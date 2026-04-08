過激な発言の後、イヴァン・トニーは出場停止になるのか？

試合後のイヴァン・トニーの発言は多くのメディアで注目され、スポーツ界で大きな反響を呼んだ。

多くのメディアはサウジアラビアサッカー連盟審判委員会に対し、試合中の審判と選手間の会話を確認・検証するよう求めた。目的はトニーの主張の真偽を確かめ、彼が指摘した発言が実際にあったかどうかを明らかにすることだ。

メディア関係者のワエル・アル・ナジャール氏は、関係当局の迅速な対応と調査開始を要求した。

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ナジャール氏は、スポーツ界の世論に事実を明らかにし、試合にまつわる論争に決着をつけるため、公式声明と明確な決定を早期に発表する必要があると強調した。

スポーツジャーナリストのアイド・アル＝サキール氏は、もし発言が事実なら、これは競技の公正性を揺るがす大問題で、リーグの信頼性を損なうものだと指摘した。

アル＝サキール氏は、発言の真偽を確かめるため速やかに調査を始め、審判が問題の言及をした場合はその影響を無効化し、適切な措置を講じるべきだと述べた。 一方、発言が虚偽と判明した場合は、競技の公正性を守るため、規律委員会が即座に介入し、選手を処罰すべきだと述べた。