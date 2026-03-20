選択を誤ったのか？ チェルシー移籍を拒否し、同国のレジェンドを怒らせたマヌエル・ウガルテに、マンチェスター・ユナイテッド退団が勧められている。

dafabetログインを通じてGOALの独占インタビューに応じた元チェルシーでウルグアイ代表のポイエットは、ウガルテがイングランドでの経験を水に流して他で再出発すべきかと問われ、「そうかもしれない。彼もウルグアイ出身で、パリ・サンジェルマンに行く前にチェルシーに来てほしかったから、僕にも大きな影響があった」と語った。 移籍の噂が持ち上がった時、チェルシー、あの大物クラブだ。行きたいなら決断して、チェルシーに来るべきだった。彼とは面識がなかったから、電話することもできなかった！ 結局彼はパリ・サンジェルマンへ移籍し、当時はチェルシーにとって完璧な補強だと思っていただけに、少しがっかりした。だがその後、彼はあまり飛躍できなかった。パリ・サンジェルマン、そして今はマンチェスター・ユナイテッドだ。

彼には自分に合うクラブを見つける必要がある。彼はトップクラスのセントラルMFだ。ピッチ全体をカバーし、スペースを埋め、堅実な守備と創造的なプレーで選択肢を広げる。しかし、彼にはチームが必要だ。

代表でもベンチに追いやられたのは、誰もが「ウガルテ、ベンタンクール、バルベルデ」と期待していたからだ。代表はダブルボランチと10番の布陣を採用しており、彼に出番がない。 彼と家族にとって、最適な選択ができる夏になることを願っています」