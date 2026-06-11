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「酔ってるのか？って言われたよ！」――ドイツ代表MFは、ユリアン・ナーゲルスマン監督からW杯代表に招集された瞬間、感情が爆発した。
スペインの太陽の下、感情が爆発した。
バイエルン・ミュンヘンのカールがドイツ代表の最終練習で太ももを負傷したため、ナゲルスマン監督は代役としてウエドラオゴを招集した。知らせが届いたとき、彼はスペイン・マルベラで休暇を楽しんでいた。 20歳の彼はスペイン・マルベーリャで休暇中、突然掛かってきた電話の向こうに代表のナゲルスマン監督がいた。ライプツィヒのMFにとって、その瞬間がすべてを変えた。
「サンラウンジャーで極限までリラックスしていたところ、電話が鳴ってゼロから180まで急加速したように感情が爆発しました」と彼はスカイ・ドイツに語った。内容を秘密にしておきたく、ニュースをじっくり噛みしめるため、彼は慌ててその場を離れた。「誰にも聞かれないよう、角を曲がって走って逃げました」
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代表監督からの意外な質問
ナゲルスマン監督からの電話は形式的なものではなく、休暇中のウエドラオゴが酔っていないか確認する軽い冗談も含まれていた。「酔ってるのかとまで聞かれたよ」と選手は笑いながら明かした。しかし、彼の返答は即座で真剣だった。
「酒は飲まないし、すぐに『問題ない』と答えた」とMFは説明した。
家族からの不信感と実務上の課題
ナゲルスマンと会った後、ウエドラオゴはすぐ家族に喜びを伝えようとした。だが両親とは連絡が取れず、思いがけず難航した。「最初に電話した姉は、話を信じなかった」と彼は笑いながら振り返った。
しかし、そこで時間との戦いが始まった。彼は休暇を切り上げ、ドイツへ直行便で帰国。「サッカーシューズを取りに帰っただけ。それ以外はすべて準備できていた」と振り返った。
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挫折はあったものの、最高のシーズンだった
ここ数か月はけがに悩んだものの、ウエドラオゴは現在の成長に手応えを感じている。ワールドカップ代表入りを「素晴らしい1年の集大成」と位置づけ、ナゲルスマン監督率いるチームですぐに戦力になると自信を示した。
ライプツィヒ出身の彼は「最高のコンディションだ」と自信を示した。さらに「怪我はあったが、キャリアで最も充実したシーズンだ」と振り返った。