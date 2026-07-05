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「醜いサッカーだ」―キリアン・ムバッペは大会7得点目を決めフランスをW杯準々決勝へ導いた後、パラグアイの「汚い」戦術を痛烈に批判した。
ムバッペ、ワールドカップのライバルたちに警告
ムバッペは再び「レ・ブルー」のヒーローとなり、フィラデルフィアの灼熱の午後を乗り切って今大会7得点目を挙げた。70分のPKが決勝点となり、ゴールデンブーツ賞でリオネル・メッシと並んだ。酷暑と激しい接触にも動じず、フランス主将は「2018年王者に手加減を期待するチームは誤解している」と語った。
「どんな試合になるかは分かっていた」とムバッペ。「我々も泥臭いプレーができるし、その方法も知っている。醜いサッカーのやり方も心得ている。相手は、我々がタキシード姿で現れると思っていたのだろうが、我々は準備万端だった」
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フィラデルフィアの猛暑の中、緊張が高まる
気温100度の猛暑警報下で行われた試合は、ピッチ上の熱気はそれ以上だった。パラグアイの守備的戦術はファウルと口論でフランスを苛立たせ、ムバッペとマティアス・ガラルサは何度も衝突した。
試合終了のホイッスル後もセンターサークルで衝突が続き、パラグアイGKオーランド・ギルは試合後のもみ合いの中でムバッペの背中にボールを投げつけた。「握手を求められたが相手にしてくれず、感情的になってしまった」とギルは後に語り、南米チームの苛立ちをにじませた。
フランス、決勝トーナメントへ準備万端
後半終盤に途中出場したラヤン・シェルキも、ムバッペと同様にディディエ・デシャン監督率いるチームの粘り強さを強調した。このMFは、フランス代表が華麗なプレーで知られる一方、トーナメントでは鋼のような強さを発揮すると指摘。この粘り強いパフォーマンスで、大会佳境を迎えるフランス代表は優勝候補としての地位を確固たるものにした。
シェルキは「今日は技術や戦術をあまり見せられないと分かっていた」と説明。「フランス代表は単なるサッカーチームではないと示した。戦うなら、これが答えだ」と語った。
- AFP
デシャン監督、「小細工」の中でも冷静さを称賛
デシャン監督は、選手たちが「ありとあらゆる手口」を使う相手に対して規律を守り抜いたことを即座に称賛した。フランスは直近4試合で13得点を挙げていたが、この勝利には激しいプレッシャーの中で結果を最後まで守り抜く成熟さが求められた。
「簡単ではなかった。終盤に1点取れていれば楽だった」とフランス代表監督は語った。 ディフェンダーのウィリアム・サリバは激しい接触についてこう語った。「我々は戦った。そして勝った」
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