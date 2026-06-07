ドイツ紙『ビルト』によると、アーサー・テアテ、ヒューゴ・ラーション、ジャン＝マッテオ・バホヤの3選手はプレミアリーグ移籍間近で、SGEには最大1億ユーロの移籍金が入る見込みだ。この資金は、新監督アディ・ヒュッターが計画するチーム再建に充てられる。取締役会広報担当のアクセル・ヘルマン氏はすでに「チーム編成を見直す」と発表している。
翻訳者：
選手大量流出で巨額移籍金？アイントラハト・フランクフルトに2億ユーロの収入見込み
テアテは才能があるにもかかわらずフランクフルトで不本意なシーズンを送った。AFCボーンマスとノッティンガム・フォレストが関心を示しており、本人も移籍の可能性に言及している。1500万～2000万ユーロのオファーがあればアイントラハトは交渉に応じる見込みだ。
『ビルト』紙によると、SGE首脳陣はラーソンにさらに高額な移籍金を期待。売却すれば3500万～4000万ユーロの収入が見込まれる。しかしラーソンも前シーズンの好調から一転、パフォーマンスが急落し、ワールドカップ出場を逃した。グラハム・ポッター監督はアメリカ、カナダ、メキシコ開催の本大会代表から彼を外した。
スウェーデンのポータルサイト『Fotbollskanalen』は「代表落選の連絡を受け、ヒューゴは完全に打ちのめされている」と関係者の言葉を伝えた。結果として、ラールソンにワールドカップという大舞台で自身をアピールする機会は訪れなかった。過去にはイングランドのクラブやアトレティコ・マドリードへの移籍も噂されていた。
- getty
バイエルン、アイントラハトの若手ブラウン獲得へ
一方、トッテナム・ホットスパーが注目するバホヤには、さらに活発な動きがある。報道では、21歳の攻撃的MFは、スパーズが本腰を入れれば移籍金4000万ユーロで移籍する可能性があるという。バホヤはシーズン序盤に好スタートを切ったが、チームとともに調子を落とした。 2、3月に1得点3アシストと一時調子を上げたが、4月は全試合を欠場した。
この3人に加え、ドイツ代表ナサニエル・ブラウンの移籍も間近だ。本人はバイエルンとの個人合意済みで、クラブ間交渉が進んでいる。フランクフルトは6000万ユーロを要求するが、バイエルンは5000万ユーロ以下を狙う。Skyによると、フランクフルトは移籍を阻むつもりはないという。
- getty
アイントラハト・フランクフルト：カン・ウズンも退団か？
カン・ウズンはわずか2年で10ゴール6アシストを記録し、来夏にアイントラハトを去る可能性がある。20歳の彼はイングランドとイタリアのクラブから注目されており、特にACミランとSSCナポリが興味を示している。
トルコのジャーナリスト、ヤギズ・サブンチュオグル氏によると、ガラタサライは4000万ユーロでオファーする意向だ。しかしスポーツディレクターのマルクス・クローシェは苦笑いするだけだろう。スカイによると、契約は2029年まであり、フランクフルトは少なくとも6000万ユーロを要求している。
技術に優れた攻撃的MFは、W杯でも存在感を示すはずだ。トルコ代表に選ばれ、北マケドニア戦（4-0）では1ゴール1アシストを記録している。