力二人の早期回復を願っている。