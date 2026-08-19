適正な価格であれば売却を認める明確な姿勢を示しているにもかかわらず、アーセナルは自前の育成組織に強い誇りを持ち続けている。両ティーンエイジャーはプレシーズンの準備期間を通じて、一貫してトップチームのコーチングスタッフに好印象を与えてきた。

「我々はもちろんアカデミーを信じているし、そこから出てきた選手たちによって大きな成功も収めてきた。マイルズとイーサンはその2人だ」と、彼は付け加えた。「そうした地元育ちの選手たちが台頭し、ユニフォームに袖を通して、チームの成功に貢献する姿を見るのは、誰にとっても喜ばしいことだ。

「我々の目標が、ホームグロウンの選手だけを売ることだというわけではまったくない。言ったように、選手の売買は常に起こり得ることだ。選手たちを巡っては多くの憶測が飛び交ってきた。ほかのクラブが我々の選手に関心を示すことまでは止められない」