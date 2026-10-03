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「選手たちはすべてを完璧にやった！」 イタリアがパリで究極の成熟度テストを突破し、ロベルト・マンチーニが反応
マンチーニ率いる進化するイタリア、パリで成熟度への最難関テストを突破
イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、UEFAネーションズリーグでフランスと1-1で引き分けた一戦について、チームの継続的な成長における大きな前進だと語った。イタリアはスタッド・ド・フランスで勇敢さと戦術的規律を示し、マイケル・オリーズの見事なFKで先制を許しながらも、アレッサンドロ・バストーニの得点で追いついた。
ブルサでトルコを破ったチームからの変更は2人のみにとどまり、マンチーニ監督は継続して結果を残してきた選手たちを評価し、若い先発メンバーを引き続き信頼した。
この結果により、イタリアは月曜日にボローニャで行われるホームゲームを前に、グループAで好位置につけている。
- AFP
指揮官がチーム全体の姿勢と守備組織を称賛
試合終了後の取材で、マンチーニは、フランスの激しいプレッシャーの中でも後方からつなごうとしながら、チームがコンパクトさを保った能力を称賛した。主導権を相手に譲ったにもかかわらず、イタリアはジネディーヌ・ジダン率いるフランスに決定機をほとんど許さず、前半にはより良い得点機も生み出した。
マンチーニは、選手たちがあらゆる戦術的指示を正確に遂行したと強調した。
「選手たちはすべてを完璧にやってくれた」とマンチーニは語った。「チームとして守り、チームとして攻めた。間違いなく非常にポジティブな夜だった。この歩みの中で、さらなる前進を見たかった。偉大なチャンピオンたちがそろう相手との試合で簡単ではなかったが、それでもプレーしようとしていた姿勢が気に入った。相手の方がボールを保持していたにもかかわらず、失点を少なく抑えたのは良かった」
縦に速いスタイルとアグレッシブなハイプレスが、新たなイタリアのアイデンティティを形作っている
チームの戦術的な枠組みを振り返り、マンチーニ監督は、アグレッシブで前向きなアプローチを維持することは譲れないと強調した。イタリアは後半の猛攻をジャンルイジ・ドンナルンマの好セーブでしのぎ、その後はハイプレスでミスを誘発し、バストーニの同点弾につなげた。
マンチーニ監督は、一貫性を築くには時間がかかるものの、チームの献身的な姿勢は明確だと述べた。
「少し時間がかかることは分かっているが、姿勢は常に同じでなければならない」とマンチーニ監督は付け加えた。「フランス戦は偉大な代表チームを相手にしたため、厳しいテストだった。私たちは成長の道を歩み続けたい」
- IPA Sport
イタリア代表がボローニャでトルコとの再戦に備える
イタリア代表は月曜日、ボローニャでトルコ代表を迎える。7日前にブルサで挙げた前回の勝利の再現を目指す一戦だ。マンチーニ監督は、7日間で3試合をこなした過密日程を受け、選手たちのコンディションを見極める考えである。
フランス代表はパリに残り、この期間2度目のホームゲームに向けた準備を続けている。
マンチーニ監督は、この代表ウィークを再びポジティブなパフォーマンスで締めくくることを目指している。
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