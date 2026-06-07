選手大量流出で巨額移籍金？アイントラハト・フランクフルトに2億ユーロの収入見込み

テアテは才能があるにもかかわらずフランクフルトで不本意なシーズンを送った。AFCボーンマスとノッティンガム・フォレストが関心を示しており、本人も移籍の可能性に言及している。1500万～2000万ユーロのオファーがあればアイントラハトは交渉に応じる見込みだ。

『ビルト』紙によると、SGE首脳陣はラーソンにさらに高額な移籍金を期待。売却すれば3500万～4000万ユーロの収入が見込まれる。しかしラーソンも前シーズンの好調から一転、パフォーマンスが急落し、ワールドカップ出場を逃した。グラハム・ポッター監督はアメリカ、カナダ、メキシコ開催の本大会代表から彼を外した。

スウェーデンのポータルサイト『Fotbollskanalen』は「代表落選の連絡を受け、ヒューゴは完全に打ちのめされている」と関係者の言葉を伝えた。結果として、ラールソンにワールドカップという大舞台で自身をアピールする機会は訪れなかった。過去にはイングランドのクラブやアトレティコ・マドリードへの移籍も噂されていた。