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過激なインタビューでクラブ上層部を攻撃したマンチェスター・ユナイテッドのリサンドロ・マルティネスを、ジェイミー・キャラガーが「行き過ぎ」と痛烈批判
マドリードでの試合後に広がる波紋
マイケル・キャリック率いるチームはスペインで厳しい夜を過ごし、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れた。しかし、波紋を呼んだのは試合終了後だった。マルティネスはマンチェスター・ユナイテッドの夏の補強戦略を痛烈に批判し、キャリックが指揮を執る初のフルシーズンに向けて、チームの戦力は不足したままだと主張した。
アルゼンチン人DFは、特にフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスに不満を向け、この幹部にはもっと働いてほしいと述べた。クラブのファンの一部は、歯に衣着せぬ物言いをしたセンターバックを称賛した一方、著名な解説者たちはこの発言に全く異なる見方を示した。
- Getty Images Sport
カラガー、「ひどい」怒りの爆発を非難
出演した『CBSスポーツ』で、キャラガーはマンチェスター・ユナイテッドのセンターバックを厳しく批判した。元リヴァプールDFは、不満を抱くサポーターから好意的な反応が寄せられるのは予想できるとしても、クラブ内部への不満を公にしても誰のためにもならないと主張した。
「誰にとってもまったく良いことはない。これから数日間は、あの発言のことばかりが話題になるだろう」とキャラガーは語った。「どのクラブのサポーターも、スーツを着た連中、つまり上層部を好まない。だからユナイテッドのファンはこの発言を喜び、素晴らしいと思うだろう」
「だが、彼が今あんなことを公に言ったのはひどいと思う。本当にそう思う。彼は昨季が素晴らしいシーズンだったと言っているが、そうではなかった。昨季は監督が解任されたんだ。解任されたんだよ」
「3位に終われたのは、カップ戦の試合がなかったからだ。欧州の大会には出ておらず、カップ戦でも非常に早い段階で敗退した。マンチェスター・ユナイテッドが3位だ。3位になれた理由は、リヴァプールとチェルシーもそれほど悪かったからだ」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーも同様の見解を示し、同DFの発言を「クラブに対して無礼だ」と評した。
財政面の現実が、チーム編成のより根深い問題を浮き彫りに
マンチェスター・ユナイテッドが現在、補強に動けない根本的な原因は、チャンピオンズリーグに継続して出場できないまま、何年にもわたり過剰な支出を重ねてきたことにある。キャラガー氏は、チームが複数の監督の下で期待を裏切り続けた結果、現在の資金は新戦力の獲得ではなく、過去の移籍金の支払いに充てられていると指摘した。
「今季、我々はマンチェスター・ユナイテッドの本当の姿を見ている」とキャラガー氏は続けた。「彼らが夏に選手を獲得しなかったのは、マルティネスが加入してからのこの4、5年で、チャンピオンズリーグに出場したのは1度だけ、今季（原文ママ）だったと思うからだ」
「毎シーズン、チャンピオンズリーグからの収入を得られないのに、マンチェスター・ユナイテッドが毎シーズン、移籍市場で2億ポンドを使っていれば、いずれ止めざるを得なくなる。資金がないからだ」
「だから今夏、マンチェスター・ユナイテッドが支払っているのは、何年も前に獲得した選手の移籍金の次の分割払いだ。新たに使える資金がないのはそのためで、同じことを続けるわけにはいかない。さまざまな監督の下でプレーしてきた選手たちがいるが、何も成し遂げていない。ひどい出来だったし、今夜もまた本当にひどかった」
最後にキャラガー氏は、マルティネス自身のプレーにも目を向けた。「今季の開幕からのことを彼が話すなら、彼は良い選手だと思うし、ワールドカップ優勝経験者なのも分かっている。だが、今季の出だしはひどかった。本当にひどく、出来が悪い。人々は喜ぶだろうし、マンチェスター・ユナイテッドのファンもそうだろうが、誰のためにもならない……。今はこれが話題の中心になるだろう。大騒ぎになり、事態は大きくなる。彼の発言は行き過ぎだと思う」
- Getty Images Sport
カリック、リーズ戦で仕切り直しを図る
深まりつつある危機を鎮めようと、キャリック監督は試合後のDFの激しい発言について、その場の感情が高ぶっただけだと一蹴した。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は今、注目をクラブ首脳陣を巡る問題から、目の前のピッチ上の課題へと戻したいはずだ。
マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にエランド・ロードで行われる波乱含みのプレミアリーグ、アウェー戦に向けて、急いで態勢を立て直さなければならない。騒動を鎮め、亀裂の入ったロッカールームを落ち着かせるには、ライバルのリーズ・ユナイテッドを相手に力強い戦いを見せることが不可欠だ。
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