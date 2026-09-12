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「適応しなければならない！」マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督、マンチェスター・ユナイテッドとのダービーを前にマイケル・キャリックへ痛烈メッセージ
ダービー当日に向けた準備期間の差
マンチェスター・ダービーに向けた盛り上がりは、過密日程を巡る議論が中心となっている。マンチェスター・ユナイテッドは日曜の重要なプレミアリーグ戦を前に、休養面で大きな不利を抱えている。木曜夜にはチャンピオンズリーグでアゼルバイジャンのサバフと対戦していたためだ。
一方、マンチェスター・シティは火曜に欧州での任務を終えている。敵地でポルトという厳しい相手と戦ったものの、マレスカ率いるチームは同じ街のライバルと比べて2日多く回復期間を得ることになる。キャリックはこの短い間隔に不満を示し、UEFAのスケジュールについて自身のチームにとって「理想的ではない」と述べた。
- AFP
マレスカは同情を示さず
準備期間の差について問われたマレスカは、対戦相手の指揮官を慰めるような言葉はほとんど口にしなかった。このイタリア人指揮官は、シティも昨季にまったく同じ状況を経験しており、木曜日にナポリをホームで迎えた後、日曜日にアーセナルのもとへ乗り込んだと強調した。
「正直に言うと、クラブからは、昨年もクラブがナポリと戦い、その2日後にアーセナルと戦った時に、まったく同じことがあったと聞いている。サッカーでは時々こういうことが起こる」とマレスカは説明した。「マンチェスター・ユナイテッドがそのための準備を整えてくることに疑いはまったくない」
シティの指揮官は、このような障害はトップレベルの競争では避けられない側面だと主張した。そしてマンチェスター・ユナイテッドに対し、その状況を受け入れるべきだと促し、こう付け加えた。「そういうことは起こるし、適応する必要がある。昨季は我々に起き、今季は彼らに起き、来季は別のチームに起こるだろう。私が言える唯一のことは、そういうことは起こるし、適応する必要があるということだ」
プレッシャーの中での称賛
率直な日程に関するメッセージを送ったにもかかわらず、マレスカはオールド・トラッフォードでのキャリックの仕事ぶりを高く評価し続けている。両指揮官は3年前、マレスカ率いるレスター・シティとキャリック率いるミドルズブラが対戦した際に顔を合わせており、シティの指揮官はライバルの進歩を注意深く追ってきた。
ユナイテッドは昨季、キャリックが暫定的にその役職に就いた直後にシティを破った。その影響力を認め、マレスカは「彼は昨季から素晴らしい仕事をしていると思う。複雑な状況で引き継ぎ、とても良い形で終えた。今季も多かれ少なかれ同じような形で始まっているので、とても良い仕事をしている」と語った。
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マンチェスター・ユナイテッドは安定感を求める
日曜日の一戦は、シーズン序盤の安定感を見いだせずにいるユナイテッドにとって大きな試金石となる。キャリック率いるチームは、昇格組ハル・シティに開幕戦でまさかの敗戦を喫し、さらにエヴァートン戦でも2度リードを守れず2-2の引き分けに終わったことで、すでに厳しい視線にさらされている。
それでも、オールド・トラッフォードでの攻撃力は依然として強力で、今季ホーム2試合で早くも9ゴールを記録している。シティがフィジカル面での優位を生かし、ダービーの誇りを懸けた勝利を手にしようとする中、この破壊力には十分な警戒が必要だ。
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