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「違法な搾取だ！」 アーリング・ハーランドが、話題となったポニーテール広告をめぐって大手航空会社を提訴している理由とは
ハーランド、ノルウェー・エアシャトルを相手取り法的措置を開始
- NTB
削除されたポニーテールの広告が法的紛争の核心にある
この争点は、ノルウェーのワールドカップ期間中にインスタグラムとTikTokで公開されたソーシャルメディア上のプロモーションをめぐるものだ。『VG Sports』と『Dagbladet』によると、ノルウェー・エアシャトルは、自社航空機の画像にハーランドの特徴的なブロンドのポニーテール姿をデジタル加工で加えたものを投稿し、「これほどノルウェーらしく見えたことはない」とのキャプションを添えていた。
これらの投稿は法的介入を受けて削除されたが、同航空会社は一連の対応について、軽いソーシャルメディア上のじゃれ合いだったと擁護した。
「当社が理解できない訴訟を受けたのは事実だ」と、ノルウェーの広報担当エイヴィンド・ハンメル・ミューレ氏は述べた。「声援が訴訟で返される形になったのは残念だが、今後も共通のスポーツヒーローたちを応援できるよう、理性的な対話を望んでいる」
法律の専門家がFWの知的財産に関する立場を支持
『VG Sports』によると、ベルゲン大学でマーケティング法を専門とするトーレ・ルンデ教授は、ハーランドがノルウェーのマーケティング法およびパブリシティー保護に関する法規の下で強力な法的根拠を有しているとみている。法学者らは、アスリートの肖像が無許可で企業的に商業利用されることから保護する最高裁の判例を指摘している。
この訴訟は、ノルウェーがワールドカップで準々決勝に進出する過程でハーランドが7得点を挙げた後に起こされたものだ。ノルウェーはブラジルを破った後、イングランドに敗れた。
弁護士らは、商標を保護しないことが有害な商業上の前例を生むリスクにつながると強調している。
- AFP
ノルウェーがウェールズ戦へ準備を進める中、焦点はピッチに移る
オスロで法的手続きが進行中であるにもかかわらず、ハーランドはカーディフでノルウェー代表に帯同している。スターレ・ソルバッケン監督率いるチームは、夏場の勢いを維持しつつ、木曜夜にUEFAネーションズリーグでウェールズと対戦する。
ノルウェー・エアシャトルは、10月の正式審理の前に法廷外での対話を通じてこの紛争を解決することを望んでいる。
ハーランドはピッチ上で、国際試合での高い得点力を維持することを目指している。
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