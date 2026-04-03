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「選手たちは控室から出なければならない」――プレミアリーグ昇格をかけた戦いで、ドキュメンタリー撮影が集中力を乱す可能性について、レックサムのキャプテン、ドミニク・ハイアムが語る
「ウェルカム・トゥ・レックサム」シリーズは、その急成長の軌跡を記録してきた
ハイアムは2025年の夏、ブラックバーンから北ウェールズへの移籍を完了し、レッド・ドラゴンズの野心的なプロジェクトに加わった。30歳のこのディフェンダーはキャプテンの腕章を託され、ピッチ上でチームを率いる役割を担うことになった。
彼は、ハリウッドスターが所有するクラブの一員として求められる独特な要求に素早く適応しなければならなかった選手の一人であり、シリーズ『Welcome to Wrexham』は、イングランドサッカーのトップリーグへの急成長ぶりを引き続き記録し続けている。
ハイアムは、レックサムでプレーすることは他のどのクラブとも異なる課題をもたらすことを認めているが、彼は最も注目される中で活躍し、2026年ワールドカップを控えたスコットランド代表として、さらなる国際的な評価を得つつある。
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レックサムがトップクラスの選手による気を散らす要因をどう回避するか
ハイアムは、クラブと代表の両方で、今後数週間にわたって戦うべき目標を数多く抱えており、『デイリー・レコード』紙に対し、自身とレックサムがどのようにして共通の夢を追いかけてきたかを語った。「おそらく無意識のうちに。その多くは意識から遮断していたんだ。
「キャプテンを務めていることもあり、周囲は騒がしいし、レックサムでは常に何かが起こっている。まるでハリウッドのようだが、我々にやるべき仕事がある。我々はプロのサッカー選手だ。
「そして、カメラが去り、有名人たちがロッカールームから出て行かなければならない時が来る。レックサムには多くのことが伴うが、我々はプロであり、やるべき仕事がある。オーナーたちはワールドカップについて、全く話していない。我々は一つのことに集中している。自分にとってもクラブにとっても素晴らしいことだが、まずは一戦一戦だ。」
レックサムがクラブ記録となる4年連続の昇格を目前に控える中、ハイアムは次のように付け加えた。「我々に戦うべき目標がある。残り7試合はどれも重要な一戦だ。プレーオフ進出を果たせればと願っている。ワールドカップとプレミアリーグへの道は、おそらく最高の栄光だろう。
「これから多くのハードワークと浮き沈みが待っているのは確かだ。だからあまり浮かれるつもりはないが、それが夢であることは言うまでもない。 どんな状況でも動じない自分でありたいと思っています。実際にその場に立つまでは分からないですが、これこそがプレーしたいと思うような試合です。フル代表デビューを果たしたばかりの10歳、11歳の頃の自分が、この大舞台でプレーすることについてどう思ったか、想像してみるようにしています。今はただ、この現実をじっくりと噛みしめておきたいと思います。」
レッド・ドラゴンズ、プレミアリーグ昇格へのプレッシャーを受け入れる
昨シーズン、レックサムをリーグ・ワンからの昇格に導いたジョージ・ドブソンもまた、パーキンソン監督率いるチームが現在直面しているプレッシャーを前向きに受け止めたいと考えている一人だ。ナショナル・リーグからプレミアリーグへの急速な昇格を果たしたことについて、彼は次のように語った。「これこそがプレーしたい試合であり、我々は世界最高のリーグ入りを目指して戦っているのだ。 我々は非常に有利な立場に立っており、残り7試合を全速力で戦い、持てる力をすべて出し切れることを確信している。
「ロッカールームの雰囲気は最高だし、シーズン最後の1ヶ月に向けて本当にワクワクしている。まだ勝ち取るべきものがたくさん残っているからね。」
この勤勉なミッドフィルダーはさらにこう付け加えた。「今年はあらゆるタイプの試合で良い結果を残してきた。様々なスタイルのチームと対戦し、柔軟に対応できることが、我々の大きな強みだと感じている。
「確かに得るものは多いが、恐れるものは何もない。 信じられないほどの栄冠を争うという点で、本当にワクワクする。これほど素晴らしい状況にあることはなく、後悔は絶対に許されない。今シーズンが終わるまで、全力を尽くすしかない。チームとして自信を本当に深めてきたし、パフォーマンスも結果も高いレベルにある。今はただ、すぐにその状態に戻れるようにしなければならない。」
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レックサムはプレーオフ圏内に入ることができるだろうか？
レックサムは、2025-26シーズンの最後の代表戦期間を経て、金曜日に降格の危機に瀕しているウェスト・ブロムウィッチとのアウェイ戦に臨み、リーグ戦に復帰する。同チームは現在チャンピオンシップの順位表で7位につけており、得失点差のみがプレーオフ圏外にとどまっている要因となっている。