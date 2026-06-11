ナゲルスマン監督からの電話は形式的なものではなく、休暇中のウエドラオゴが酔っていないか確認する軽い冗談も含まれていた。「酔ってるのかとまで聞かれたよ」と選手は笑いながら明かした。しかし、彼の返答は即座で真剣だった。

「酒は飲まないし、すぐに『問題ない』と答えた」とMFは説明した。