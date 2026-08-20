バルセロナの新たな右サイドバックとなったポルトガル代表ジョアン・カンセロは、加入が正式に成立した後、クラブのサポーターに向けて数々の感情のこもったメッセージを送った。
バルセロナは木曜日、アル・ヒラルとの契約を合意によって解除したカンセロと、フリーで移籍加入する契約を結んだと発表した。契約期間は今後3年間で、2029年までとなっている。
バルセロナの新たな右サイドバックとなったポルトガル代表ジョアン・カンセロは、加入が正式に成立した後、クラブのサポーターに向けて数々の感情のこもったメッセージを送った。
バルセロナは木曜日、アル・ヒラルとの契約を合意によって解除したカンセロと、フリーで移籍加入する契約を結んだと発表した。契約期間は今後3年間で、2029年までとなっている。
入団会見の中でカンセロは、2015年に最後に優勝して以来カタルーニャの名門がタイトルから遠ざかっているUEFAチャンピオンズリーグ制覇へとチームを導く可能性について言及した。
このポルトガル人サイドバックはカタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」が伝えたコメントの中で、次のように語った。「バルセロナのようなクラブは、すべてのタイトルを勝ち取る準備ができていなければならない。そして間違いなく、我々はUEFAチャンピオンズリーグ制覇を目指している」
さらに、こう説明した。「そのためには、毎日しっかりとトレーニングする強いチームを持つ必要がある。経験豊富な選手が若手を助け、若手が経験豊富な選手を助けるのだ」
そして、こう付け加えた。「我々は正しい道を進んでいると思う。というのも、このグループには非常に高い質が備わっているからだ。このチャンピオンズリーグ制覇を実現するために、我々は全力を尽くすつもりだ」
またカンセロは、伝統的なライバルであるレアル・マドリードを倒すことに特別な重要性を置くことを拒み、レアルであれ他のチームであれ、すべての試合に勝つことが必要だと強調した。
彼はこう続けた。「僕を突き動かすのは、レアル・マドリードだけでなく、あらゆる相手に勝つこと、僕たちと対戦するすべてのチームに勝つことだ。僕は競争心の強い人間で、これまでの人生で数多くの戦いに勝ってきた」
さらにこう語った。「僕はレアル・マドリードを倒すのが好きなだけではなく、対戦するどんなチームにも勝つのが好きなんだ。僕たちにはどんな相手とも戦える素晴らしいチームがあると信じている」
バルセロナの新しいサイドバックは、長い年月を振り返り、幼い子どもだった頃からのカタルーニャのクラブへの移籍という長年の夢を明かすとともに、これまでに同クラブと関わりを持った2度の機会についても語った。
カンセロはこれについて次のように語った。「バレンシアにいた頃、すでにここに来るチャンスがあったが、うまくいかなかった。その後、マンチェスター・シティにいた頃にもチャンスはあったが、実現しなかった」
さらにこう続けた。「だからこそ、僕はいつもバルセロナを知りたいという強い願望を抱いていた。このクラブが本当はどのようなものなのかを見たかったんだ。まさに子どもの頃からの夢だったからね」
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カンセロは、自身のキャリアで3度目となるバルセロナ加入についても語った。彼は2023-2024シーズンにマンチェスター・シティからレンタルでプレーし、昨シーズン後半にはアル・ヒラルからレンタルでプレーしていた。
彼はこう説明した。「ここに来たとき、最初の年はどこか甘くもあり苦くもあるものだった。とても良いときもあれば、それほど際立てないときもあった。クラブがタイトルを勝ち取る手助けができず、そんな思いを抱えて去ることになったんだ」。
そして、こう続けた。「でも昨シーズン、特にシーズン後半に、自分にこう言い聞かせたんだ。プレミアリーグ、ブンデスリーガ、セリエAはすでに制した。でもここは、話が別だとね」。
さらにこう述べた。「その理由を完全に説明することはできない。なぜなら私はこのクラブを愛しているし、ここに自分の居場所を見出しているし、ロッカールームでも心地よさを感じているし、人々が自分を評価してくれていると感じ、私も彼らを評価しているからだ」。
そして、こう締めくくった。「だからそれは感情が入り混じったものなんだ。でも約束できるのは、このクラブに自分の持てるすべてを捧げるということ、そしてクラブがタイトルを勝ち取れるよう、できる限りのすべてを尽くすということだ」。