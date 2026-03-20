Getty
翻訳者：
選択を誤ったのか？ チェルシー移籍を拒否したことで同国のレジェンドを激怒させたマヌエル・ウガルテ、マンチェスター・ユナイテッド退団を勧められる
ウガルテはチェルシー加入の機会を逃した
ウガルテはスポルティングで頭角を現し、そこで2年間ルーベン・アモリンと共にプレーした。二人は最終的にオールド・トラッフォードで再会を果たしたが、イングランドのサッカー界ではどちらも最高の時期を過ごせたとは言えなかった。
マンチェスター移籍の約12ヶ月前、ウガルテにはプレミアリーグへの挑戦の機会があった。しかし、リスボンを去る際、彼はスタンフォード・ブリッジではなく、パリ・サンジェルマンへの移籍を選んだ。
そこで下した決断は誤りだったかもしれないと彼は告げられている。かつて有望視されていたキャリアが、停滞する深刻な危機に瀕しているのだ。ユナイテッドでのプレミアリーグ49試合中、ウガルテが先発出場したのはわずか29試合にとどまり、その多くの試合で存在感を示すのに苦戦している。
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは中盤陣の刷新を計画しており、オファーを募りウガルテを退団へと導くことで、彼もその一環となる見込みだ。
- Getty Images Sport
ウガルテは夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドを去るのか？
Thunderpickと提携するGOALの独占インタビューで、元チェルシーおよびウルグアイ代表のスター選手ポイエットは、ウガルテがイングランドでの経験を水に流して、別の場所で一からやり直すべきかとの問いにこう答えた。「そうだな。彼もウルグアイ出身だし、パリ・サンジェルマンに行く前に、僕は彼にチェルシーに来てほしかったから、その件は僕にも大きな影響を与えたんだ。 移籍の噂が持ち上がった時、チェルシー、あのビッグクラブだ。来たいなら決断して、チェルシーに来ればいいんだ。彼とは面識がなかったから、電話もできなかった！ 結局彼はパリ・サンジェルマンへ移籍し、当時はチェルシーにとって完璧な補強だと思っていただけに、少しがっかりした。だがその後、彼はあまり飛躍できなかった。パリ・サンジェルマン、そして今はマンチェスター・ユナイテッドだ。
「彼には自分に合ったクラブを見つける必要がある。彼はトップクラスの選手だと思う。トップクラスのセントラルミッドフィルダーだ。ピッチ全体をうまくカバーできるし、スペースを埋めることもできる。守備も堅実だし、プレーを作り出し、選択肢を広げられる。だが、彼にはチームを見つける必要がある。
「彼には、毎週プレーできるような、いわゆる『クラブのアイデンティティ』に合致する場所を見つける必要がある。代表チームですらレギュラーの座を失ってしまったのだから。代表では、誰もがウガルテ、[ロドリゴ]・ベンタンクール、[フェデ]・バルベルデを想定してプレーしていた。そして代表は2人のボランチと、前線の10番を置くシステムで戦っている。だから彼は出場機会を得られていないのだ。 ですから、確かにウガルテにとって重要な夏になるでしょう。彼自身と家族にとって最善の決断を下せることを願っています。」
移籍計画：マンチェスター・ユナイテッド、新たなMF獲得に向け資金投入の準備
ウガルテは、今夏のワールドカップに向けて「最高のコンディション」で臨むと主張しているが、実戦感覚は不足しているだろう。こうした状況を踏まえ、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるゲイリー・ネヴィルもまた、クラブレベルでの環境の変化が間もなく訪れるだろうと示唆している。
彼は、次の移籍市場でレッドデビルズに何が待ち受けているかについて、次のように語っている。「カゼミーロは去り、マヌエル・ウガルテも去るだろう。彼らには、本当に優れたセントラルミッドフィルダーが2人必要だ。おそらく、マイケル・キャリックのようなポジションを固めるタイプと、より守備的な役割を担うタイプが1人ずつだろう。守備陣も見直す必要があると思うが、夏の移籍市場では中盤が真の焦点となるだろう。」
- Getty
マンチェスター・ユナイテッドは、ウガルテの巨額移籍金からいくら回収できるのだろうか？
ウガルテは5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）の移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入した。プレミアリーグでの彼の活躍ぶりを考えると、売却でその額に近い金額を回収するのは困難だろうが、関係者全員にとって、今や別れを告げることが最善の選択肢であることは明らかになった。
広告