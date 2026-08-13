再び前進する勢いを確立する前に、さらに後退を強いられることがあるのかと問われた元ニューカッスルのスター、バーンズは、247Betの提供によりGOALの独占取材に応じ、こう語った。「今季もまた、そのあたりの順位で終えることになると見ている。

「前進するといって、どこへ行くのか。ニューカッスルは5位、6位、7位で終える可能性があると思うし、全員が残ればそれが彼らの行ける位置だろう。ニューカッスルの問題は、そこに到達するのはいいとしても、ギマランイス、アントニー・ゴードン、トナーリ、さらにはイサクのような選手を獲得すると、突然そうした選手を失ってしまうことだ。そうなれば、何が起きるかは見ての通りだ。

「もし今後また別の選手を獲得すれば、再び上位に戻ることはできるだろうし、その選手たちを引き留められれば、ある程度は維持できるかもしれない。ただ、ニューカッスルはそういうクラブになっていくと思う。これはニューカッスルだけの話ではない。リヴァプールですらトレント［アレクサンダー＝アーノルド］を引き留められなかった。選手は来るし、選手は去る。いずれ出ていくものだ。ニューカッスルに来たとしても、去る可能性はある。

「だから、ニューカッスルがそうした選手たちをキープし、彼らを保持することで4位、5位、6位、7位を狙い続けると言うのであれば、それは可能だろう。だが、毎年のようにそうした選手を失い、そのたびに新しい選手を獲得し直さなければならないのであれば、うまくいくかもしれないが時間はかかる。そうなると彼らは、好成績を残したかと思えば10位、11位、12位まで落ち、また選手を補強して、もしかすると再びうまくやる、そういうクラブであり続けることになる。

「残念ながら、これがフットボールの性質だ。ニューカッスルの問題ではなく、フットボールそのものの問題なんだ。アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーのようなクラブでない限りね。他のクラブ、たとえばボーンマスやブライトンは別だ。彼らは常にそういう選手を獲得できるし、10位や11位で終えても満足できる。そして手元の戦力で6位や7位まで押し上げることもできる。ニューカッスルはボーンマスやブライトンより、はるかに大きなクラブであるべきだ。言うなれば、ニューカッスルが買い物をするのはそのあたりの市場になると思う」