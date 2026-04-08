過激な発言の後、イヴァン・トニーは出場停止になるのか？

アル・アハリ・ジェッダのイングランド人FWイヴァン・トニーは、ロシェン・リーグのアル・ファイハ戦後の発言で懲戒処分の可能性が取り沙汰されている。
審判を直接批判したこの発言はスポーツ界で議論を呼んでおり、大会規定に違反していると判断された場合、懲戒処分の可能性もあるという。
アル・アハリ・ジェッダのイングランド人FWイヴァン・トニーは、ロシェン・リーグのアル・ファイハ戦後の発言で懲戒処分の可能性が取り沙汰されている。
審判を直接批判したこの発言はスポーツ界で議論を呼んでおり、大会規定に違反していると判断された場合、懲戒処分の可能性もあるという。
アル・アハリ対アル・ファイハの試合では、前半にPK判定が取り消されるなど、物議を醸す判定が相次いだ。
さらに試合終了間際にはアル・ファイハに与えられるべきPKが認められず、ピッチ内・外で怒号と議論が飛び交った。
試合後、サウジアラビアの「サマヤ」ネットワークのインタビューで、トニーは語った。「審判はVARを確認しても2つのPKを見逃し、アル・アハリの権利を奪った」。
さらに「ACLに集中しろと審判に言われた。ヘッドセットが証拠を録音しているはずだ」と語った。
さらに「審判は我々に集中しておらず、不可解な判定で相手を優遇した。処分を受けても構わない。これが真実だ」と語った。
最後にこう結んだ。「今シーズンはずっと認められていたプレーが、決勝トーナメントで突然基準が変わった」。
試合後のイヴァン・トニーの発言は多くのメディアで注目され、スポーツ界で大きな反響を呼んだ。
多くのメディアはサウジアラビアサッカー連盟審判委員会に対し、試合中の審判と選手間の会話を確認・検証するよう求めた。目的はトニーの主張の真偽を確かめ、彼が指摘した発言が実際にあったかどうかを明らかにすることだ。
メディア関係者のワエル・アル・ナジャール氏は、関係当局の迅速な対応と調査開始を要求した。
関連記事：アル・アハリが声明「審判の録音と会話を公開せよ」
ナジャール氏は、スポーツ界の世論に事実を明らかにし、試合にまつわる論争に決着をつけるため、公式声明と明確な決定を早期に発表する必要があると強調した。
スポーツジャーナリストのアイド・アル＝サキール氏は、もし発言が事実なら、これは競技の公正性を揺るがす大問題で、リーグの信頼性を損なうものだと指摘した。
アル＝サキール氏は、発言の真偽を確かめるため速やかに調査を始め、審判が問題の言及をした場合はその影響を無効化し、適切な措置を講じるべきだと述べた。 一方、発言が虚偽と判明した場合は、競技の公正性を守るため、規律委員会が即座に介入し、選手を処罰すべきだと述べた。