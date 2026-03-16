「選手たちは、今この瞬間をしっかりと理解している」――カナダ代表とナイキが、「トゥルー・ノース」をテーマにした2026年ワールドカップのユニフォーム「フル・ティルト」を発表

カナダのホームキットは、同国のサッカーを象徴する最も有名なシンボルである「メープルリーフ」をメインに据えています。胸元には2色使いのエンブレムが際立つように配置されており、葉の先端が北を向いているのは、国旗やカナダの地理的特徴を表現しています。また、このデザインはカナダのアウトドアウェアからもさりげなくインスピレーションを得ており、耐久性と精巧な作り込みを強調するディテールが施されています。

カナダのアウェイキットは、より暗い色調を採用し、同国の冬の風景を表現しています。デザイン全体には、凍った表面や圧力を受けた氷の張力をイメージした、ひび割れた氷のグラフィックが施されています。メープルリーフも再び登場し、スケートのブレードを彷彿とさせるスタイルで刻印されており、カナダとウィンタースポーツとの深い結びつきを象徴しています。