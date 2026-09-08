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「選手たちには100パーセントの状態が必要だ」。エンツォ・マレスカが、過酷な日程の中で疲労したマンチェスター・シティの主力を休養させるプランを明かす。
マレスカ、選考よりも選手の福利を優先
マレスカは、クラブが国内戦と欧州大会をまたぐ過密日程をこなす中で、注目度の高い主力選手たちを休ませることをためらわないと認めた。プレミアリーグ開幕から3試合で3連勝という完璧なスタートを切った一方で、このイタリア人指揮官は、大きな国際大会からそのまま新シーズンの国内リーグの厳しさへ移行したスター選手たちにかかる身体的負担を警戒している。
マレスカは、エティハド・スタジアムで求められる期待が依然として極めて高いことを十分に認識しているが、長期的な成功には選手の出場時間を現実的に管理するアプローチが必要だと考えている。『Manchester Evening News』によると、マレスカは「1試合外れることもあれば、1週間離れることもある。どのタイミングにいるかによるが、優先すべきなのは選手たちが良い状態で、満足していられるようにすることだ。疲れているように見えた瞬間に、ケガのリスクが生まれる。そして、我々には100パーセントの状態の選手が必要だ」と語った。
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ハーランドの疲労が、チーム編成を巡る懸念の高まりを浮き彫りにする
クラブ屈指の得点源であるアーリング・ハーランドは、トップレベルのアスリートに与えられる回復時間の少なさについて、かねてから率直に語ってきた。ノルウェー代表FWは最近、ワールドカップのサイクルとその後の代表活動を経ても十分な休養を取れていないとの懸念を示していた。マレスカもこうした見解に同調し、エースとチーム内の他の主力選手たちにかかる負担が、持続不可能なものになりつつあると認めた。
自身のチームを巡るコンディション面の懸念について問われたマレスカは、次のように語った。「彼らにとって簡単なことではない。アーリングにとっても、クラブと代表の両方でプレーし続けている大半の選手にとっても簡単ではない。こうした種類の選手たちが疲れ始めているのを目にする今の状況では、私はそれが正しいことだと思う。彼らにいくらか休養を与えるのが正しい」
士気を高める革新的なトレーニング方法
シティ・フットボール・アカデミーで雰囲気を明るく保ち、エネルギーレベルを高く維持するため、マレスカは日々のルーティンに型破りな変化を取り入れている。指揮官はトレーニング中にアップテンポのダンスミュージックを流し始めた。これは以前、レスター・シティとチェルシーで成功を収めた時期にも用いていた手法である。
トレーニング施設に音楽を取り入れた理由について、マレスカは、ピッチ上で行われるフィジカル面の取り組みと同じくらい、心理的な効果も重要だと明かした。マレスカは「レスターでもチェルシーでもやっていたことで、ここでも取り入れた。音楽がある方が選手たちはよりハッピーになり、より良いトレーニングができると思っている。選ぶのは選手たちだ。彼らのために、より良い雰囲気を作るために過ぎない」と語った。
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新たなシティ体制に重大な試練が待ち受ける
今後1週間は、マレスカ体制を占う重要な試金石となる。チームの真価と指揮官のターンオーバー戦略が問われるアウェー2連戦が控えているためだ。マンチェスター・シティは火曜日、今季のチャンピオンズリーグ初戦でFCポルトとアウェーで対戦し、その5日後にはマンチェスター・ユナイテッドとの大一番、マンチェスター・ダービーに臨む。
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