Getty Images Sport
翻訳者：
「違法だ！」―ジョン・オビ・ミケルが衝撃発言、アーセナルがプレミアリーグ優勝を「不正な手段で狙っている」と主張
「ほぼ10億も使ったじゃないか！」
ミケルはトークスポーツでの爆発的な発言で、北ロンドンの巨人が巨額の移籍費を投じているにもかかわらず、戦術的な方向性に疑問を呈した。「今のアーセナルの試合を見ると、彼らは完全に、完全にコーナーキックに依存している。ミケル・アルテタ、君はほぼ10億を費やしたんだ…それで試合に勝つ唯一の手段がコーナーキックだって言うのか？まったく馬鹿げている」と彼は述べた。
- Getty Images Sport
アルテタ監督、創造性豊かなスター選手たちの才能を封じ込めていると非難される
ミケルは、アルテタ監督が勝利を確実にするための細かな改善に注力するあまり、チームの創造的な才能が抑えられていると指摘する。アーセナルは今季、セットプレーからリーグ最多の21得点を挙げているが、全大会通算100得点のうちオープンプレーからの得点はわずか35に留まる。 「アーセナルのファンが不満を口にしない唯一の理由は…リーグ首位だからだ」とミケルは主張する。「彼らが持つ創造性、潜在能力はすべて窓の外へ消え去った。もうそれらは見られない」
「違法」なセットプレーの主張
ミケルはコーナーキック時のアーセナルの相手選手への対応を「22年ぶりの優勝に必死」と批判した。「セットプレー時の彼らの行為は違法だ。まずゴールキーパーの妨害があり、今では選手を掴み始める」とミケルは続けた。 「選手を押さえつけ、ジャンプを妨げる行為だ。チェルシー戦（対我々の試合）を見れば分かる。デクラン・ライスが誰だっけ、左サイドバックの（ジョレル・ハト？）を掴んでいた」
「彼は相手を掴んでジャンプを妨げていた。それで、俺には、ああ、俺には、審判がそれを見逃すなんてありえない。たとえボールが入ったとしても、VARがそれを見逃すなんてありえない。そして俺には、PGMOL（プロサッカー審判機構）は、まあ、彼らは出てきて、すぐに、これを止めなければならない。止めなければ、他のチームもみんなやり始めるだろう。
「そして俺にとって、それは違法だ。つまりアーセナルがプレミアリーグ優勝を不正に狙っているってことだ。彼らは不正で優勝しようとしている。22年、いや23年も優勝から遠ざかっているチームだから、プレミアリーグ優勝に必死なんだ。 今や彼らはあまりにも焦りすぎて、不正な手段で勝ち抜こうとしているんだ。」
- Getty Images Sport
優勝の正当性に関する問題
ミケルは最後に、アーセナルの優勝の可能性を認めようとしない姿勢を示した。「彼らを勝者とは認めない。なぜなら、彼らの勝ち方は違法だからだ。違法だ。今週末からプレミアリーグがこれを根絶しない限りね」 そんな行為はサッカー界で見たくない」と付け加えた。自身も同様の戦術指示に従うか問われると、彼はきっぱりと否定した。「いや、無理だ。だって彼［アルテタ］は10億も使ったんだから」
広告