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「選手を殺したいのか？」ローマに4-3で勝利後、激怒したレアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督がスペインサッカー連盟を批判。ヴィニシウス・ジュニオールの出場停止処分のタイミングにも疑問
- AFP
ポルトガル人指揮官、懲戒処分のタイミングを痛烈に批判
ポルトガル人指揮官は、スタディオ・オリンピコで行われる古巣とのチャンピオンズリーグの対戦を間近に控え、スペインサッカー連盟が自身のブラジル人スター選手に対する4試合の出場停止処分を発表したことを受け、同連盟を批判した。国内大会でのこの処分は、土曜日に1-0で勝利したビジャレアル戦で、ネイサン・サリバとの間に髪を引っ張る行為を伴う小競り合いがあったことを受けて科された。指揮官は試合後の記者会見をボイコットしていた。
この知らせに動揺しながらも、レアル・マドリーは2点ビハインドから見事な反撃を見せた。カルロス・エスピ、エンドリッキ、アントニオ・リュディガーが終盤に挙げたゴールで4-3の劇的な勝利を収めた。
試合前の発表でタッチライン際に怒りが噴出
ジョゼ・モウリーニョの怒りが爆発したのは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームとの試合開始わずか2時間前、懲戒委員会の裁定がチームバスに届いた後だった。試合直前の裁定はヴィニシウスの集中力を乱したようで、同選手はホームチームの2点目につながる場面でボールを失った。さらに57分、ドニエル・マレンにこの日2点目を決められた直後に交代させられた。
自チームが驚異的な逆転劇を演じた後、モウリーニョは裁定が下されたタイミングに疑問を呈した。「スペインサッカーにとっても重要な試合を戦うスペインのチームの選手が、試合の2時間前になって4試合の出場停止処分を受けたと知る。それが普通だと思うか？
「明日の朝では駄目だったのか？ 我々がバスで移動し、スタジアムに着く寸前になってヴィニシウスの4試合出場停止を知る必要があるのか？ 今では彼らは恥ずかしげもなくこんなことをする。もう隠しようがない。選手は試合の2時間前に、4試合の出場停止処分を受けたと知らなければならないのか。スペインサッカーのため、ランキングのため、スペインサッカーの威信のために勝ち点3を獲得したスペインのチームだ。試合の2時間前に選手を潰したいのか？ 私には普通のこととは思えない」
- Pressinphoto
髪を引っ張った行為に重い処分
ビジャレアル戦での騒動は、ヴィニシウスが52分に投入された後に起きた。ヴィニシウスはマドリーのリードを2点に広げたと思ったが、主審はピッチ脇のモニターで映像を確認した後、得点を取り消し、ヴィニシウスに退場を命じた。スペインサッカー連盟の規律委員会はその後、「ボールを争える位置にいないにもかかわらず、暴力的に振る舞った」として同選手に2試合の出場停止処分を科し、さらに審判団への「抗議」を理由に追加で2試合の出場停止処分を科した。大きな代償を伴う自身の過ちを認め、ヴィニシウスはSNSで謝罪し、「チームと［マドリーの］ファンに申し訳ない」と述べた。
クラシコの大一番を前に、痛手となる出場停止
イタリアの首都での勝利は、キリアン・エンバペが27歳でチャンピオンズリーグ通算100試合出場に到達した史上最年少選手となったことでも彩られた。首位争いを続けるマドリーにとって、貴重な勢いとなる勝利だ。しかし、ヴィニシウスが国内リーグ戦を欠場することで、モウリーニョは厳しいラ・リーガの日程を前に、戦術面で大きな難題を抱える。10月18日のセビージャ戦に続き、10月25日にはバルセロナとのエル・クラシコが控える。レアル・マドリーの中心選手であるヴィニシウスは、来月のリーグ戦さらに2試合も欠場が決まっており、11月1日のラシン・サンタンデール戦と、その6日後に行われるバレンシアとのアウェー戦にも出場できない。
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