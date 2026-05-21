イングランド・フットボール・リーグ（EFL）は水曜夜、サウサンプトンの異議を即座に却下した。スパイ疑惑による処分が確定し、サウサンプトンはウェンブリー決勝に出場できない。
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選手たちが所属クラブを提訴する方針で、トンダ・エッカートには新たなチャンス。FCサウサンプトンを巡るスパイ疑惑はさらに混迷。
その代わり、ミドルズブラFCは土曜16時30分、ハル・シティとのプレミアリーグ昇格戦に臨む。サウサンプトンはプレーオフ出場停止と、来季2部開幕時4ポイント減点の処分を受けた。
発端は、準決勝の相手ミドルズブラの練習を木の陰から密かに観察していたサウサンプトンのスタッフが発見されたこと。その後の調査で、同クラブ関係者が今シーズン、オックスフォード・ユナイテッドやイプスウィッチ・タウンに対しても無断撮影を行っていたことが判明した。 EFLには直接対決の72時間前からは次戦相手の練習を視察できない規則がある。
トンダ・エッカートに長期の出場停止と解雇の危機
エッカートは規則を知らなかったと主張したが、6〜18カ月の出場停止と解任の危機に瀕している。昨年11月、21位だったサウサンプトンを率いた彼は、春先の快進撃で4位まで引き上げプレーオフに進出した。
ただちに再出発の機会が訪れる可能性もある。ドイツ誌『キッカー』は、彼がVfLヴォルフスブルクのディーター・ヘッキング監督の後任候補と報じた。ただし、決定はSCパーダーボルンとの降格プレーオフ終了後になる見込みだ。
サウサンプトンのフィル・パーソンズCEOは水曜日、「関係する他のクラブ、そして何よりもサウサンプトンのファン」に対し、「クラブからもっと良い扱いを受けるに値していた」と謝罪した。1.FCハイデンハイムなどでプレーしたMFレオ・シエンツァはインスタグラムに「失望、怒り、そして悲しみ」と投稿した。
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サウサンプトンの選手たちが集団訴訟の準備を進めている模様だ
サイエンツァに加え、サウサンプトンにはドイツにゆかりのある選手が2名いる。バイエルン・ミュンヘンからレンタル移籍中の正GKダニエル・ペレツとU-21代表カスパー・ヤンダーだ。英メディア『The Athletic』によると、一部の選手はクラブに対し法的措置を検討しており、集団訴訟の可能性もあるという。
この除外措置により、選手たちは潜在的な収入を得る機会を失うことになる。特に問題となっているのは、選手1人あたり約17万5000ユーロに相当する昇格ボーナスだ。 1年前のプレミアリーグ降格時に最大40％の減給を受け入れた選手には、昇格で元の給与に戻るという約束があった。
一方、クラブが失う金額はさらに巨額だ。イングランド2部リーグのプレーオフ決勝は、世界で最も収益性の高い試合とされる。優勝チームには主にテレビ放映権料でプレミアリーグ昇格による約2億ユーロの追加収入が見込まれる。