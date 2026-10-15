ジョゼ・モウリーニョの怒りが爆発したのは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームとの試合開始わずか2時間前、懲戒委員会の裁定がチームバスに届いた後だった。試合直前の裁定はヴィニシウスの集中力を乱したようで、同選手はホームチームの2点目につながる場面でボールを失った。さらに57分、ドニエル・マレンにこの日2点目を決められた直後に交代させられた。

自チームが驚異的な逆転劇を演じた後、モウリーニョは裁定が下されたタイミングに疑問を呈した。「スペインサッカーにとっても重要な試合を戦うスペインのチームの選手が、試合の2時間前になって4試合の出場停止処分を受けたと知る。それが普通だと思うか？

「明日の朝では駄目だったのか？ 我々がバスで移動し、スタジアムに着く寸前になってヴィニシウスの4試合出場停止を知る必要があるのか？ 今では彼らは恥ずかしげもなくこんなことをする。もう隠しようがない。選手は試合の2時間前に、4試合の出場停止処分を受けたと知らなければならないのか。スペインサッカーのため、ランキングのため、スペインサッカーの威信のために勝ち点3を獲得したスペインのチームだ。試合の2時間前に選手を潰したいのか？ 私には普通のこととは思えない」