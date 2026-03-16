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Alphonso Davies, Canada kitNike

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「選手たちは、今この瞬間をしっかりと理解している」――カナダ代表とナイキが、「トゥルー・ノース」をテーマにした2026年ワールドカップのユニフォーム「フル・ティルト」を発表

ワールドカップ開幕まで3ヶ月を切った今、カナダ代表はナイキがデザインした新しいワールドカップ用ユニフォームを公開した。「フル・ティルト（Full Tilt）」と名付けられたこのユニフォームは、同国の過酷な自然景観と自信に満ちた文化を体現することを意図している。また、カナダサッカー協会の「トゥルー・ノース（True North）」というテーマにも沿ったデザインとなっており、同協会によれば、このテーマは「本物らしさ」「不屈の精神」「野心」によって形作られているという。カナダ代表は3月の試合でこの新しいユニフォームを初披露する予定だ。

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    「私たちはこの責任を重く受け止めています」

    カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は、米国やメキシコと共に初のワールドカップ開催を控える中、カナダのユニフォームが国を代表する上で重要な役割を果たす理由を語った。 

    「カナダを代表することには、真の誇りがあります」と彼は声明で述べた。「選手たちは、自国開催のワールドカップや、国全体が後押ししてくれているという、今この瞬間の重要性を理解しています。このユニフォームを身にまとうとき、それは『ザ・ピープルズ・チーム』を築き上げてくれたあらゆる場所、あらゆるコミュニティを象徴しています。私たちはこの責任を重く受け止めています。」

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  • Canada away kitNike

    デザインの詳細

    カナダのホームキットは、同国のサッカーを象徴する最も有名なシンボルである「メープルリーフ」をメインに据えています。胸元には2色使いのエンブレムが際立つように配置されており、葉の先端が北を向いているのは、国旗やカナダの地理的特徴を表現しています。また、このデザインはカナダのアウトドアウェアからもさりげなくインスピレーションを得ており、耐久性と精巧な作り込みを強調するディテールが施されています。

    カナダのアウェイキットは、より暗い色調を採用し、同国の冬の風景を表現しています。デザイン全体には、凍った表面や圧力を受けた氷の張力をイメージした、ひび割れた氷のグラフィックが施されています。メープルリーフも再び登場し、スケートのブレードを彷彿とさせるスタイルで刻印されており、カナダとウィンタースポーツとの深い結びつきを象徴しています。

  • Canada home kitNike

    デビュー日が決定

    カナダのファンは、3月28日にアイスランドと対戦する試合で新ユニフォームを初めて目にすることになる。続いて3月31日にはチュニジアとの試合が行われる。両試合ともトロントのBMOフィールドで開催される。

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    カナダのワールドカップ

    カナダは6月12日、トロントのBMOフィールドにて、対戦相手は未定だが、男子ワールドカップの試合を初めて開催する。

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カナダ
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