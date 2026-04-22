「ほぼすべてのポジション」をこなし、マヌエル・ノイアーをロールモデルとする。FCバイエルンは史上最高額の移籍金で獲得するのか？

これは奇妙な話だ。20歳のマンザンビはすでにMFとして定着しているが、かつてはGKを目指しノイアーに憧れていた。「スイスにとって幸いにも、父親と兄が説得した」とチューリッヒの『ターゲス・アンツァイガー』紙が報じた。

ジュネーブ生まれのマンザンビは当時20歳目前で、代表10試合中7試合に出場し3得点を挙げていた。スウェーデン戦に続き、今回も途中出場わずか数分で結果を残した。ムラト・ヤキン監督は「彼ほど得点への執念が強い選手はめったにいない」と語った。

ヤキン監督がマンザンビを初めて代表に招集したのは昨シーズン終了後。プロデビューからわずか11試合でSCバーゼルに欠かせない存在となり、シーズンを成功で締めくくった。 4得点を挙げる活躍で、第34節フランクフルト戦のチャンピオンズリーグ予選出場権獲得（敗退）に貢献した。