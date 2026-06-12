選手保護かCMの合間か？ ワールドカップ初日、「クールダウンタイム」に批判の声

2026年ワールドカップが開幕してわずか1日にもかかわらず、新たな「クールダウンタイム」はすでに大きな物議を醸している。サッカーファンや関係者は、この休憩の目的が選手の高温対策だけでなく、 放送局に追加の広告時間を提供するのが目的だと主張している。
メキシコ対南アフリカ戦では、選手たちが再開準備中でもCMが流れ、視聴者がプレイを見逃す事態が発生した。
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メキシコ対南アフリカ戦では、選手たちが再開準備中でもCMが流れ、視聴者がプレイを見逃す事態が発生した。
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開幕戦のハーフタイム、試合再開を待たされるという批判を集めた場面があった。両チームは準備万端で、特に2失点した南アフリカは逆転へ意欲的だった。
フランスのRMCによると、ブラジル人主審ウェルトン・サンパイオはピッチサイドの役員と相談し、選手たちに約40秒待機させた。これはテレビ放送のCM枠を確保するための措置だった。
試合は再開されたがCMが続き、一部の視聴者はピッチに戻った直後の場面を見られず、SNSで批判が相次いだ。
国際サッカー連盟（FIFA）は、米国・カナダ・メキシコでの夏の猛暑から選手を守るため、大会中にクールダウンタイムを設けると発表した。
FIFAは休憩中にCM放送を許可したが、試合再開30秒前には生中継に戻すよう求めた。
しかし開幕戦では商業的配慮がスポーツを優先したように見え、放送局がルールをどこまで守るのかという疑問が再浮上した。
スポーツ経済やメディアの専門家は、今回の決定がワールドカップに米国式スポーツモデルの影響が表れていると指摘する。
スポーツ法・経済センターの所長クリストフ・ルベティ氏は「大会の大部分が米国で開催されることを考えれば当然だ」と指摘する。米国のスポーツは歴史的に、大量の広告を放映できる頻繁な中断に依存してきたという。
さらにNBAやNFLでは、長くて頻繁な中断時間が経済モデルの要になっていると付け加えた。
一方、メディアコンサルティング会社社長のフィリップ・バイ氏は「試合中のCMは視聴者の集中力が最も高いタイミングで、最も価値のある広告枠だ」と指摘する。ハーフタイムのように15分も離席する視聴者が多い期間とは対照的だという。
これらのCM枠の価格は、その商業的な重要性を如実に反映している。フランス代表が決勝に進出した場合、決勝の20秒CM枠は最大42万5000ユーロに達する可能性があるという。
延長戦やPK戦の広告はさらに高く、それぞれ45万ユーロ、50万ユーロに達する。
また、ハーフタイムの1分は広告枠とし、残りは分析やハイライトに充てる予定だ。
技術的には、多くの監督が以前から、こうしたインターバルが試合展開に直接影響すると指摘していた。
フランス代表のディディエ・デシャン監督は、従来の2ハーフ制ではなく「4イニング制」に近いと指摘した。
彼はこうした中断が試合の流れを大きく変え、苦戦中のチームには好都合だが、好調でゴールを目前にするチームには不利になると指摘した。
さらに、3分の中断は技術的なリズムを断ち、試合の流れを大きく変えるのに十分だと付け加えた。
オブザーバーたちは、クールダウンタイムが選手や監督だけでなく、観客やテレビ観戦者にも影響すると指摘。大会史上最大規模となる今回、国際サッカー連盟（FIFA）がその波及効果を十分に検討したのか疑問視されている。
大会は始まったばかりだが、この「クールダウンタイム」は今後数週間、最も議論を呼ぶテーマの一つになる可能性が高い。特に、CMの合間に試合再開が遅れたり、試合展開に直接影響が出たりすれば、その傾向は強まるだろう。