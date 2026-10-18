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「選手層がとんでもなく厚い！」ノニ・マドゥエケ、ノッティンガム・フォレスト戦での決勝点を受け、アーセナルのハイレベルなポジション争いと守備の粘りを称賛
途中出場のマドゥエケが違いを生み出す
アーセナルは土曜日、プレミアリーグでの再びの優勝に向けて追い上げを続けたものの、ノッティンガム・フォレストの敵地で1-0の勝利を収めるまでには、非常に苦しんだ。この接戦を制して勝ち点を18に伸ばし、2位を堅持。全勝で首位に立つマンチェスター・シティとの差を勝ち点3とし、プレッシャーをかけ続けている。
マドゥエケは試合を振り返り、シティ・グラウンドでは相手のフィジカルを生かしたダイレクトな攻撃に対応しなければならなかったと認めた。ウインガーのマドゥエケは試合後、BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』にこう語った。「粘り強く戦わなければならなかった。ここでの試合が難しいことは分かっている。浮き球が多く、ダイレクトなプレーも多かった。神に感謝したい。勝つことができたし、勝ち点3を手にして次に進める」
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王者にとって忍耐が不可欠に
試合はアーセナルにとっておなじみの展開となった。同チームはダブリン、あるいは低い位置に構える守備ブロックにしばしば直面する。低調な前半は両チームとも枠内シュートがゼロ。今季のプレミアリーグで前半に両チームの枠内シュートがゼロだったのは、これがわずか2度目だった。偶然にも、前回もアーセナルの試合だった。8月31日の敵地アストン・ヴィラ戦では、後半にブカヨ・サカが均衡を破り、1-0の勝利を収めた。
マドゥエケは、序盤に明確なチャンスを作れなくても、選手たちは試合運びに自信を持ち続けていたと強調した。決勝点を挙げた同選手は「はい。ボールを持つ時間が大半になると分かっていました。辛抱強く、好機を見極めることが重要でしたし、最終的にそれができました」と語った。
その好機がついに訪れると、マドゥエケは今季、アルテタにとって貴重な戦力となっている理由を個人技で示した。決勝点については「中に切り込んで、ゴールの一角が見えました。幸い、ボールは入ってくれました」と説明した。ボールがゴールに入るうえでディフレクションが助けになったのは確かだ。それでも、ファイナルサードで自ら仕掛けようとする姿勢こそ、王者が停滞した試合を動かすために必要としていたものだった。
ハイレベルな競争がアーセナルを前進させる
近年のアーセナルの成功で際立つのは、アルテタ監督がベンチに擁する選手の質の高さだ。マドゥエケは、チーム内の競争の激しさが結果を出し続けられる主な理由だと考えている。チームの選手層について、このFWは「先発の11人とベンチの選手の質を見れば、驚くほど高い。だから、先発する試合もあれば、途中から出て試合を終えることもあると分かっている。僕は毎回同じ気持ちで、チャンスをつくるかゴールを決めたいだけだ」と語った。
接戦を確実にものにする勝負強さは、アルテタ監督の下でのアーセナルの特徴となっている。2019年12月の同監督就任以降、アーセナルはプレミアリーグで1-0の勝利を32回記録。エヴァートンと並び、同期間のリーグ最多だ。
24歳のマドゥエケは、決勝ゴールが個人にとって大きな自信になるとしても、個人の栄誉よりクラブ全体の目標が優先だと強調した。チーム全体のレベルの高さに誇りを示し、「得点できたのは素晴らしい気分だけど、勝てたことの方がうれしい。僕たちには一流の選手がいる。20数人の選手全員が一流で、最高レベルにある。そういう競争があるのは素晴らしい。ベンチにいても、試合に影響を与える準備ができている」と話した。
- AFP
守備の堅さが引き続き土台となる
攻撃陣に注目が集まりがちだが、マドゥエケは無失点の重要性と最終ラインの働きを強調した。フォレストは手ごわい相手で、アーセナルは90分を通じてカウンターへの警戒を怠れなかった。しかし、フォレストは決定力不足が響き、今季ホーム初勝利は引き続きお預けとなった。
マドゥエケは、ゴールを許さないためにチーム全員が尽力したと称え、守備は前線から始まると指摘した。「これも僕たちのアイデンティティーの一部だ。ピッチ上の11人全員で守る。それに、僕たちには世界屈指のGKとDF陣がいる。今日の彼らの働きも称えたい」と締めくくった。
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