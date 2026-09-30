アルゼンチンは、スカローニ監督が新たな章に向けて準備を進める中、象徴的な背番号10を欠いてピッチに立つ。アルゼンチン代表は水曜日、ボリビアとの親善試合に臨み、ポスト・メッシ時代の最初の試金石を迎える。

メッシは8月下旬に代表引退を発表した。ただ、39歳のメッシは来週、モヌメンタルで行われるベナン戦で正式に別れを告げる。それまでは、あの有名な背番号は誰にも与えられない。スカローニ監督は、同国史上最多得点者の後継者を急いで決めるつもりはない。