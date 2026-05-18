「自分たちがどこから来たのかを見極める必要がある」――過去11か月近く、BVB首脳陣が繰り返してきた言葉だ。2023/24シーズンは5位でチャンピオンズリーグ決勝に進出し、2024/25シーズンは4位で同大会準々決勝へ。カップ戦はそれぞれベスト16と2回戦で敗退した。

ユルゲン・クロップ時代以降11シーズンを振り返ると、ニコ・コヴァチ率いるドルトムントはブンデス3番目の好成績で、過去7年間では最高。11シーズン中8度は今より得点が多かった。

過去2シーズンを除くと、8シーズン中5回の準優勝、2回の3位、1回の4位だ。つまり、ドルトムントは常に上位争いをするクラブなのである。ドイツ2位の財政力を有するチームとして、当然の基準だ。