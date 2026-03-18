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「選手たちは皆、打ちひしがれている」――ミッキー・ファン・デ・ヴェン監督は、プレミアリーグの残留争いにおいて、選手たちが「必死に」生き残りを懸けているとスパーズのファンに約束した
大混乱の季節
スパーズの今シーズンは悪夢のような展開となり、チームは安定感や結果を出すのに苦戦し、動揺を隠せないでいる。現在の不振による精神的負担について振り返り、ヴァン・デ・ヴェンは、相次ぐ痛手となる敗戦を受けて、ホットスパー・ウェイの雰囲気が過去最悪の状態にあることを認めた。
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現在の不振により、ロッカールームは「打ちのめされている」
SPURSPLAYのインタビューで、元ヴォルフスブルク所属の選手は次のように語った。「今シーズンはロッカールームの全員にとって本当に厳しいものになっている。特にビルバオ戦の後、誰もが来シーズンへの期待を胸に、その成功を糧に前進し続けたいと思っていたが、今シーズンは苦戦を強いられている。
「もちろん怪我人も出たし、ピッチ上で主力選手が欠場することもあった。でも時には全員揃って戦わなければならない時もあるのに、ある選手が離脱し、別の選手が復帰したかと思えば、また別の選手が離脱してしまう。ピッチに立っている時、毎回勝ち点ゼロのままピッチを去らなければならないのは、明らかに本当に辛いことだ。 プレーする唯一の目的は勝ち点3を獲得することだ。そうしてこそ、一週間のトレーニングが報われたと感じられるからだ。だから、本当に辛い。選手全員が今の状況に打ちのめされているし、誰もが一日も早くこの状況を好転させたいと願っている。」
ヴァン・デ・ヴェン氏、「でっち上げ」の主張に反論
ヴァン・デ・ヴェンは、チームの主力選手たちが残留争いに集中するどころか、退団を考えているとする報道に対し、不満を露わにした。
彼は次のように付け加えた。「時々、自分たちや他の選手に関する記事を読むことがある。私たちはただ『これは何だ？』と思うだけだ。ある選手が『去るつもりだ』とか『今の状況なんてどうでもいい』と言っているという記事を読んだら、それを読んだ誰かが『どうしてこんなことが報じられるんだ？』と疑問に思うだろう。人々はただでたらめをでっち上げているだけで、それが私たちにとっては苛立たしい。余計なトラブルを招くからだ。 するとファンはそれを信じ始めたり、『ああ、選手たちはもうどうでもいいと思っているんだ。クラブはどうなってしまうんだ？』と言い出したりする。だが、信じてほしい。ピッチに関わるすべての人々、スタッフも選手も、誰もが今の状況を深く気にかけているし、ただ状況を好転させたいと願っているだけなのだ。」
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チャンピオンズリーグでの困難な戦い
ノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ残留をかけた重要な「6ポイントマッチ」を控えるトッテナムは、まずチャンピオンズリーグで奇跡を起こさなければならない。アトレティコ・マドリードとの第1戦で2-5と敗れたロンドンのチームは、水曜日の夜、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでこの点差を覆すという困難な課題に直面している。
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