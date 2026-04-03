ハイアムは、クラブと代表の両方で、今後数週間にわたって戦うべき目標を数多く抱えており、『デイリー・レコード』紙に対し、自身とレックサムがどのようにして共通の夢を追いかけてきたかを語った。「おそらく無意識のうちに。その多くは意識から遮断していたんだ。

「キャプテンを務めていることもあり、周囲は騒がしいし、レックサムでは常に何かが起こっている。まるでハリウッドのようだが、我々にやるべき仕事がある。我々はプロのサッカー選手だ。

「そして、カメラが去り、有名人たちがロッカールームから出て行かなければならない時が来る。レックサムには多くのことが伴うが、我々はプロであり、やるべき仕事がある。オーナーたちはワールドカップについて、全く話していない。我々は一つのことに集中している。自分にとってもクラブにとっても素晴らしいことだが、まずは一戦一戦だ。」

レックサムがクラブ記録となる4年連続の昇格を目前に控える中、ハイアムは次のように付け加えた。「我々に戦うべき目標がある。残り7試合はどれも重要な一戦だ。プレーオフ進出を果たせればと願っている。ワールドカップとプレミアリーグへの道は、おそらく最高の栄光だろう。

「これから多くのハードワークと浮き沈みが待っているのは確かだ。だからあまり浮かれるつもりはないが、それが夢であることは言うまでもない。 どんな状況でも動じない自分でありたいと思っています。実際にその場に立つまでは分からないですが、これこそがプレーしたいと思うような試合です。フル代表デビューを果たしたばかりの10歳、11歳の頃の自分が、この大舞台でプレーすることについてどう思ったか、想像してみるようにしています。今はただ、この現実をじっくりと噛みしめておきたいと思います。」