86分、ヴィンチッチ主審は途中出場のレアル・マドリードMFカマヴィンガに2枚目のイエローカードを提示し退場させた。カマヴィンガは軽いファウル後にボールを長く保持したとして最初の警告を受けた。 しかし、審判はすでに1枚目の警告を与えたことを見落とし、2枚目のイエローで退場となった。数的優位になったバイエルンは2-3から4-3で逆転し、準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦する。
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「選手を怒るだろう」。元バルセロナ監督のロナルド・クーマンは、カマヴィンガの退場処分を巡るレアル・マドリードの抗議を理解できない。
バルセロナで6回目を迎える自身のチャリティーゴルフトーナメントを前に、元バルサ監督で現オランダ代表監督のロナルド・クーマンが会見。水曜日のチャンピオンズリーグの激戦についても質問を受けた。
物議を醸した判定について「もし私が監督なら、選手に怒るだろう。審判にも少し怒る。試合の状況を把握するのは審判の役目だからだ」と語った。
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ロナルド・クーマン：「審判は過剰反応したのかもしれない」
クーマン監督は「カマヴィンガはファウル後にすぐボールを味方に渡すべきだった。抱え込んだことで判定は審判に委ねられ、それはやってはいけないことだ」と指摘した。その上で「審判が過剰反応した可能性もある」と語った。
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PSG対バイエルン？「夢の決勝戦」
レアルの選手や関係者はCL敗退の責任を審判のヴィンチッチ一人に押しつけていた。スペインメディアも「不公正」「忌まわしい」と審判を批判。
一方、コエマンはレアル敗退の要因がミュンヘンの力強いパフォーマンスにあると認め、準決勝でFCBがPSGと当たることに不満を示した。「あれは夢の決勝だった」としながらも、「PSGはバイエルン同様非常に強い」と語った。もう一方の準決勝はアーセナル対アトレティコ・マドリードだ。
レアル・マドリードの今後の試合：
4月21日 21時30分 レアル - アラベス 4月24日 21:00 レアル・ベティス - レアル