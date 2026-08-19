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「適切な機会が訪れれば」 アーセナル首脳が4500万ポンド評価の逸材売却を強く示唆
ガーリックがヘイル・エンドの将来について言及
アーセナルのCEOガーリックは、この夏にアカデミー出身のルイス＝スケリーとヌワネリがクラブを離れる可能性を否定しなかった。アーセナルは移籍市場の最終盤で補強を進めるために、先に売却が必要になるかもしれない。アルテタ監督のチームはここまで比較的控えめな支出にとどまっており、クリストス・ツォリスとブルーノ・ギマランイスを加えてタイトル獲得チームの戦力を強化した。ただし、さらなる補強は依然として望まれている。
指揮官は、ウィリアム・サリバの負傷に備えるための新たなDFに加え、新戦力のアタッカー獲得を望んでおり、生え抜き選手の放出は多額の資金を生み出す可能性がある。日曜日のマンチェスター・シティ戦でのコミュニティ・シールド勝利でメンバー外となったことから、現時点ではヌワネリが最も退団に近いように見える。
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退団の可能性を残して
ヌワネリがコミュニティ・シールドの勝利を欠場した一方で、ルイス＝スケリーはアーセナルの中盤中央で見事なパフォーマンスを披露した。イングランドの年代別代表である同選手にはその後、クラブ最大のライバル2クラブであるマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーへの4500万ポンドでの移籍の可能性が報じられている。ガーリックは『BBC』に対し、この2人のティーンエイジャーが退団する可能性を明確に残した。
「マイルズは昨季終盤を素晴らしい形で終え、今季のスタートも本当に良い。彼には非常に満足している」とガーリックは明かした。「イーサンもプレシーズンが素晴らしかったし、今は彼ら2人の今後のキャリアにとって助けとなるどんな機会があるのかを見極めている段階だ。ただ、我々はアカデミー育ちの選手たちを積極的に売却しようとしているわけではない。
「もし適切な機会が訪れ、それが彼らにとってもクラブにとっても正しいものであれば、当然ながら検討することになる」
移籍の憶測が飛び交う中での称賛
適正な価格であれば売却を認める明確な姿勢を示しているにもかかわらず、アーセナルは自前の育成組織に強い誇りを持ち続けている。両ティーンエイジャーはプレシーズンの準備期間を通じて、一貫してトップチームのコーチングスタッフに好印象を与えてきた。
「我々はもちろんアカデミーを信じているし、そこから出てきた選手たちによって大きな成功も収めてきた。マイルズとイーサンはその2人だ」と、彼は付け加えた。「そうした地元育ちの選手たちが台頭し、ユニフォームに袖を通して、チームの成功に貢献する姿を見るのは、誰にとっても喜ばしいことだ。
「我々の目標が、ホームグロウンの選手だけを売ることだというわけではまったくない。言ったように、選手の売買は常に起こり得ることだ。選手たちを巡っては多くの憶測が飛び交ってきた。ほかのクラブが我々の選手に関心を示すことまでは止められない」
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アルテタの優勝チームをスリム化する
才能あるアカデミーの有望株たちとは別に、アーセナルはトップチームの周辺戦力の整理にも積極的に取り組んでいる。ガブリエウ・ジェズス、ファビオ・ヴィエイラ、リース・ネルソンはいずれも、今後2週間以内の退団が濃厚とみられている。さらに、ガブリエウ・マルティネッリの長期的な将来をめぐっては、依然として激しい憶測が飛び交っている。こうしたトップチームの選手たちが退団すれば、ヌワネリやルイス＝スケリーを換金しなければならない当面の財政的圧力は和らぐ可能性がある。
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