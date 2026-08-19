適正な金額であれば売却を認める明確な意思がある一方で、アーセナルは自らの育成組織に強い誇りを持ち続けている。両ティーンエイジャーはプレシーズンの準備期間を通じて、一貫してトップチームのコーチングスタッフに好印象を与えてきた。

「我々はもちろんアカデミーを信じているし、そこから出てきた選手たちによって非常に大きな成功を収めてきた。マイルズとイーサンはその2人だ」と同氏は付け加えた。「誰もが、下部組織育ちの選手たちが台頭し、そのユニフォームをまとい、チームの成功に貢献する姿を見たいと思っている。

「我々が目指しているのは、下部組織育ちの選手だけを売ることではない。先ほども言ったように、選手の売買は常に出てくるものだ。選手たちを巡っては多くの憶測があった。ほかのクラブが我々の選手に興味を示すのを、私に止めることはできない」