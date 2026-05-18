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Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

過去2年と大差なし！BVBの2位は誤り

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ボルシア・ドルトムント
ニコ・コヴァチ

総括すると、BVBの今シーズンは過去2シーズンとほぼ変わらず、コヴァチ監督が築いた基盤が「新たなBVB」を支えるほど強固になったかは疑問だ。

リーグ最小失点で2位。チャンピオンズリーグでは不意打ちの敗退で財政的にも痛手（カルステン・クラーマーCEO）。DFBポカールでも16強止まり。それでも本業のブンデスリーガに限定すれば、ボルシア・ドルトムントの2025/26シーズンは上出来だ。 ただし「非常に良い」とまでは言えず、過去2シーズンと比べても大きな違いはない。

  • 「自分たちがどこから来たのかを見極める必要がある」――過去11か月近く、BVB首脳陣が繰り返してきた言葉だ。2023/24シーズンは5位でチャンピオンズリーグ決勝に進出し、2024/25シーズンは4位で同大会準々決勝へ。カップ戦はそれぞれベスト16と2回戦で敗退した。

    ユルゲン・クロップ時代以降11シーズンを振り返ると、ニコ・コヴァチ率いるドルトムントはブンデス3番目の好成績で、過去7年間では最高。11シーズン中8度は今より得点が多かった。

    過去2シーズンを除くと、8シーズン中5回の準優勝、2回の3位、1回の4位だ。つまり、ドルトムントは常に上位争いをするクラブなのである。ドイツ2位の財政力を有するチームとして、当然の基準だ。 

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  • Niko KovacGetty Images

    ニコ・コヴァチ監督の下で、BVBの基盤は本当に強固になったのだろうか？

    今回の準優勝は2015年以降6度目。BVBをクラブ目標通りの位置へ戻した。コヴァチ監督の功績を否定するわけではないが、結果はその程度だ。

    公式戦72試合で43勝16敗と数字も良好だ。彼は守備を安定させ、闘志と攻撃の効率性をチームに植え付けた。

    特に短い夏期準備期間と、アメリカでのクラブワールドカップの疲労を考えると、この成果は評価に値する。スポーツディレクターのオレ・ブック氏は、来季はこの「堅い基盤」を発展させると語った。だが、新代表カーステン・クラーマー氏が掲げる「新しいBVB」を具現化するほどチームが安定しているかは、依然として疑問だ。

  • BVB：2015/16シーズン以降のブンデスリーガ順位

    シーズン監督順位得失点差勝ち点
    2015/16トーマス・トゥヘル282:3478
    2016/17トーマス・トゥヘル372:4064
    2017/18ペーター・ボス／ペーター・シュテーガー 464:4755
    2018/19リュシアン・ファブレ281:4476
    2019/20リュシアン・ファブレ／エディン・テルジッチ284:4169
    2020/21エディン・テルジッチ375:4664
    2021/22マルコ・ローズ285:5269
    2022/23エディン・テルジッチ283:4471
    2023/24エディン・テルジッチ568:4363
    2024/25ヌリ・シャヒン／ニコ・コヴァチ471:5157
    2025/26ニコ・コヴァチ270:3473
  • BVB SiegGetty Images

    BVBの将来像はこうなる

    さらなる発展の方向性は明確だ。ドルトムントは、コヴァチ監督の下ではほとんど見られなかった攻撃的なサッカーを目指す。大胆に前線へボールを運び、工夫のある連係でボールを保持し、相手に圧力をかける。 そのために、今後も若く成長見込みのある選手を補強する。彼らはまず創造性と軽快なプレーをもたらし、将来は高額移籍金をもたらすとも期待される。

    計画は紙面上では魅力的だ。ファンはスポーツディレクター、ブックスが手がける最初の移籍市場に期待している。しかし過去72試合の公式戦を振り返ると、疑問も浮かぶ。1年以内に2度目の契約延長が噂されるコヴァチは、その目標を達成できるのか。

    実現には、彼が監督として生まれ変わる必要がある。コヴァチはどのクラブでも守備的実用主義を重んじ、戦術の枠組みが自由なプレーを抑制してきた。ドルトムントでも、想像力に欠ける予測可能なサッカーをまだ改善できていない。 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    BVB、強豪相手に明らかな課題を露呈

    クラブ首脳陣は、チームを次の段階へ飛躍させたいと考えている。方針は「守備は良好なので維持し、攻撃力をさらに強化する」というものだ。そのため、コヴァチ監督が採用していた「1対1で強いウイング起用を避ける」戦術も見直されることになった。

    そのため、コヴァチ監督は守備で成果を上げた「U字型パスワーク」を再調整し、前線への供給を強化する必要がある。 だが攻撃ではクロスを多用する弱点も生んだ。ユリアン・ライアーソンが15試合で18アシストを記録したのは、その象徴だ。  

    この戦術では、BVBは互角以上の相手に対しすぐに限界を迎えた。該当16試合（バイエルン、ライプツィヒなど）では4勝9敗、失点28と苦戦した。

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WOLFSBURGAFP

    BVBと2位という誤解

    これは一過性の傾向ではない。ドルトムントは強豪相手に後退しており、成熟度、粘り強さ、一貫性が欠けていた場面が多すぎる。チームの質自体に疑問が生まれる。BVBは近年、安定感に欠ける選手を多く抱えすぎている。 サイドバックのライアーソンやダニエル・スベンソンは国際レベルではなく、守備的MFも不足。リーダーも不在だ。

    リーグ戦のパフォーマンスも、結果こそ残したが内容は平凡だった。 予想ポイント（xP）では11ポイント過大評価されており、これがなければシュトゥットガルトに得失点差で上回られていた。少ないチャンスをものにして効率的に得点を重ねた結果だ。

    2位という結果を過大評価するのは誤りだ。安定が必ずしも進歩を意味しないからだ。来季は真の進歩が求められる。そのためには、コヴァチ監督がこれまでとは異なる、より良い結果を残さなければならない。

  • BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日程コンテスト試合
    7月18日親善試合ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB
    7月29日親善試合セレッソ大阪対BVB
    8月1日親善試合FC東京 vs. BVB