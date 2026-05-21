エッカートは規則を知らなかったと主張したが、6〜18カ月の出場停止と解任の危機に瀕している。昨年11月、21位だったサウサンプトンを率いた彼は、春先の快進撃で4位まで引き上げプレーオフに進出した。

ただちに再出発の機会が訪れる可能性もある。ドイツ誌『キッカー』は、彼がVfLヴォルフスブルクのディーター・ヘッキング監督の後任候補と報じた。ただし、決定はSCパーダーボルンとの降格プレーオフ終了後になる見込みだ。

サウサンプトンのフィル・パーソンズCEOは水曜日、「関係する他のクラブ、そして何よりもサウサンプトンのファン」に対し、「クラブからもっと良い扱いを受けるに値していた」と謝罪した。1.FCハイデンハイムなどでプレーしたMFレオ・シエンツァはインスタグラムに「失望、怒り、そして悲しみ」と投稿した。