重傷を負った後、イスマイル・コニエはなぜ「緑のホイッスル」を使ったのか？

ワールドカップでカナダがカタールを6-0で下した試合中、イスマイル・コニエが負った重傷は、彼がピッチを去る姿を見たファンに衝撃を与えている。
多くの人がこのカナダ代表MFの容態を案じる中、1枚の写真が注目された。 それは、意識のあるコニエがストレッチャーに横たわり、口内に小さな装置を装着している姿だった。ファンは「あの装置とは何なのか」「医師はそれでどう痛みを和らげたのか」と疑問を抱いた。
ワールドカップでカナダがカタールを6-0で下した試合中、イスマイル・コニエが負った重傷は、彼がピッチを去る姿を見たファンに衝撃を与えている。
多くの人がこのカナダ代表MFの容態を案じる中、1枚の写真が注目された。 それは、意識のあるコニエがストレッチャーに横たわり、口内に小さな装置を装着している姿だった。ファンは「あの装置とは何なのか」「医師はそれでどう痛みを和らげたのか」と疑問を抱いた。
カナダ対カタール戦54分、コニエは背後からアッシム・マディボの激しいタックルを受けた。主審はまずイエローカードを提示したが、VARの介入により映像を確認し、レッドカードに切り替えた。
カナダは6-0で歴史的勝利を収めたが、コニエの負傷が最大の話題となった。
試合後、ジェシー・マーシュ監督は「脛骨骨折で即座に病院へ搬送、緊急手術を受けた」と報告した。
マーシュ監督は「ベンチにいても骨が折れる音が聞こえた」と語り、衝撃の大きさを示した。
国際メディアの一部は左足骨折と伝えているが、詳細な部位や程度については公式発表を待っている。
競技場内で重傷者が発生した場合、医療チームの第一の目的は、ピッチ上で怪我を完全に治療することではなく、痛みを和らげ、負傷者の状態を安定させ、生命維持機能を確認し、怪我をした部位を固定した上で、病院へ安全に搬送することである。
そのため医療チームは、搬送中にコニエの意識を保ちつつ、痛みを迅速に和らげることに注力したと、ウェブサイト「vietnam」が報じた。
メディアやSNSで拡散した写真には、ストレッチャー上で小型機器を持つコニエさんが写っていた。
スペイン紙「Diario Vasco」によると、この装置には「ペントロックス（Penthrox）」という即効性鎮痛剤が入っており、医師の監督下で激痛を和らげるために使用される。
医療現場では吸入器の緑色と笛のような形状・音から「緑のホイッスル」と呼ばれる。
有効成分「メトキシフルラン」が意識を保ったまま素早く痛みを和らげる。
公式添付文書によると、ペントロックスは専門医の監督下でのみ使用され、薬局での一般販売はされていない。
スペイン医薬品・医療製品庁（AEMPS）の医療文書では、重度疼痛への迅速な対応が求められる緊急時に限定使用と規定している。
欧州の一部国では数年前に承認されたが、病院内や救急チームで医師または有資格者が投与する必要がある。
特徴は、注射や内服ではなく、緑の専用吸入器で液体を吸引する点だ。これにより速やかに鎮痛効果が得られる。
医療ガイドラインは、薬のフルーティーな香りに慣れるため、最初の数回はゆっくり段階的に吸入するよう勧めています。
専用開口部を指で覆うと効果を高められますが、必ず医療専門家の指示に従ってください。
メトキシフルランは、意識のある患者の痛みを素早く和らげる低用量鎮痛薬です。骨折・脱臼・火傷・交通事故・スポーツ外傷などの急性痛に用いられます。
そのため、救急隊や緊急医療チーム、スポーツ会場などで広く使われています。
重要なのは、本剤は意識を失わせる麻酔薬ではなく、治療や搬送中も患者が意識を保ち医療スタッフとコミュニケーションを取れる鎮痛剤である点だ。
このような状況では、患者の意識を維持することが最優先である。選手が意識があれば、医師は神経・呼吸状態を継続的に観察し、血液循環や刺激への反応を確認できる。
呼吸が自発的でバイタルが安定しているなら、意識を保ったまま痛みを和らげるためにベントロックスなどの吸入鎮痛薬が適しています。
この薬により、イスマイル・コニエは痛ましいけがを負いながらもピッチを去る際に観客と交流し、サポーターに手を振ることができた。病院に到着し外科的治療が始まるまで、痛みに耐えることができたのである。