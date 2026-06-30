データ提供会社オプタ（Opta）によると、米国、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップの4試合で、ドイツ代表の1対1勝率は平均47％だった。これは1966年のデータ収集開始以来、ドイツが大会平均で50％を切った初めてのケースだ。
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過去60年間のワールドカップで、DFB代表にこんなことは一度もなかった！ ドイツは恐ろしい記録を残して敗退した
ドイツは月曜の16強戦で、パラグアイにPK戦の末敗退。90分と120分終了時は1－1で、ボール奪取率は45％だった。
ワールドカップ初戦のキュラソー戦で7－1と大勝した際も、ヨシュア・キミッヒらドイツ代表の1対1勝率は48％にとどまり、 コートジボワール戦（2－1）では47％だった。グループリーグ最終戦のエクアドル戦（1－2）では49％と最も高かった。
- AFP
ドイツは3大会連続でワールドカップを早期敗退：「言葉が出ない」
「言葉が見つからない。2度目のW杯で、2度とも惨敗してしまった。申し訳ないとしか言えない。もちろん、みんながっかりしている。大きな目標を掲げていたのだから」と、ハヴェルツは3大会連続で不振に終わったW杯の後、語った。2018年と2022年、ドイツはグループリーグで敗退し、今回もベスト16に進む前に大会を終えた。
前半終了間際にパラグアイのフリオ・エンシソが先制したが、54分にハーヴェルツがヘディングで同点とした。ドイツはボール支配率で上回ったものの、決定力を欠いた。 「こういう相手にはもっとチャンスを作らねばならない。それができなかった」と語ったのは、W杯で代表に復帰しながらも早期敗退で再度の引退を表明したGKノイアーだ。
さらに延長戦では、本来なら2－1となるはずだったジョナタン・ターのゴールがVARの介入により取り消された。ジャラル・ジャエド主審は、DFBのDFヴァルデマール・アントンがパラグアイGKオルランド・ギルにファウルしたと判定した。 彼がそこで何を見たのか、さっぱり分からない」と、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はMagentaTVで怒りを露わにした。
ドイツ代表：W杯早期敗退でナーゲルスマン監督は辞任すべきか？
ナゲルスマン監督のドイツ代表契約は2028年の欧州選手権まで続く。パラグアイ戦敗北後、彼は「望まれるなら残るし、不要なら言ってほしい」と辞任を否定した。
それでも、期待外れに終わったW杯直後から解任論が再燃した。W杯優勝経験者のマッツ・フンメルス氏はMagentaTVの解説で「責任者側としては何らかの措置を講じるべきだという声がすでに上がっている」と語った。 ホームでのEURO、ホームでのネーションズリーグ、そして今回の大会を経験した。ホームEUROは今も過大評価されている。他の2大会は期待外れだった。だからこそ、代表監督と協会が議論すべき課題だ。少なくとも話し合いは必要だ」とフンメルスは語った。
火曜日に米国合宿地で予定されていた記者会見はDFBが中止する見込みで、監督の去就を巡る憶測が止まらない。
- Getty Images Sport
2026年W杯でのドイツ代表の1対1勝率
試合
1対1の勝利数
ドイツ対キュラソー 7:1
48%
ドイツ対コートジボワール 2:1
47
ドイツ対エクアドル 1:2
49%
ドイツ対パラグアイ 1:1（延長）、3:4（PK）
45%
平均
平均47%