この争点は、ノルウェーのワールドカップ期間中にインスタグラムとTikTokで公開されたソーシャルメディア上のプロモーションをめぐるものだ。『VG Sports』と『Dagbladet』によると、ノルウェー・エアシャトルは、自社航空機の画像にハーランドの特徴的なブロンドのポニーテール姿をデジタル加工で加えたものを投稿し、「これほどノルウェーらしく見えたことはない」とのキャプションを添えていた。

これらの投稿は法的介入を受けて削除されたが、同航空会社は一連の対応について、軽いソーシャルメディア上のじゃれ合いだったと擁護した。

「当社が理解できない訴訟を受けたのは事実だ」と、ノルウェーの広報担当エイヴィンド・ハンメル・ミューレ氏は述べた。「声援が訴訟で返される形になったのは残念だが、今後も共通のスポーツヒーローたちを応援できるよう、理性的な対話を望んでいる」