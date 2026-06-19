重傷を負った後、イスマイル・コニエはなぜ「緑のホイッスル」を使ったのか？

カナダ対カタール戦54分、コニエは背後からアッシム・マディボの激しいタックルを受けた。主審はまずイエローカードを提示したが、VARの介入により映像を確認し、レッドカードに切り替えた。

カナダは6-0で歴史的勝利を収めたが、コニエの負傷が最大の話題となった。

試合後、ジェシー・マーシュ監督は「脛骨骨折で即座に病院へ搬送、緊急手術を受けた」と報告した。

マーシュ監督は「ベンチにいても骨が折れる音が聞こえた」と語り、衝撃の大きさを示した。

国際メディアの一部は左足骨折と伝えているが、詳細な部位や程度については公式発表を待っている。