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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「適切な機会が訪れれば」 アーセナル幹部、4500万ポンドのワンダーキッド売却を強く示唆

移籍情報
アーセナル
マイルズ・ルイス＝スケリー
イーサン・ヌワネリ
プレミアリーグ

アーセナルのリチャード・ガーリックCEOは、移籍市場が閉まる前に高く評価されるアカデミー出身のマイルズ・ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリを売却する可能性を否定しなかった。アーセナルは、ミケル・アルテタ監督のチームにさらなる補強を加える資金を確保するため、自前で育てたスター選手たちの売却を迫られる可能性がある。

  • ガーリックがヘイル・エンドの将来に言及

    アーセナルのCEOガーリックは、この夏に下部組織出身のルイス＝スケリーとヌワネリがクラブを離れる可能性を否定しなかった。アーセナルは移籍市場の最終盤で補強を進めるため、その前に売却が必要になる可能性がある。アルテタ監督のチームはここまで比較的控えめな支出にとどまっており、タイトル獲得チームの戦力強化へクリストス・ツォリスとブルーノ・ギマランイスを加えた。ただ、さらなる補強は依然として求められている。

    指揮官はウィリアム・サリバの負傷に備えるための新たなDFに加え、新戦力のアタッカー獲得を望んでおり、下部組織出身選手の放出は多額の資金を生み出す可能性がある。日曜のマンチェスター・シティ戦でのコミュニティ・シールド勝利でメンバー外となったことから、現時点ではヌワネリが最も退団に近いように見える。

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    退団の可能性を残して

    ヌワネリはコミュニティ・シールドの勝利を欠場した一方で、ルイス＝スケリーはアーセナルの中盤の中央で見事なパフォーマンスを披露した。このイングランドのユース代表はその後、クラブの最大のライバル2クラブであるマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーへの4500万ポンドの移籍と結びつけられている。ガーリックは『BBC』の取材に対し、2人のティーンエージャーが退団する可能性を明確に残した。

    「マイルズは昨季終盤が素晴らしく、今季のスタートも本当にとても良い。我々は彼に非常に満足している」とガーリックは明かした。「イーサンもプレシーズンが素晴らしかった。あとは、キャリアを前に進めていく上で2人の選手の助けになる機会がどこにあるのかを見るだけだ。ただ、我々はそうした下部組織出身の選手たちを積極的に売却しようとしているわけではない。

    「もし適切な機会が訪れ、それが彼らにとって正しく、クラブにとっても正しいものであれば、当然それを検討することになるだろう」

  • 移籍の憶測が渦巻く中での称賛

    適正な金額であれば売却を認める明確な意思がある一方で、アーセナルは自らの育成組織に強い誇りを持ち続けている。両ティーンエイジャーはプレシーズンの準備期間を通じて、一貫してトップチームのコーチングスタッフに好印象を与えてきた。

    「我々はもちろんアカデミーを信じているし、そこから出てきた選手たちによって非常に大きな成功を収めてきた。マイルズとイーサンはその2人だ」と同氏は付け加えた。「誰もが、下部組織育ちの選手たちが台頭し、そのユニフォームをまとい、チームの成功に貢献する姿を見たいと思っている。

    「我々が目指しているのは、下部組織育ちの選手だけを売ることではない。先ほども言ったように、選手の売買は常に出てくるものだ。選手たちを巡っては多くの憶測があった。ほかのクラブが我々の選手に興味を示すのを、私に止めることはできない」

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    アルテタのタイトル獲得チームのスリム化

    才能あるアカデミーの有望株だけでなく、アーセナルはトップチームの周辺戦力の整理も積極的に進めている。ガブリエウ・ジェズス、ファビオ・ビエイラ、リース・ネルソンはいずれも、今後2週間以内の退団が有力視されている。さらに、ガブリエウ・マルティネッリの長期的な将来についても激しい憶測の的となっている。こうしたトップチームの選手たちが退団すれば、ヌワネリやルイス＝スケリーを売却して資金化しなければならないという差し迫った財政的圧力は和らぐ可能性がある。

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