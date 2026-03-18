「選手たちは皆、打ちひしがれている」――ミッキー・ファン・デ・ヴェン監督は、プレミアリーグの残留争いにおいて、選手たちが「必死に」生き残りを懸けているとスパーズのファンに約束した

SPURSPLAYのインタビューで、元ヴォルフスブルク所属の選手は次のように語った。「今シーズンはロッカールームの全員にとって本当に厳しいものになっている。特にビルバオ戦の後、誰もが来シーズンへの期待を胸に、その成功を糧に前進し続けたいと思っていたが、今シーズンは苦戦を強いられている。

「もちろん怪我人も出たし、ピッチ上で主力選手が欠場することもあった。でも時には全員揃って戦わなければならない時もあるのに、ある選手が離脱し、別の選手が復帰したかと思えば、また別の選手が離脱してしまう。ピッチに立っている時、毎回勝ち点ゼロのままピッチを去らなければならないのは、明らかに本当に辛いことだ。 プレーする唯一の目的は勝ち点3を獲得することだ。そうしてこそ、一週間のトレーニングが報われたと感じられるからだ。だから、本当に辛い。選手全員が今の状況に打ちのめされているし、誰もが一日も早くこの状況を好転させたいと願っている。」