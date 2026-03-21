ここ数週間、バートンが抱える金銭的負担の大きさが大きな話題となっている。今月、彼はソーシャルメディアの投稿で元イングランド代表のエニ・アルコを連続殺人犯ローズ・ウェストになぞらえたとして、彼女に対し33万9000ポンドと訴訟費用の支払いを命じられた。この判決により、すでに莫大な額に上っていた支払額にさらに大きな負担が加わることとなった。 これに加えて、BBCラジオ2の司会者ジェレミー・ヴァインが提起した名誉毀損訴訟もあった。ヴァインは、X（旧Twitter）上の投稿で自身を「小児性愛者」や「小児性愛者の擁護者」と虚偽のレッテルを貼ったとして、バートンを提訴していた。

ヴァインは昨夏、その訴訟で敗訴したバートンが自身の訴訟費用を負担したことを確認し、この争いは元ミッドフィルダーに「本人の話では60万ポンド」の費用を要したと述べた。 事情に詳しい関係者は、事態の深刻さを次のように明かしている。「バートンは深刻な問題に直面しており、これほど多くの訴訟に関与してきた事実によって状況はさらに悪化している。一件ごとに数千ポンドの弁護士費用がかかり、敗訴すれば事態はさらに悪化する」