マンチェスター・ユナイテッドが現在、補強に動けない根本的な原因は、チャンピオンズリーグに継続して出場できないまま、何年にもわたり過剰な支出を重ねてきたことにある。キャラガー氏は、チームが複数の監督の下で期待を裏切り続けた結果、現在の資金は新戦力の獲得ではなく、過去の移籍金の支払いに充てられていると指摘した。

「今季、我々はマンチェスター・ユナイテッドの本当の姿を見ている」とキャラガー氏は続けた。「彼らが夏に選手を獲得しなかったのは、マルティネスが加入してからのこの4、5年で、チャンピオンズリーグに出場したのは1度だけ、今季（原文ママ）だったと思うからだ」

「毎シーズン、チャンピオンズリーグからの収入を得られないのに、マンチェスター・ユナイテッドが毎シーズン、移籍市場で2億ポンドを使っていれば、いずれ止めざるを得なくなる。資金がないからだ」

「だから今夏、マンチェスター・ユナイテッドが支払っているのは、何年も前に獲得した選手の移籍金の次の分割払いだ。新たに使える資金がないのはそのためで、同じことを続けるわけにはいかない。さまざまな監督の下でプレーしてきた選手たちがいるが、何も成し遂げていない。ひどい出来だったし、今夜もまた本当にひどかった」

最後にキャラガー氏は、マルティネス自身のプレーにも目を向けた。「今季の開幕からのことを彼が話すなら、彼は良い選手だと思うし、ワールドカップ優勝経験者なのも分かっている。だが、今季の出だしはひどかった。本当にひどく、出来が悪い。人々は喜ぶだろうし、マンチェスター・ユナイテッドのファンもそうだろうが、誰のためにもならない……。今はこれが話題の中心になるだろう。大騒ぎになり、事態は大きくなる。彼の発言は行き過ぎだと思う」



