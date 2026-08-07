AFP
翻訳者：
「違う」 リオネル・メッシ、息子ティアゴのバルセロナ復帰説をぶっきらぼうなやり取りで一蹴
インテル・マイアミのスターが釈明
バルセロナのラ・マシアへのティアゴの移籍の可能性をめぐってSNS上で広がっていた噂は、父親によって即座に否定された。ジャーナリストのブルーノ・バインがインテル・マイアミのリーグスカップの試合を前に本人に取材すると、アルゼンチンのレジェンドは短い返答で憶測に決定的な終止符を打った。元ワールドカップ優勝者のこの直接的な回答により、息子はフロリダに残り、メジャーリーグサッカーのクラブの下部組織で成長を続けることが確認された。
- Getty Images Sport
たった一言で憶測を一蹴
ベインは、長男の将来を巡る噂を明確にするため、アルゼンチン代表主将を呼び止めた。「ティアギートは出ていくのか？」と問われたメッシは、シンプルかつ明確にこう答えた。「いいや」
以前、マイアミのアカデミーにおけるティアゴのプレースタイルについて、メッシは『Simplemente Futbol』にこう語っている。「あの子はより思慮深く、よりゲームを組み立てるタイプで、よりミッドフィールダーらしい」
過去のつながりが憶測をあおる
復帰の可能性をめぐる憶測が勢いを増したのは、ティアゴが以前、2016年から2019年にかけてバルサ・エスコラで過ごし、その後、父がフランスにいた時期にパリ・サンジェルマンの下部組織へ加入していたためである。
現在13歳の彼の成長段階は、父が若くしてロサリオからカタルーニャへ移った頃と重ねられている。これらの報道が再燃したのは、クラブの財政危機を受けてメッシが2021年8月5日にバルセロナを感情的な形で去ってから5周年を迎えたタイミングでもあった。
- Getty Images Sport
育成ルートは続く
チアゴは海外移籍の憶測に左右されることなく、マイアミのアカデミーでMFのゲームメーカーとしての技術を引き続き磨いていく。目先の焦点は、家族の全面的な支えを受けながら、アメリカでユース年代のキャリアを段階的に築いていくことにある。
一方で、メッシは引き続きピッチ上でインテル・マイアミをけん引し、今季残りで国内および地域のタイトル獲得を目指している。
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