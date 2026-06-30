過去60年間のワールドカップで、DFB代表にこんなことは一度もなかった！ ドイツは恐ろしい記録を残して敗退した

「言葉が見つからない。2度目のW杯で、2度とも惨敗してしまった。申し訳ないとしか言えない。もちろん、みんながっかりしている。大きな目標を掲げていたのだから」と、ハヴェルツは3大会連続で不振に終わったW杯の後、語った。2018年と2022年、ドイツはグループリーグで敗退し、今回もベスト16に進む前に大会を終えた。

前半終了間際にパラグアイのフリオ・エンシソが先制したが、54分にハーヴェルツがヘディングで同点とした。ドイツはボール支配率で上回ったものの、決定力を欠いた。 「こういう相手にはもっとチャンスを作らねばならない。それができなかった」と語ったのは、W杯で代表に復帰しながらも早期敗退で再度の引退を表明したGKノイアーだ。

さらに延長戦では、本来なら2－1となるはずだったジョナタン・ターのゴールがVARの介入により取り消された。ジャラル・ジャエド主審は、DFBのDFヴァルデマール・アントンがパラグアイGKオルランド・ギルにファウルしたと判定した。 彼がそこで何を見たのか、さっぱり分からない」と、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はMagentaTVで怒りを露わにした。