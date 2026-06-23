パルヒニャには2つの選択肢がある。レンタル終了後もトッテナムに残るか、スポルティングに復帰するかだ。本人は復帰を望んでいると『A Bola』が報じている。

だが、バイエルンは移籍金2500万ユーロの値下げに応じず、交渉は停滞している。スポルティングには高すぎる額で、スパーズも支払いをためらっている。 報道では、スパーズは2600万～3000万ユーロの買い取りオプションを保有しながらも行使せず、バイエルンと交渉を続けたいという。

残留が決まった直後、パルヒニャとロベルト・デ・ゼルビ監督は共にプレーすることに前向きだ。 パルヒニャは「加入初日からホームのように感じた。ファンもクラブも最高だ。トッテナムでプレーし続けたい」と話し、デ・ゼルビ監督も「100％残留を望んでいる」と明言した。