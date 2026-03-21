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重傷傷害罪で保釈が却下されたジョーイ・バートン、100万ポンドの「破産」の危機に直面
バートンの弁護士費用は増え続けている
ここ数週間、バートンが抱える金銭的負担の大きさが大きな話題となっている。今月、彼はソーシャルメディアの投稿で元イングランド代表のエニ・アルコを連続殺人犯ローズ・ウェストになぞらえたとして、彼女に対し33万9000ポンドと訴訟費用の支払いを命じられた。この判決により、すでに莫大な額に上っていた支払額にさらに大きな負担が加わることとなった。 これに加えて、BBCラジオ2の司会者ジェレミー・ヴァインが提起した名誉毀損訴訟もあった。ヴァインは、X（旧Twitter）上の投稿で自身を「小児性愛者」や「小児性愛者の擁護者」と虚偽のレッテルを貼ったとして、バートンを提訴していた。
ヴァインは昨夏、その訴訟で敗訴したバートンが自身の訴訟費用を負担したことを確認し、この争いは元ミッドフィルダーに「本人の話では60万ポンド」の費用を要したと述べた。 事情に詳しい関係者は、事態の深刻さを次のように明かしている。「バートンは深刻な問題に直面しており、これほど多くの訴訟に関与してきた事実によって状況はさらに悪化している。一件ごとに数千ポンドの弁護士費用がかかり、敗訴すれば事態はさらに悪化する」
- AFP
ビジネスの見通しも暗い
法廷の外でも、バートンの財政状況は同様に厳しい。彼が所有する肖像権管理会社「ジョーイ・バートン・プロモーションズ・リミテッド」は、7万6273ポンドの負債を抱えている。 アンドルー・テイラーと共同経営するエネルギー管理コンサルティング会社「リゾルブ・エナジー」に関連する書類によると、同社の取締役らは未返済の融資として計180万ポンドの債務を抱えている。また、バートンは、物議を醸している企業「インジェニアス」が設立した4つの映画関連事業に投資したが、これらが後に租税回避策であると判断され、英国歳入関税庁（HMRC）から追及を受けた。かつてマンチェスター・シティやニューカッスルでミッドフィールダーとして活躍し、週給4万5000ポンドを稼いでいた現役時代とは、まさに雲泥の差である。
重傷罪の起訴および勾留
現在、最も差し迫った問題は重傷傷害罪の容疑である。バートンは、リバプールのゴルフクラブで起きたとされる襲撃事件に関連して起訴された後、保釈を認められなかった。 彼は現在勾留中だが、共犯者のゲイリー・オグレイディ（50）は保釈が認められている。この起訴は、バートンがすでにヴァイン事件とアルコ事件の両方での有罪判決、およびロンドン南西部で妻のジョージア（38）を暴行した罪による執行猶予付き判決に対して控訴中である中で行われた。
- Getty Images Sport
バートンの失脚
バートンはピッチ内外での物議を醸す行動によってキャリアを築いてきたが、引退後に巻き込まれた法廷闘争の数は桁外れだ。元MFにとって、その経済的影響はもはや無視できないものとなっている。訴訟費用が膨れ上がり、事業上の負債も積み重なり、保釈先ではなく勾留施設に戻らなければならない状況下で、バートンはついに自身の物議を醸す生き方を再考するかもしれない。
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