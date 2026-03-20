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選択を誤ったのか？ チェルシー移籍を拒否し、同国のレジェンドを怒らせたマヌエル・ウガルテに、マンチェスター・ユナイテッド退団が勧められている。
ウガルテはチェルシー加入の機会を逃した
ウガルテはスポルティングで2年間ルーベン・アモリンとプレーし、頭角を現した。二人は後にオールド・トラッフォードで再会したが、イングランドでは成功を収められなかった。
マンチェスター移籍の約12カ月前、彼はプレミアリーグ挑戦の機会があった。しかしリスボンを去る際、スタンフォード・ブリッジではなくパリ・サンジェルマンを選んだ。
その選択は誤りだったと指摘され、かつて有望だったキャリアは停滞の危機に瀕している。ユナイテッドではプレミアリーグ49試合中29試合に先発したが、存在感を示せずにいる。
報道によると、ユナイテッドは中盤の刷新を検討中で、オファーがあればウガルテを放出すべきだと考えている。
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ウガルテは今夏マンチェスター・ユナイテッドを去るのか？
dafabetログインを通じてGOALの独占インタビューに応じた元チェルシーでウルグアイ代表のポイエットは、ウガルテがイングランドでの経験を水に流して他で再出発すべきかと問われ、「そうかもしれない。彼もウルグアイ出身で、パリ・サンジェルマンに行く前にチェルシーに来てほしかったから、僕にも大きな影響があった」と語った。 移籍の噂が持ち上がった時、チェルシー、あの大物クラブだ。行きたいなら決断して、チェルシーに来るべきだった。彼とは面識がなかったから、電話することもできなかった！ 結局彼はパリ・サンジェルマンへ移籍し、当時はチェルシーにとって完璧な補強だと思っていただけに、少しがっかりした。だがその後、彼はあまり飛躍できなかった。パリ・サンジェルマン、そして今はマンチェスター・ユナイテッドだ。
彼には自分に合うクラブを見つける必要がある。彼はトップクラスのセントラルMFだ。ピッチ全体をカバーし、スペースを埋め、堅実な守備と創造的なプレーで選択肢を広げる。しかし、彼にはチームが必要だ。
代表でもベンチに追いやられたのは、誰もが「ウガルテ、ベンタンクール、バルベルデ」と期待していたからだ。代表はダブルボランチと10番の布陣を採用しており、彼に出番がない。 彼と家族にとって、最適な選択ができる夏になることを願っています」
移籍計画：マンチェスター・ユナイテッド、新MF獲得へ資金準備
ウガルテは今夏のワールドカップに「最高のコンディション」で臨むと語るが、実戦感覚は不足している。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルは、クラブレベルで環境が変わると示唆した。
彼は次のように語っている。「カゼミーロは去り、ウガルテも去るだろう。彼らには優れたセントラルMFが2人必要だ。おそらく、マイケル・キャリックのようなポジションを固めるタイプと、守備的な役割を担うタイプが1人ずつだろう。守備陣も見直す必要があるが、夏の移籍市場では中盤が真の焦点となる。」
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マンチェスター・ユナイテッドは、ウガルテの高額移籍金からいくら回収できるのか？
ウガルテは5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）でマンチェスター・ユナイテッドに加入した。プレミアリーグでのパフォーマンスを考えると、売却で同額を回収するのは難しいが、双方にとって別れるのが最善だ。