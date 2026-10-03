イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、UEFAネーションズリーグでフランスと1-1で引き分けた一戦について、チームの継続的な成長における大きな前進だと語った。イタリアはスタッド・ド・フランスで勇敢さと戦術的規律を示し、マイケル・オリーズの見事なFKで先制を許しながらも、アレッサンドロ・バストーニの得点で追いついた。

ブルサでトルコを破ったチームからの変更は2人のみにとどまり、マンチーニ監督は継続して結果を残してきた選手たちを評価し、若い先発メンバーを引き続き信頼した。

この結果により、イタリアは月曜日にボローニャで行われるホームゲームを前に、グループAで好位置につけている。