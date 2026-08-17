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「選手が必要だ」 ヌーノ・エスピリト・サント監督、2200万ポンドのアルネ・エンゲルス加入にもかかわらず攻撃陣の補強を要求
夏の補強が続く
ウェストハムは、エンゲルス獲得に2200万ポンドを投じるチャンピオンシップ記録の移籍を正式に完了させ、セルティックのMFを今夏4人目の補強とした。有望なベルギー人MFは、ジョエル・フェルトマン、マノル・ソロモン、そしてクラブのトップリーグ降格を受けてレンタル移籍を完全移籍に切り替えたKeiber Lamadridに続く加入となる。しかし、ヌーノは現有戦力のバランスにはなお満足していないと認め、自身のチームには依然として前線の補強が緊急に必要だと強調した。
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戦術的な限界が不満を引き起こす
ウェストハムがチャンピオンシップ開幕戦で2点のリードを守れず、バーンリーと2-2で引き分けたことを受け、ヌーノは不満を隠そうとしなかった。「選手が必要だ。特にチームの攻撃面でね」と、『BBC Sport』が伝えた。
このポルトガル人指揮官は、攻撃陣の層が著しく不足しているため、試合を通して苦しい戦術的対応を強いられたことを認めた。「若い選手はいるし、前の試合やこの試合でやったように、両サイドバックを同時に使うような選択肢もある。でも、チームの攻撃面でもっと人数が必要だ」
中盤の力関係には期待が持てる
前線に関しては懸念を抱えつつも、ヌーノ監督はセルティックで通算100試合に出場し、17ゴール22アシストを記録したエンゲルスを手放しで称賛した。「彼はとてもいい選手だ。中盤には若い選手が2人いるので、彼はそこで大いに助けになってくれると思う」と付け加えた。
また指揮官は、主力が復帰すれば中盤がさらに安定すると確信している。「トマシュ［ソウチェク］もいる。彼が戻ってくれば、選択肢は増えるし、中盤でもっと強くなれると思う」
さらに、クラブ首脳陣が期限までにチームの明白な補強ポイントに対処するため、昼夜を問わず動いていると強調した。「かなり活発に動いている。クラブは補強ターゲットとチームの必要性を理解している。私たちは非常に懸命に取り組んでおり、できるだけ早く戦力を加えようとしている」
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昇格への野心には一貫性が求められる
ターフ・ムーアで勝ち点2を取りこぼしたことで、ウェストハムはチャンピオンシップでの戦いがいかに厳しいものかを即座に思い知らされた。ヌーノ監督のチームが本気で昇格を狙うのであれば、攻撃の鋭さを早急に取り戻し、守備も引き締めなければならない。ウェストハムは次週土曜日、ロンドン・スタジアムにチャールトンを迎えて再び試合に臨む。
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