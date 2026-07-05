ムバッペは再び「レ・ブルー」のヒーローとなり、フィラデルフィアの灼熱の午後を乗り切って今大会7得点目を挙げた。70分のPKが決勝点となり、ゴールデンブーツ賞でリオネル・メッシと並んだ。酷暑と激しい接触にも動じず、フランス主将は「2018年王者に手加減を期待するチームは誤解している」と語った。

「どんな試合になるかは分かっていた」とムバッペ。「我々も泥臭いプレーができるし、その方法も知っている。醜いサッカーのやり方も心得ている。相手は、我々がタキシード姿で現れると思っていたのだろうが、我々は準備万端だった」