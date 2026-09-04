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「選手たちが5億ポンドで移籍するようになる！」。ブラッドリー・バルコラのリバプールへの1億2300万ポンド移籍案を受け、元フランス代表バカリ・サニャが「これは止めなければならない」と警鐘を鳴らした。
プレミアリーグのクラブが投じた巨額資金
現役時代にマンチェスター・シティでもプレーしたこの上品なサイドバックは、イングランド1部の各クラブが巨額の資金を投じた、今回も慌ただしい移籍市場を振り返っている。
モーガン・ロジャーズやエンソ・フェルナンデスらによって新たな記録が打ち立てられ、チェルシーが大型取引で大きな存在感を示す一方、チャンピオンズリーグ優勝者のバルコラがアンフィールドに加わった新たな高額補強となった。
リヴァプールはこの12カ月で多額の投資を行っており、チェルシー、マンチェスター・シティ、トッテナム、アーセナルも同様だ。移籍金は全体的に上がり続けており、それが熱心なサポーターの負担増にもつながっているため、サニャはこの競技が憂慮すべき方向へ向かっているのではないかと懸念している。
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移籍金5億は現実になるのか？
バルコラのイングランド移籍、そして9桁に達する移籍金が正当化できないと判断した結果としてアーセナルが撤退したのかを問われたサニャは、BetVictor Online Casinoとのタイアップで、GOALに対してこう語った。「バルコラは素晴らしい選手だが、まだ若い。今24歳で、パリでもその前のリヨンでも実力を証明してきたが、これはもう止めなければならない。
「彼は1億2300万で移籍したんだよね？ 今の評価額だとすれば、それは大金だ。世代を比較できないことも分かっているし、時代が進み、経済的にも同じではないことも分かっている。比率で見れば、他の選手が1億で売られていて、彼はその選手たちより優れているのだから理にかなっている。だが、それでも納得はできない。
「上限を設けるべきだ。私にとって、それで彼の質が損なわれるわけではない。彼はトッププレーヤーだし、リバプールでも活躍すると思う。だが、私にとってこれは狂っている。1億2300万なんだ。上限を設けるべきだし、設定しなければならない。5年後にはどうなっている？ 選手が5億で移籍することになるのか？」
サッカー財政をめぐる懸念
サニャはその上で、FIFAが不名誉な見出しを数多く飾っているなど、ここ最近プロサッカーが直面している問題について、こう続けた。「分かるだろうが、サッカーはビジネスだ。サッカーがビジネスになったのは良いことだが、どんなビジネスも大きくなれば悪い面や危険性も出てくる。
「だからこそ、サッカーのルールやサッカー界の財務ルールを整えていくには、非常に賢くなければならない。そうしないと、FIFAがワールドカップを売ろうとしていた件で見たようなことが、すぐに起こる。そして私は驚いていない。驚かないのは、もはや限度がなく、財務ルールもなくなっているからだ。どの選手も、どんな金額であっても移籍できてしまう。
「ルールと土台が必要だ。人は教育を受ける時、小さい頃から60パーセントはそこで身につけ、残りの40パーセントで自分を発展させていく。サッカーも同じであるべきだ。
「基本は決して変わらない。最も重要なものに手をつけ始めれば、問題が起きる。FIFAがあらゆる人から攻撃されている数々の問題を見ても、私は驚かない。そしてこれは選手たちについても同じだ。
「近いうちに、選手が不満を訴え、クラブも不満を訴え、クラブがファイナンシャル・フェアプレーの枠外に出ることになる。そうなればトップクラブがそれを支配し、同じ質を持たない別のクラブを連れて来なければならなくなる。同じ質がなければ同じ資金も得られず、イメージ権も損なわれる。そうした道に進み始めれば、止めるのは難しい。注意しなければならない」
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バルコラはリヴァプールでその値札に見合う活躍を見せられるのか？
プレミアリーグのクラブが近いうちに支出を抑える可能性は低いようだ。国内外でタイトル争いに挑む見返りは、あまりにも魅力的で、しかも収益性が高く、無視できないからである。
バルコラがクラブから示された信頼と投資に見合うだけの価値を証明できるかは、まだ分からない。フロリアン・ヴィルツやアレクサンダー・イサクがリヴァプールでそれぞれの移籍金に見合う働きを示すのに苦しんでいる以上、クラブが潤沢な資金を投じて夢を追い続ける限り、記録は今後も更新され続けるだろう。
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