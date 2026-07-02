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「重大なミス」――ベルギー代表監督が説明。ロメル・ルカクら選手がセネガルの弱点を突いて、ワールドカップで終盤に逆転勝利。
ベルギー、劇的な逆転勝利で歴史的な快挙を達成
ベルギーは16強決定戦のセネガル戦で、終盤2点ビハインドを覆し、3－2で逆転勝ちした。
試合後、ガルシア監督はセネガルがリードを守ろうとした判断が転機だったと指摘。その発言はすぐに注目され、議論を呼んだ。
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ガルシア氏が物議を醸した発言について説明
試合後、RTBFの取材に応じたガルシア監督は、2点ビハインドからベルギーが巻き返せた理由を説明した。彼はセネガルがリード後の戦術に問題があると指摘し、ある発言が後に物議を醸した。
ガルシアは「我々はこうしたチームのことをよく知っている。彼らは試合終盤になると戦術的なコントロールを失う」と語った。「2－0の時点で、彼らがゴールを守るためにあらゆる手を打ってくることは分かっていた。それは重大なミスだ。我々が2－0でリードしている時は、そうしないようにと私に思い出させてほしい！ 2－1にされたように失点すると試合の流れは変わり、我々は同点に追いつけたからだ。」
試合後の会見では、ガルシア監督はまずその表現を否定したが、後に補足した。
「いや、いや、私はそんなことは言っていない。 私の言葉を誤解している。セネガルも我々と同じくらい勝ち上がるに値していた」とMaxifootは伝えた。 「私が言ったのは、リードしているとき――どのチームにも当てはまるが――後ろに下がってゴールを守ろうとする傾向がある、ということだ。我々は前へ押し出し、彼らは下がった。2点目を決めなければ逆転できなかっただろう」と語った。
ガルシアは、勢いがこの引き分けの勝敗を分けたと主張している
ガルシア監督は、ベルギーの先制点が試合の流れを大きく変えたと指摘し、リードを守るチームに共通する課題だと強調した。
さらに彼はセネガルのパフォーマンスを称え、「2－1とした瞬間、フランス語で言う『試合の魂』が変わった。延長はボクシングのように互いに打ち合い、PKは妥当だった」と語った。 セネガルも勝ち進む価値があったが、逆転できた我々が勝ち残れてうれしい」
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ベルギーはベスト16に照準を合わせる
ベルギーは劇的な勝利でワールドカップを続行し、ベスト16でアメリカと対戦する。ガルシア監督率いるチームは、この逆転で得た自信を糧に、さらに飛躍を狙う。