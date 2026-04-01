「選手たちを壊してしまう」――イタリア代表がワールドカップでまたも悲劇に見舞われる中、ナポリ会長がセリエAの抜本的な改革を訴える

イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長は辞任を求める声に抵抗しているが、デ・ラウレンティス氏は指導部の交代に前向きな姿勢を見せている。同氏は、イタリアオリンピック委員会（CONI）の元会長であるジョヴァンニ・マラゴ氏を、連盟を現在の危機から脱却させる指導者として強力に推している。

「マラゴ氏のような人物は、優れたプロフェッショナルとして常に最善を尽くすことに慣れており、その姿勢を常に示してきた。彼は受け取るよりも貢献できる人物であり、ある種の人間味も備えている」とナポリの会長は締めくくった。「もし明日の朝から彼と共に再出発できれば、2年ほどで再び強くなれると信じている」