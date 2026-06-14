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「避難を」――イングランド代表チームに竜巻警報
緊急警報がイングランド代表の合宿を混乱させた。
土曜の夕方、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、アメリカ中西部で不安な滑り出しを切った。フロリダ合宿を終えカンザスシティに到着して数時間後、チームは地元当局の高レベル緊急警報によりホテルから出られなくなった。
彼らはそれより前にスウォープ・サッカー・ビレッジで地域住民と合同練習を終えていたが、猛暑の中、大規模な嵐の前線が接近したことで状況は急変した。 『The Athletic』によると、現地時間土曜午後8時過ぎ、米国国立気象局（NWS）から携帯電話に自動警告メッセージが届いた。内容は「激しい雷雨警報」で、最大時速80マイル（約129km/h）の風が予想されるため「窓から離れた頑丈な建物に避難してください」という指示だった。
- AFP
天気予報がサッカー中継を中断させた
午後8時30分頃、米国気象局（NWS）が脅威レベルを引き上げた。イングランド代表が宿泊するカンザス州ジョンソン郡には「竜巻注意報」、練習場のあるミズーリ州ジャクソン郡には「竜巻警報」が発令された。
代表団はホテルの安全な場所に待機した。ミズーリ州では実際に竜巻が地上に到達したが、カンザスシティのすぐ近くには達しなかった。選手やスタッフはスコットランド対ハイチの試合中継を見ていたが、FOXの放送はたびたび中断され、やがて緊急気象速報に切り替わった。
スリー・ライオンズのスケジュールに変更はない
土曜の夜、カンザスシティを激しい風雨が襲い、多くの住民が停電した。それでもチームのスケジュールに変更はなく、日曜朝にスウォープ・サッカー・ビレッジに戻り、カンザスシティでの最終調整を行う。その後は6月17日にダラスで行われるグループL初戦クロアチア戦へ、準備を集中させる。
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2試合に暴風警報
この出来事は、北米の夏気候に対する大会主催者の懸念を浮き彫りにした。この地域では主要サッカー大会で異常気象が常態化しつつあり、昨年のクラブワールドカップでも落雷や嵐で複数試合が延期または日程変更された。今大会も同様の問題に直面しており、日曜に予定されるスウェーデン対チュニジア（メキシコ・モンテレイ）とコートジボワール対エクアドル（フィラデルフィア）の2試合には既に暴風雨警報が出ている。