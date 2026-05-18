リーグ最小失点で2位。チャンピオンズリーグでは不意打ちの敗退で財政的にも痛手（カルステン・クラーマーCEO）。DFBポカールでも16強止まり。それでも本業のブンデスリーガに限定すれば、ボルシア・ドルトムントの2025/26シーズンは上出来だ。 ただし「非常に良い」とまでは言えず、過去2シーズンと比べても大きな違いはない。
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過去2年と大差なし！BVBの2位は誤り
「自分たちがどこから来たのかを見極める必要がある」――過去11か月近く、BVB首脳陣が繰り返してきた言葉だ。2023/24シーズンは5位でチャンピオンズリーグ決勝に進出し、2024/25シーズンは4位で同大会準々決勝へ。カップ戦はそれぞれベスト16と2回戦で敗退した。
ユルゲン・クロップ時代以降11シーズンを振り返ると、ニコ・コヴァチ率いるドルトムントはブンデス3番目の好成績で、過去7年間では最高。11シーズン中8度は今より得点が多かった。
過去2シーズンを除くと、8シーズン中5回の準優勝、2回の3位、1回の4位だ。つまり、ドルトムントは常に上位争いをするクラブなのである。ドイツ2位の財政力を有するチームとして、当然の基準だ。
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ニコ・コヴァチ監督の下で、BVBの基盤は本当に強固になったのだろうか？
今回の準優勝は2015年以降6度目。BVBをクラブ目標通りの位置へ戻した。コヴァチ監督の功績を否定するわけではないが、結果はその程度だ。
公式戦72試合で43勝16敗と数字も良好だ。彼は守備を安定させ、闘志と攻撃の効率性をチームに植え付けた。
特に短い夏期準備期間と、アメリカでのクラブワールドカップの疲労を考えると、この成果は評価に値する。スポーツディレクターのオレ・ブック氏は、来季はこの「堅い基盤」を発展させると語った。だが、新代表カーステン・クラーマー氏が掲げる「新しいBVB」を具現化するほどチームが安定しているかは、依然として疑問だ。
BVB：2015/16シーズン以降のブンデスリーガ順位
シーズン 監督 順位 得失点差 勝ち点 2015/16 トーマス・トゥヘル 2 82:34 78 2016/17 トーマス・トゥヘル 3 72:40 64 2017/18 ペーター・ボス／ペーター・シュテーガー 4 64:47 55 2018/19 リュシアン・ファブレ 2 81:44 76 2019/20 リュシアン・ファブレ／エディン・テルジッチ 2 84:41 69 2020/21 エディン・テルジッチ 3 75:46 64 2021/22 マルコ・ローズ 2 85:52 69 2022/23 エディン・テルジッチ 2 83:44 71 2023/24 エディン・テルジッチ 5 68:43 63 2024/25 ヌリ・シャヒン／ニコ・コヴァチ 4 71:51 57 2025/26 ニコ・コヴァチ 2 70:34 73
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BVBの将来像はこうなる
さらなる発展の方向性は明確だ。ドルトムントは、コヴァチ監督の下ではほとんど見られなかった攻撃的なサッカーを目指す。大胆に前線へボールを運び、工夫のある連係でボールを保持し、相手に圧力をかける。 そのために、今後も若く成長見込みのある選手を補強する。彼らはまず創造性と軽快なプレーをもたらし、将来は高額移籍金をもたらすとも期待される。
計画は紙面上では魅力的だ。ファンはスポーツディレクター、ブックスが手がける最初の移籍市場に期待している。しかし過去72試合の公式戦を振り返ると、疑問も浮かぶ。1年以内に2度目の契約延長が噂されるコヴァチは、その目標を達成できるのか。
実現には、彼が監督として生まれ変わる必要がある。コヴァチはどのクラブでも守備的実用主義を重んじ、戦術の枠組みが自由なプレーを抑制してきた。ドルトムントでも、想像力に欠ける予測可能なサッカーをまだ改善できていない。
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BVB、強豪相手に明らかな課題を露呈
クラブ首脳陣は、チームを次の段階へ飛躍させたいと考えている。方針は「守備は良好なので維持し、攻撃力をさらに強化する」というものだ。そのため、コヴァチ監督が採用していた「1対1で強いウイング起用を避ける」戦術も見直されることになった。
そのため、コヴァチ監督は守備で成果を上げた「U字型パスワーク」を再調整し、前線への供給を強化する必要がある。 だが攻撃ではクロスを多用する弱点も生んだ。ユリアン・ライアーソンが15試合で18アシストを記録したのは、その象徴だ。
この戦術では、BVBは互角以上の相手に対しすぐに限界を迎えた。該当16試合（バイエルン、ライプツィヒなど）では4勝9敗、失点28と苦戦した。
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BVBと2位という誤解
これは一過性の傾向ではない。ドルトムントは強豪相手に後退しており、成熟度、粘り強さ、一貫性が欠けていた場面が多すぎる。チームの質自体に疑問が生まれる。BVBは近年、安定感に欠ける選手を多く抱えすぎている。 サイドバックのライアーソンやダニエル・スベンソンは国際レベルではなく、守備的MFも不足。リーダーも不在だ。
リーグ戦のパフォーマンスも、結果こそ残したが内容は平凡だった。 予想ポイント（xP）では11ポイント過大評価されており、これがなければシュトゥットガルトに得失点差で上回られていた。少ないチャンスをものにして効率的に得点を重ねた結果だ。
2位という結果を過大評価するのは誤りだ。安定が必ずしも進歩を意味しないからだ。来季は真の進歩が求められる。そのためには、コヴァチ監督がこれまでとは異なる、より良い結果を残さなければならない。
BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日程 コンテスト 試合 7月18日 親善試合 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB 7月29日 親善試合 セレッソ大阪対BVB 8月1日 親善試合 FC東京 vs. BVB