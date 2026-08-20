入団会見の中でカンセロは、2015年に最後に優勝して以来カタルーニャの名門がタイトルから遠ざかっているUEFAチャンピオンズリーグ制覇へとチームを導く可能性について言及した。

このポルトガル人サイドバックはカタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」が伝えたコメントの中で、次のように語った。「バルセロナのようなクラブは、すべてのタイトルを勝ち取る準備ができていなければならない。そして間違いなく、我々はUEFAチャンピオンズリーグ制覇を目指している」

さらに、こう説明した。「そのためには、毎日しっかりとトレーニングする強いチームを持つ必要がある。経験豊富な選手が若手を助け、若手が経験豊富な選手を助けるのだ」

そして、こう付け加えた。「我々は正しい道を進んでいると思う。というのも、このグループには非常に高い質が備わっているからだ。このチャンピオンズリーグ制覇を実現するために、我々は全力を尽くすつもりだ」