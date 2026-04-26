「重大な判定」がアーセナルに不利に働いているのか？ プレミアリーグ優勝を争う中、ミケル・アルテタ監督がレッドカードの判定に激怒

アルテタ監督は記者団に「私見を述べれば、あれは明らかなレッドカードだ」と語った。ポープのタックルについて「10回は繰り返し見た。 サッカーをしたことのある人なら誰でもレッドカードと分かる。2試合連続での出来事だ。マンチェスター・シティ戦でも、カイ・ハヴェルツが抜け出した1-1の場面で[アブドゥコディル]・フサノフがファウルを犯した。あれもレッドカードだ」

スペイン人監督は、ファウルの位置やカバーの不在を考慮すれば判定は明白だったと主張した。「つまり、こうした微妙な判断の差もある。うまくいけば、それが変わっていくことを願っている。 「誰もが意見は違うだろう。だが私は自分の立場から発言する。この世界長くいる。どの選手に聞いても、ボールの軌道を見ればGKはいない。立場が逆ならレッドカードだ」と付け加えた。