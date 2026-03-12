「違法だ！」―ジョン・オビ・ミケルが衝撃発言、アーセナルがプレミアリーグ優勝を「不正な手段で狙っている」と主張

ミケルはコーナーキック時のアーセナルの相手選手への対応を「22年ぶりの優勝に必死」と批判した。「セットプレー時の彼らの行為は違法だ。まずゴールキーパーの妨害があり、今では選手を掴み始める」とミケルは続けた。 「選手を押さえつけ、ジャンプを妨げる行為だ。チェルシー戦（対我々の試合）を見れば分かる。デクラン・ライスが誰だっけ、左サイドバックの（ジョレル・ハト？）を掴んでいた」

「彼は相手を掴んでジャンプを妨げていた。それで、俺には、ああ、俺には、審判がそれを見逃すなんてありえない。たとえボールが入ったとしても、VARがそれを見逃すなんてありえない。そして俺には、PGMOL（プロサッカー審判機構）は、まあ、彼らは出てきて、すぐに、これを止めなければならない。止めなければ、他のチームもみんなやり始めるだろう。

「そして俺にとって、それは違法だ。つまりアーセナルがプレミアリーグ優勝を不正に狙っているってことだ。彼らは不正で優勝しようとしている。22年、いや23年も優勝から遠ざかっているチームだから、プレミアリーグ優勝に必死なんだ。 今や彼らはあまりにも焦りすぎて、不正な手段で勝ち抜こうとしているんだ。」