前線に関しては懸念を抱えつつも、ヌーノ監督はセルティックで通算100試合に出場し、17ゴール22アシストを記録したエンゲルスを手放しで称賛した。「彼はとてもいい選手だ。中盤には若い選手が2人いるので、彼はそこで大いに助けになってくれると思う」と付け加えた。

また指揮官は、主力が復帰すれば中盤がさらに安定すると確信している。「トマシュ［ソウチェク］もいる。彼が戻ってくれば、選択肢は増えるし、中盤でもっと強くなれると思う」

さらに、クラブ首脳陣が期限までにチームの明白な補強ポイントに対処するため、昼夜を問わず動いていると強調した。「かなり活発に動いている。クラブは補強ターゲットとチームの必要性を理解している。私たちは非常に懸命に取り組んでおり、できるだけ早く戦力を加えようとしている」