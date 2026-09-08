クラブ屈指の得点源であるアーリング・ハーランドは、トップレベルのアスリートに与えられる回復時間の少なさについて、かねてから率直に語ってきた。ノルウェー代表FWは最近、ワールドカップのサイクルとその後の代表活動を経ても十分な休養を取れていないとの懸念を示していた。マレスカもこうした見解に同調し、エースとチーム内の他の主力選手たちにかかる負担が、持続不可能なものになりつつあると認めた。

自身のチームを巡るコンディション面の懸念について問われたマレスカは、次のように語った。「彼らにとって簡単なことではない。アーリングにとっても、クラブと代表の両方でプレーし続けている大半の選手にとっても簡単ではない。こうした種類の選手たちが疲れ始めているのを目にする今の状況では、私はそれが正しいことだと思う。彼らにいくらか休養を与えるのが正しい」