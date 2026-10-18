試合はアーセナルにとっておなじみの展開となった。同チームはダブリン、あるいは低い位置に構える守備ブロックにしばしば直面する。低調な前半は両チームとも枠内シュートがゼロ。今季のプレミアリーグで前半に両チームの枠内シュートがゼロだったのは、これがわずか2度目だった。偶然にも、前回もアーセナルの試合だった。8月31日の敵地アストン・ヴィラ戦では、後半にブカヨ・サカが均衡を破り、1-0の勝利を収めた。

マドゥエケは、序盤に明確なチャンスを作れなくても、選手たちは試合運びに自信を持ち続けていたと強調した。決勝点を挙げた同選手は「はい。ボールを持つ時間が大半になると分かっていました。辛抱強く、好機を見極めることが重要でしたし、最終的にそれができました」と語った。

その好機がついに訪れると、マドゥエケは今季、アルテタにとって貴重な戦力となっている理由を個人技で示した。決勝点については「中に切り込んで、ゴールの一角が見えました。幸い、ボールは入ってくれました」と説明した。ボールがゴールに入るうえでディフレクションが助けになったのは確かだ。それでも、ファイナルサードで自ら仕掛けようとする姿勢こそ、王者が停滞した試合を動かすために必要としていたものだった。