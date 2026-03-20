選択を誤ったのか？　チェルシー移籍を拒否したことで同国のレジェンドを激怒させたマヌエル・ウガルテ、マンチェスター・ユナイテッド退団を勧められる

ウガルテはスポルティングで頭角を現し、そこで2年間ルーベン・アモリンと共にプレーした。二人は最終的にオールド・トラッフォードで再会を果たしたが、イングランドのサッカー界ではどちらも最高の時期を過ごせたとは言えなかった。

マンチェスター移籍の約12ヶ月前、ウガルテにはプレミアリーグへの挑戦の機会があった。しかし、リスボンを去る際、彼はスタンフォード・ブリッジではなく、パリ・サンジェルマンへの移籍を選んだ。

そこで下した決断は誤りだったかもしれないと彼は告げられている。かつて有望視されていたキャリアが、停滞する深刻な危機に瀕しているのだ。ユナイテッドでのプレミアリーグ49試合中、ウガルテが先発出場したのはわずか29試合にとどまり、その多くの試合で存在感を示すのに苦戦している。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは中盤陣の刷新を計画しており、オファーを募りウガルテを退団へと導くことで、彼もその一環となる見込みだ。