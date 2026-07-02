試合後、RTBFの取材に応じたガルシア監督は、2点ビハインドからベルギーが巻き返せた理由を説明した。彼はセネガルがリード後の戦術に問題があると指摘し、ある発言が後に物議を醸した。

ガルシアは「我々はこうしたチームのことをよく知っている。彼らは試合終盤になると戦術的なコントロールを失う」と語った。「2－0の時点で、彼らがゴールを守るためにあらゆる手を打ってくることは分かっていた。それは重大なミスだ。我々が2－0でリードしている時は、そうしないようにと私に思い出させてほしい！ 2－1にされたように失点すると試合の流れは変わり、我々は同点に追いつけたからだ。」

試合後の会見では、ガルシア監督はまずその表現を否定したが、後に補足した。

「いや、いや、私はそんなことは言っていない。 私の言葉を誤解している。セネガルも我々と同じくらい勝ち上がるに値していた」とMaxifootは伝えた。 「私が言ったのは、リードしているとき――どのチームにも当てはまるが――後ろに下がってゴールを守ろうとする傾向がある、ということだ。我々は前へ押し出し、彼らは下がった。2点目を決めなければ逆転できなかっただろう」と語った。