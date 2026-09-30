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「違うやり方でプレーする方法を見つける」 リオネル・スカローニが、リオネル・メッシ後の時代の始まりを前にアルゼンチンの戦術的進化を語る
レジェンド後の人生
アルゼンチンは、スカローニ監督が新たな章に向けて準備を進める中、象徴的な背番号10を欠いてピッチに立つ。アルゼンチン代表は水曜日、ボリビアとの親善試合に臨み、ポスト・メッシ時代の最初の試金石を迎える。
メッシは8月下旬に代表引退を発表した。ただ、39歳のメッシは来週、モヌメンタルで行われるベナン戦で正式に別れを告げる。それまでは、あの有名な背番号は誰にも与えられない。スカローニ監督は、同国史上最多得点者の後継者を急いで決めるつもりはない。
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背番号を空き番のままにする
スカローニ監督はコルドバでの記者会見で、この伝説的な背番号が一時的に欠番となることを認めた。指揮官は、主将が正式に身を引くまで待ちたい考えだ。
「これらの試合でその番号を割り当てる義務はない。だから、レオの別れの試合までは誰にも与えない」と、スカローニ監督は『ESPN』が伝えたとして語った。「この特別な番号を背負う以上、いずれは誰かが引き継ぐことになるという考えだ。ただ、まだ誰にするかは決めていない」
新たな戦術的バランスを見いだす
代表通算125ゴールを記録した選手の穴を埋めることは極めて大きな挑戦であり、スカローニ監督もチームが進化しなければならないと認めている。基本理念は変わらないものの、指揮官は新たな攻撃の解決策を試す構えだ。
指揮官はさらに、「我々は違う戦い方を見つけることになるだろう。こうした試合は実験するためのものだ。ただ、それでも我々の基本スタイルは依然としてボールをコントロールすることが軸にある。そこから、どう適応していくかを見ていく」と付け加えた。
- AFP
新たな顔ぶれが表舞台に立つ
ワールドカップ決勝でスペインに0-1の惜敗を喫したチームの多くが引き続き顔をそろえる一方で、新たな顔ぶれも台頭している。ニコ・パス、ロマン・ベガ、サンティアゴ・カストロ、バレンティン・バルコといった選手たちは、この代表ウィーク中にプレー機会を得る見込みだ。
アルゼンチンはこの後、ボリビアとの親善試合に臨み、その後日曜日にブルキナファソと対戦する。続いて10月7日にブエノスアイレスへ戻る予定だ。そこで国中が集い、史上最高の選手に最後の、そして感情あふれる別れを告げることになる。
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