サニャはその上で、FIFAが不名誉な見出しを数多く飾っているなど、ここ最近プロサッカーが直面している問題について、こう続けた。「分かるだろうが、サッカーはビジネスだ。サッカーがビジネスになったのは良いことだが、どんなビジネスも大きくなれば悪い面や危険性も出てくる。

「だからこそ、サッカーのルールやサッカー界の財務ルールを整えていくには、非常に賢くなければならない。そうしないと、FIFAがワールドカップを売ろうとしていた件で見たようなことが、すぐに起こる。そして私は驚いていない。驚かないのは、もはや限度がなく、財務ルールもなくなっているからだ。どの選手も、どんな金額であっても移籍できてしまう。

「ルールと土台が必要だ。人は教育を受ける時、小さい頃から60パーセントはそこで身につけ、残りの40パーセントで自分を発展させていく。サッカーも同じであるべきだ。

「基本は決して変わらない。最も重要なものに手をつけ始めれば、問題が起きる。FIFAがあらゆる人から攻撃されている数々の問題を見ても、私は驚かない。そしてこれは選手たちについても同じだ。

「近いうちに、選手が不満を訴え、クラブも不満を訴え、クラブがファイナンシャル・フェアプレーの枠外に出ることになる。そうなればトップクラブがそれを支配し、同じ質を持たない別のクラブを連れて来なければならなくなる。同じ質がなければ同じ資金も得られず、イメージ権も損なわれる。そうした道に進み始めれば、止めるのは難しい。注意しなければならない」