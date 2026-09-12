準備期間の差について問われたマレスカは、対戦相手の指揮官を慰めるような言葉はほとんど口にしなかった。このイタリア人指揮官は、シティも昨季にまったく同じ状況を経験しており、木曜日にナポリをホームで迎えた後、日曜日にアーセナルのもとへ乗り込んだと強調した。

「正直に言うと、クラブからは、昨年もクラブがナポリと戦い、その2日後にアーセナルと戦った時に、まったく同じことがあったと聞いている。サッカーでは時々こういうことが起こる」とマレスカは説明した。「マンチェスター・ユナイテッドがそのための準備を整えてくることに疑いはまったくない」

シティの指揮官は、このような障害はトップレベルの競争では避けられない側面だと主張した。そしてマンチェスター・ユナイテッドに対し、その状況を受け入れるべきだと促し、こう付け加えた。「そういうことは起こるし、適応する必要がある。昨季は我々に起き、今季は彼らに起き、来季は別のチームに起こるだろう。私が言える唯一のことは、そういうことは起こるし、適応する必要があるということだ」



