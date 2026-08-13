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翻訳者：
「選手は来ては去っていく」 ニューカッスルはブルーノ・ギマランイス、サンドロ・トナーリ、アンソニー・ゴードン以後の再建において、移籍市場のサイクルを受け入れなければならない
セント・ジェームズ・パークから主力タレントが流出へ
エディ・ハウの下で復権を遂げ、カラバオカップ制覇で70年ぶりの国内タイトルを獲得し、さらにチャンピオンズリーグ出場権も確保した後、タインサイドでは集団としての勢いに水を差されることとなった。
ブルーノ・ギマランイスはプレミアリーグ王者アーセナルへ移籍し、サンドロ・トナーリは今やトッテナムで国内のライバルとなった。一方、アンソニー・ゴードンは居心地の良い環境を離れてバルセロナに加わり、元クラブ主将のキーラン・トリッピアーはフリーでチームを去った。
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ハウ監督の後任にはジャイスレが就任した
ハウもまた退任し、後任にはマティアス・ヤイスレが就任した。北東部には変革の風が吹いている。ニューカッスルは2025年夏、アレクサンデル・イサクを1億2500万ポンド（1億6900万ドル）でリヴァプールに失った。
数年をかけて作り上げられたスカッドは、わずか数カ月で弱体化した。しかし、ここから本格的な再建に着手できる。ニューカッスルは昨季を12位で終えており、さらなる後退は避けたい考えだ。
ニューカッスルは前進する前に後退するのか？
再び前進する勢いを確立する前に、さらに後退を強いられることがあるのかと問われた元ニューカッスルのスター、バーンズは、247Betの提供によりGOALの独占取材に応じ、こう語った。「今季もまた、そのあたりの順位で終えることになると見ている。
「前進するといって、どこへ行くのか。ニューカッスルは5位、6位、7位で終える可能性があると思うし、全員が残ればそれが彼らの行ける位置だろう。ニューカッスルの問題は、そこに到達するのはいいとしても、ギマランイス、アントニー・ゴードン、トナーリ、さらにはイサクのような選手を獲得すると、突然そうした選手を失ってしまうことだ。そうなれば、何が起きるかは見ての通りだ。
「もし今後また別の選手を獲得すれば、再び上位に戻ることはできるだろうし、その選手たちを引き留められれば、ある程度は維持できるかもしれない。ただ、ニューカッスルはそういうクラブになっていくと思う。これはニューカッスルだけの話ではない。リヴァプールですらトレント［アレクサンダー＝アーノルド］を引き留められなかった。選手は来るし、選手は去る。いずれ出ていくものだ。ニューカッスルに来たとしても、去る可能性はある。
「だから、ニューカッスルがそうした選手たちをキープし、彼らを保持することで4位、5位、6位、7位を狙い続けると言うのであれば、それは可能だろう。だが、毎年のようにそうした選手を失い、そのたびに新しい選手を獲得し直さなければならないのであれば、うまくいくかもしれないが時間はかかる。そうなると彼らは、好成績を残したかと思えば10位、11位、12位まで落ち、また選手を補強して、もしかすると再びうまくやる、そういうクラブであり続けることになる。
「残念ながら、これがフットボールの性質だ。ニューカッスルの問題ではなく、フットボールそのものの問題なんだ。アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーのようなクラブでない限りね。他のクラブ、たとえばボーンマスやブライトンは別だ。彼らは常にそういう選手を獲得できるし、10位や11位で終えても満足できる。そして手元の戦力で6位や7位まで押し上げることもできる。ニューカッスルはボーンマスやブライトンより、はるかに大きなクラブであるべきだ。言うなれば、ニューカッスルが買い物をするのはそのあたりの市場になると思う」
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ニューカッスルが夏の移籍市場で獲得した選手一覧
ニューカッスルはプレシーズンで好不調の入り混じる結果を経験しており、アンソニー・エランガを負傷で欠くことにもなった。また、2026-27シーズンの開幕戦となる8月23日のリヴァプールとのホームゲームを前に、明らかに取り組むべき課題を残している。
夏の移籍市場は9月1日まで開いており、ジャイスレにはさらなる新戦力を加える時間が残されている。すでに加入したエウェン・ジャウエン、バズマナ・トゥーレ、ショーン・ステュール、アラジ・バンバ、ルカシュ・ホルニチェクに続く補強を進める余地がある。
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