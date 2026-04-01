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「選手たちを壊してしまう」――イタリア代表がワールドカップでまたも悲劇に見舞われる中、ナポリ会長がセリエAの抜本的な改革を訴える
抜本的な復興計画
イタリア代表が3大会連続のワールドカップ出場を逃したことを受け、デ・ラウレンティス氏はイタリア1部リーグの抜本的な改革を求めた。ナポリの会長は、過密な試合日程がトップクラスの選手たちを疲労させ、代表チームから重要な準備期間を奪っていると主張している。
ボスニア・ヘルツェゴビナに劇的なプレーオフ決勝で敗れた後、ラジオCRCのインタビューに応じたデ・ラウレンティスは、長年にわたる不満を吐露した。「私の考えは10年前から一貫している。ただ笑ってしまうよ」と彼は語った。「試合数が多すぎると我々は常々言ってきたが、これが選手たちを壊しているのだ」
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サウジアラビアではチーム数が減り、スーパーカップも開催されない
パルテノーペイの会長は、リーグの規模を縮小することが、サッカー界を近代化する唯一の方法だと考えている。彼は、現在の20チーム制は持続不可能だと主張しており、特に国内タイトルを争うためにシーズン中に海外へ遠征する――収益は上がるものの選手を消耗させる――慣行と相まって、その問題は深刻だと指摘している。 「現時点では、セリエAに20チームを残したいと考えている。しかし、16チーム制に戻し、サウジアラビアで開催されるスーパーカップを廃止すれば、我々が資金を投じて築き上げた財産である選手たちを休ませることができ、代表チームのトレーニングに充てる時間も確保できるだろう」とデ・ラウレンティス会長は説明した。 「我々は考え始めるべきだ。イタリアサッカーが誇る戦術的アプローチは、他国との対戦で本当に成果を上げられるものなのか？16チーム体制、試合数の削減、そして代表チームのトレーニングに充てる時間の確保だ」
クラブは補償と保護を求めている
リーグの運営体制に加え、ナポリのオーナーは国際試合期間の管理方法の変更も求めている。彼は、選手の給与という経済的負担を負っているクラブが、イタリアサッカー連盟（FIGC）の招集に応じてスター選手を放出する際、より手厚く保護されるべきだと主張している。「代表に招集された選手に対するクラブへの補償、そして負傷時の完全な保険適用――私の考えでは、これこそが我々に必要な再出発だ」と彼は付け加えた。
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マラゴ率いる新時代を後押しする
イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長は辞任を求める声に抵抗しているが、デ・ラウレンティス氏は指導部の交代に前向きな姿勢を見せている。同氏は、イタリアオリンピック委員会（CONI）の元会長であるジョヴァンニ・マラゴ氏を、連盟を現在の危機から脱却させる指導者として強力に推している。
「マラゴ氏のような人物は、優れたプロフェッショナルとして常に最善を尽くすことに慣れており、その姿勢を常に示してきた。彼は受け取るよりも貢献できる人物であり、ある種の人間味も備えている」とナポリの会長は締めくくった。「もし明日の朝から彼と共に再出発できれば、2年ほどで再び強くなれると信じている」