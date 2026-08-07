復帰の可能性をめぐる憶測が勢いを増したのは、ティアゴが以前、2016年から2019年にかけてバルサ・エスコラで過ごし、その後、父がフランスにいた時期にパリ・サンジェルマンの下部組織へ加入していたためである。

現在13歳の彼の成長段階は、父が若くしてロサリオからカタルーニャへ移った頃と重ねられている。これらの報道が再燃したのは、クラブの財政危機を受けてメッシが2021年8月5日にバルセロナを感情的な形で去ってから5周年を迎えたタイミングでもあった。