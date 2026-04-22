「今では明確な基準はない。リオネル・メッシ、3歳年上のペドリ、かつての中盤の要ヤヤ・トゥーレ、全員が候補だ」とヨハン・マンザンビは語った。以前は違っていた。「子供の頃、マヌエル・ノイアーが憧れだった」とSCフライブルクの新星は先日、スカイの取材に明かした。
翻訳者：
「ほぼすべてのポジション」をこなし、マヌエル・ノイアーをロールモデルとする。FCバイエルンは史上最高額の移籍金で獲得するのか？
これは奇妙な話だ。20歳のマンザンビはすでにMFとして定着しているが、かつてはGKを目指しノイアーに憧れていた。「スイスにとって幸いにも、父親と兄が説得した」とチューリッヒの『ターゲス・アンツァイガー』紙が報じた。
ジュネーブ生まれのマンザンビは当時20歳目前で、代表10試合中7試合に出場し3得点を挙げていた。スウェーデン戦に続き、今回も途中出場わずか数分で結果を残した。ムラト・ヤキン監督は「彼ほど得点への執念が強い選手はめったにいない」と語った。
ヤキン監督がマンザンビを初めて代表に招集したのは昨シーズン終了後。プロデビューからわずか11試合でSCバーゼルに欠かせない存在となり、シーズンを成功で締めくくった。 4得点を挙げる活躍で、第34節フランクフルト戦のチャンピオンズリーグ予選出場権獲得（敗退）に貢献した。
- Getty Images Sport
「この形では異例」：ヨハン・マンザンビがフライブルクで観客を魅了
2025年6月にスイス代表デビューしたマンザンビは、そのわずか2週間半後にフライブルクと2030年までの新契約を結んだ。またか、と思わずにはいられない。 前回契約からわずか9か月後だったため、驚きをもって迎えられた。しかしクラブとしては、市場価値が急上昇した選手の移籍金を早期に確保する必要があった。スポーツディレクターのヨッヘン・ザイヤーは「ヨハンの成長は止まらず、これほど稀有なケースは珍しい」と説明した。
この評価は今も色あせない。マンザンビはチームに不可欠な存在となり、公式戦40試合に出場。シュスター監督の下、36試合で先発した。 6得点7アシストを記録している。
彼はドイツのプロサッカー界で、多くのライバルクラブから敬意と羨望を集めるフライブルク育成戦略の新しい成果だ。 2023年1月、SCFはユーススカウト部長クリストフ・ヴェッツェル＝ファイランディクスの推薦で、17歳のマンザンビをジュネーブのセルヴェットU-18から獲得した。彼は同クラブの全ユースチームでプレーし、U-19とセカンドチームを経てフライブルクでさらに育成された。卓越した才能がプロデビューを必然とした。
- AFP
マンザンビはドルトムントのフェリックス・ンメチャを少し彷彿とさせる。
シュスターが「素晴らしい資質」と絶賛するように、マンザンビはシニアサッカーにデビュー以来、前向きなオーラと確かな自信で周囲を魅了している。果敢にプレーし、創造性と得点力を兼備。機敏なドリブルとボールを持ったときの推進力で広範囲をカバーする。 ドルトムントのフェリックス・ンメチャを思わせる。
メンタルトレーナーのサポートで「頭の中がスッキリした」と語る彼は、走力も高く、1対1にも強い。本人は「基本はボックス・トゥ・ボックスの8番だが、ウイングや10番でもプレーできる」と語る。
この多才さはジュネーブ時代、セルヴェットでほぼすべてのポジションを経験したことで養われた。SCFもその適応力と強みを活用し、マンザンビはすでに複数のポジションでプレーしている。
- Getty Images
バイエルンへの移籍候補、フライブルクからの記録的移籍か？
彼が最も成長すべき点は、ダブルボランチの攻撃的役割だ。 このポジションでは、バランス感覚や1対1の場面での決断力がまだ不足している。しかし、今シーズンのブンデスリーガの警告記録を見ると、意外な事実が浮かび上がる。マンザンビはイエローカード4枚と不運なレッドカード2枚を受け、マインツのドミニク・コールに次ぐ2位につけている。
それでも、すでに数試合でフライブルクの勝敗を左右した実績があり、注目されるのは当然だ。3月中旬のスイス紙『ブリック』は、バイエルン・ミュンヘン（レオン・ゴレツカの後継候補として）とパリ・サンジェルマンが興味を示していると報じた。その後、噂の段階ながら、ほぼすべてのプレミアリーグ強豪も名乗りを上げた。
契約期間が長いため移籍金はフリーで交渉可能だが、マンザンビが将来フライブルクの史上最高額移籍選手になる可能性は高い。現在トップはケヴィン・シャデで、2023年夏に2500万ユーロでFCブレントフォードへ移籍。まもなく同じ金額でエヴァートンFCの買い取り義務が発生するメルリン・レールも仲間入りする見込みだ。
- Getty Images Sport
マンザンビはチャンピオンズリーグ出場を熱望している
Skyによると、フライブルクは3000万ユーロ超の移籍金を狙っている。しかし9月末、SCFのサイアー会長は『キッカー』誌に「わずか数カ月前にヨハンの契約を延長し、共通の道を歩むことで合意した」と語った。
マンザンビ本人は「今はフライブルクとスイス代表のワールドカップに集中している」とだけ語った。クラブはまもなくDFBポカールとヨーロッパリーグの決勝に臨む可能性があり、その後に控えるワールドカップを経て、夏の移籍市場は波乱含みだ。
「私の夢はチャンピオンズリーグで優勝することだ」と本人はクラブメディアに語った。その夢を最短で叶える手段は2つ。フライブルクでヨーロッパ制覇するか、移籍金でクラブに恩返しするかだ。
ヨハン・マンザンビ：SCフライブルクでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード レッドカード 51 8 9 7 2