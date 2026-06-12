選手保護かCMの合間か？ ワールドカップ初日、「クールダウンタイム」に批判の声

2026年ワールドカップが開幕してわずか1日にもかかわらず、新たな「クールダウンタイム」はすでに大きな物議を醸している。サッカーファンや関係者は、この休憩の目的が選手の高温対策だけでなく、 放送局に追加の広告時間を提供するのが目的だと主張している。

メキシコ対南アフリカ戦では、選手たちが再開準備中でもCMが流れ、視聴者がプレイを見逃す事態が発生した。

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