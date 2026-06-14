「避難を」――イングランド代表チームに竜巻警報

午後8時30分頃、米国気象局（NWS）が脅威レベルを引き上げた。イングランド代表が宿泊するカンザス州ジョンソン郡には「竜巻注意報」、練習場のあるミズーリ州ジャクソン郡には「竜巻警報」が発令された。

代表団はホテルの安全な場所に待機した。ミズーリ州では実際に竜巻が地上に到達したが、カンザスシティのすぐ近くには達しなかった。選手やスタッフはスコットランド対ハイチの試合中継を見ていたが、FOXの放送はたびたび中断され、やがて緊急気象速報に切り替わった。