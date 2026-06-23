ポルトガルの新聞『A Bola』によると、パルヒニャは代理人にFCバイエルンなど関心のあるクラブと早期合意へ動くよう指示し、長期的な将来を早期に明確にする方針だ。
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選択肢は2つ。ジョアン・パルヒニャはバイエルンを急きょ退団するようだ。
パルヒニャには2つの選択肢がある。レンタル終了後もトッテナムに残るか、スポルティングに復帰するかだ。本人は復帰を望んでいると『A Bola』が報じている。
だが、バイエルンは移籍金2500万ユーロの値下げに応じず、交渉は停滞している。スポルティングには高すぎる額で、スパーズも支払いをためらっている。 報道では、スパーズは2600万～3000万ユーロの買い取りオプションを保有しながらも行使せず、バイエルンと交渉を続けたいという。
残留が決まった直後、パルヒニャとロベルト・デ・ゼルビ監督は共にプレーすることに前向きだ。 パルヒニャは「加入初日からホームのように感じた。ファンもクラブも最高だ。トッテナムでプレーし続けたい」と話し、デ・ゼルビ監督も「100％残留を望んでいる」と明言した。
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ジョアン・パルリーニャは、FCバイエルンにとって予想外の移籍の切り札となる可能性がある
資金力のあるプレミアリーグクラブとの合意は、時間と移籍金の問題だ。この名門は、トッテナムのMFルーカス・ベルグヴァルにも興味を示している。
一方、スポルティングは複雑だ。主将で中盤の要モーテン・ヒュルマンドの退団が迫ると報じられ、パルヒーニャに加えてレアル・ベティスのセルジ・アルティミラも候補に挙げられている。だが『A Bola』によると、アルティミラはブンデスリーガのRBライプツィヒを希望している。 スポルティングはベティスに総額1700万ユーロのオファーを提示したが拒否された。また、パルヒニャの買い取り義務付きレンタル案もバイエルンは前向きではない。
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FCバイエルンはパルヒニャの移籍で巨額の損失を被る見込みだ
いずれにせよ、ミュンヘン側はパルヒニャの獲得で大きな赤字を被ることになるだろう。 2024年夏、トーマス・トゥヘルが熱望した「ホールディング・シックス」は、1年遅れてミュンヘンへ。だが、ポルトガル代表51試合の経験も、5100万ユーロの移籍金を正当化できなかった。
度重なる怪我もあり、デビューシーズンは25試合出場、得点関与0、レッドカード1、出場時間986分にとどまった。中盤の序列ではヨシュア・キミッヒ、レオン・ゴレツカ、アレクサンダル・パブロヴィッチの後塵を拝し、バイエルンでの彼の時代は早くも幕を閉じた。
一方、1年間のレンタル移籍先であるトッテナムでは、チームが降格圏まで落ち込む中、彼自身は数少ない明るい存在だった。 公式戦45試合で7得点3アシストを記録し、最終節エバートン戦では1-0の決勝点を挙げて残留を決めた。