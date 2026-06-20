「部外者には必ずしも理解できない」：ユリアン・ナーゲルスマンはレロイ・サネに「心理的現象」を見出す。

「そこにはある心理現象がある」とナゲルスマンは説明した。 ある人物を特定の枠にはめて固定化すると、その方向性の行動はわずかなものでも何倍も悪く評価される。私たちは今、彼に対してその心理的局面にあると思う」と語った。ナゲルスマン監督は、キュラソー戦でのサネのパフォーマンスへの批判は「正当ではない」と述べた。

「彼はこれまで勤勉さに欠け、動きが足りないとの批判を受けてきた。だが今回はその役割を十分に果たしていた」とドイツ代表監督は述べた。サネはピッチで好プレーを見せ、与えられた役割を果たした。 「我々はコンセプトを示し、チームと共有し、選手がそれを実践できたかを評価できる。ただし外部には必ずしも理解しづらいかもしれない」とナゲルスマンは付け加えた。