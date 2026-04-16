「選手を怒るだろう」。元バルセロナ監督のロナルド・クーマンは、カマヴィンガの退場処分を巡るレアル・マドリードの抗議を理解できない。

バルセロナで6回目を迎える自身のチャリティーゴルフトーナメントを前に、元バルサ監督で現オランダ代表監督のロナルド・クーマンが会見。水曜日のチャンピオンズリーグの激戦についても質問を受けた。

物議を醸した判定について「もし私が監督なら、選手に怒るだろう。審判にも少し怒る。試合の状況を把握するのは審判の役目だからだ」と語った。