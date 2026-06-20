ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、土曜22時のコートジボワール戦前会見で、監督としてだけでなく“生物学者”としても注目された。本人はその役割を真剣には受け止めていなかったようだ。 ジョシュア・キミッヒが語った、ウィンストン・セーラムのキャンプで発見されたヘビについて問われると、彼は冗談交じりに、やや苛立った様子で「大きなアナコンダだ」と答えた。実際には無害とは言えない穴蛇だという。
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「部外者には必ずしも理解できない」：ユリアン・ナーゲルスマンはレロイ・サネに「心理的現象」を見出す。
その後、ナゲルスマンは心理カウンセラーのような役割を担った。もはや冗談を言う気分ではなかった。話題はレロイ・サネについてだったからだ。30歳の右ウイングほど世論を二分するドイツ人選手はいない。ワールドカップ開幕戦のキュラソー戦で7－1で勝って以来、議論は再燃している。
サネは全力でプレーしたが、2度の好機を逃し、攻撃陣で唯一得点もアシストも記録できなかった。 これを受け、多くのファンや専門家はコートジボワール戦でのベンチスタートを要求。代替候補にはデニズ・ウンダフとジェイミー・レウェリングの名が挙がった。だがナゲルスマンは、こうした批判は偏見的で不当だと語った。
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ドイツ代表：ユリアン・ナーゲルスマン監督がレロイ・サネを擁護
「そこにはある心理現象がある」とナゲルスマンは説明した。 ある人物を特定の枠にはめて固定化すると、その方向性の行動はわずかなものでも何倍も悪く評価される。私たちは今、彼に対してその心理的局面にあると思う」と語った。ナゲルスマン監督は、キュラソー戦でのサネのパフォーマンスへの批判は「正当ではない」と述べた。
「彼はこれまで勤勉さに欠け、動きが足りないとの批判を受けてきた。だが今回はその役割を十分に果たしていた」とドイツ代表監督は述べた。サネはピッチで好プレーを見せ、与えられた役割を果たした。 「我々はコンセプトを示し、チームと共有し、選手がそれを実践できたかを評価できる。ただし外部には必ずしも理解しづらいかもしれない」とナゲルスマンは付け加えた。
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ユリアン・ナーゲルスマン：「彼を起用しない理由はない」
サネは直近の練習でも熱心に取り組んだため、ナゲルスマン監督はコートジボワール戦でも先発させる方針だ。「起用しない理由はない」。 外部意見に流されることはない」と断言した。今回は、右SBキミッヒをカバーする役割を与え、ドリブラーのディオマンデ対策としてやや守備的に起用する予定だ。
なおナゲルスマンは「サネは世間の議論を気にしていない。気にしているのは私だ。自分の選手についてそんな記事を書かれるのは不快だからだ。最終的に良い記事を書くかどうかは彼次第だ」と語った。 「たとえメディアの報道が好転しても、彼の自信は増さない。自信は起用とチームからのポジティブなフィードバックで得られる」と結んだ。