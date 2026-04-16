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Bayern Real Madrid CamavingaGetty
Daniel Buse

翻訳者：

「選手を怒るだろう」。元バルセロナ監督のロナルド・クーマンは、カマヴィンガの退場処分を巡るレアル・マドリードの抗議を理解できない。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー
レアル・マドリー
エドゥアルド・カマヴィンガ

チャンピオンズリーグ敗退後、レアル・マドリード首脳陣は審判スラヴコ・ヴィンチッチに注目した。元バルセロナ監督ロナルド・クーマンは、その反応に完全には共感できないようだ。

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86分、ヴィンチッチ主審は途中出場のレアル・マドリードMFカマヴィンガに2枚目のイエローカードを提示し退場させた。カマヴィンガは軽いファウル後にボールを長く保持したとして最初の警告を受けた。 しかし、審判はすでに1枚目の警告を与えたことを見落とし、2枚目のイエローで退場となった。数的優位になったバイエルンは2-3から4-3で逆転し、準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦する。 

  • バルセロナで6回目を迎える自身のチャリティーゴルフトーナメントを前に、元バルサ監督で現オランダ代表監督のロナルド・クーマンが会見。水曜日のチャンピオンズリーグの激戦についても質問を受けた。 

    物議を醸した判定について「もし私が監督なら、選手に怒るだろう。審判にも少し怒る。試合の状況を把握するのは審判の役目だからだ」と語った。 

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    ロナルド・クーマン：「審判は過剰反応したのかもしれない」

    クーマン監督は「カマヴィンガはファウル後にすぐボールを味方に渡すべきだった。抱え込んだことで判定は審判に委ねられ、それはやってはいけないことだ」と指摘した。その上で「審判が過剰反応した可能性もある」と語った。 

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PSG対バイエルン？「夢の決勝戦」

    レアルの選手や関係者はCL敗退の責任を審判のヴィンチッチ一人に押しつけていた。スペインメディアも「不公正」「忌まわしい」と審判を批判。 

    一方、コエマンはレアル敗退の要因がミュンヘンの力強いパフォーマンスにあると認め、準決勝でFCBがPSGと当たることに不満を示した。「あれは夢の決勝だった」としながらも、「PSGはバイエルン同様非常に強い」と語った。もう一方の準決勝はアーセナル対アトレティコ・マドリードだ。 

  • レアル・マドリードの今後の試合：

    4月21日 21時30分 レアル - アラベス
    4月24日 21:00レアル・ベティス - レアル 
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