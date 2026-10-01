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imago-sport-1083924726.jpgBildbyran
Alvino Hanafi
翻訳者：

「違法な搾取だ！」　アーリング・ハーランドが、話題となったポニーテール広告をめぐって大手航空会社を提訴している理由とは

アーリング・ハーランド
ノルウェー

アーリング・ハーランドが、ワールドカップ期間中の商標権侵害疑惑を受け、ノルウェー・エアシャトルを相手取って正式に訴訟を起こした。航空会社はこのFWのトレードマークであるブロンドのポニーテールを航空機に合成しており、10月に法廷で争われる法的紛争に発展している。

  • ハーランド、ノルウェー・エアシャトルを相手取り法的措置を開始

    ノルウェー代表のスーパースター、アーリング・ハーランドが、ワールドカップ後に航空会社ノルウェージャン・エアシャトルASAを相手取って法的手続きを開始した。『VG Sports』と『Dagbladet』によると、法律事務所Schjodtが、マンチェスター・シティのFWと英企業York Promotions Ltd.を代理して、オスロ地方裁判所に正式な召喚状を提出した。

    訴訟では、この航空会社が大会期間中、航空券の宣伝においてハーランドの商業的特性および登録商標を違法に利用したと主張している。

    裁判所主導のビデオによる進行協議は、10月9日金曜日に予定されている。

  • imago-sport-1079884705.jpgNTB

    削除されたポニーテールの広告が法的紛争の核心にある

    この争点は、ノルウェーのワールドカップ期間中にインスタグラムとTikTokで公開されたソーシャルメディア上のプロモーションをめぐるものだ。『VG Sports』と『Dagbladet』によると、ノルウェー・エアシャトルは、自社航空機の画像にハーランドの特徴的なブロンドのポニーテール姿をデジタル加工で加えたものを投稿し、「これほどノルウェーらしく見えたことはない」とのキャプションを添えていた。

    これらの投稿は法的介入を受けて削除されたが、同航空会社は一連の対応について、軽いソーシャルメディア上のじゃれ合いだったと擁護した。

    「当社が理解できない訴訟を受けたのは事実だ」と、ノルウェーの広報担当エイヴィンド・ハンメル・ミューレ氏は述べた。「声援が訴訟で返される形になったのは残念だが、今後も共通のスポーツヒーローたちを応援できるよう、理性的な対話を望んでいる」

  • 法律の専門家がFWの知的財産に関する立場を支持

    『VG Sports』によると、ベルゲン大学でマーケティング法を専門とするトーレ・ルンデ教授は、ハーランドがノルウェーのマーケティング法およびパブリシティー保護に関する法規の下で強力な法的根拠を有しているとみている。法学者らは、アスリートの肖像が無許可で企業的に商業利用されることから保護する最高裁の判例を指摘している。

    この訴訟は、ノルウェーがワールドカップで準々決勝に進出する過程でハーランドが7得点を挙げた後に起こされたものだ。ノルウェーはブラジルを破った後、イングランドに敗れた。

    弁護士らは、商標を保護しないことが有害な商業上の前例を生むリスクにつながると強調している。

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  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    ノルウェーがウェールズ戦へ準備を進める中、焦点はピッチに移る

    オスロで法的手続きが進行中であるにもかかわらず、ハーランドはカーディフでノルウェー代表に帯同している。スターレ・ソルバッケン監督率いるチームは、夏場の勢いを維持しつつ、木曜夜にUEFAネーションズリーグでウェールズと対戦する。

    ノルウェー・エアシャトルは、10月の正式審理の前に法廷外での対話を通じてこの紛争を解決することを望んでいる。

    ハーランドはピッチ上で、国際試合での高い得点力を維持することを目指している。

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