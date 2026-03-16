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「選手たちは、今この瞬間をしっかりと理解している」――カナダ代表とナイキが、「トゥルー・ノース」をテーマにした2026年ワールドカップのユニフォーム「フル・ティルト」を発表
- AFP
「私たちはこの責任を重く受け止めています」
カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は、米国やメキシコと共に初のワールドカップ開催を控える中、カナダのユニフォームが国を代表する上で重要な役割を果たす理由を語った。
「カナダを代表することには、真の誇りがあります」と彼は声明で述べた。「選手たちは、自国開催のワールドカップや、国全体が後押ししてくれているという、今この瞬間の重要性を理解しています。このユニフォームを身にまとうとき、それは『ザ・ピープルズ・チーム』を築き上げてくれたあらゆる場所、あらゆるコミュニティを象徴しています。私たちはこの責任を重く受け止めています。」
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デザインの詳細
カナダのホームキットは、同国のサッカーを象徴する最も有名なシンボルである「メープルリーフ」をメインに据えています。胸元には2色使いのエンブレムが際立つように配置されており、葉の先端が北を向いているのは、国旗やカナダの地理的特徴を表現しています。また、このデザインはカナダのアウトドアウェアからもさりげなくインスピレーションを得ており、耐久性と精巧な作り込みを強調するディテールが施されています。
カナダのアウェイキットは、より暗い色調を採用し、同国の冬の風景を表現しています。デザイン全体には、凍った表面や圧力を受けた氷の張力をイメージした、ひび割れた氷のグラフィックが施されています。メープルリーフも再び登場し、スケートのブレードを彷彿とさせるスタイルで刻印されており、カナダとウィンタースポーツとの深い結びつきを象徴しています。
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デビュー日が決定
カナダのファンは、3月28日にアイスランドと対戦する試合で新ユニフォームを初めて目にすることになる。続いて3月31日にはチュニジアとの試合が行われる。両試合ともトロントのBMOフィールドで開催される。
- Getty Images Sport
カナダのワールドカップ
カナダは6月12日、トロントのBMOフィールドにて、対戦相手は未定だが、男子ワールドカップの試合を初めて開催する。
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