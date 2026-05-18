リーグ最小失点で2位。チャンピオンズリーグでは不意打ちの敗退で財政的にも痛手（カルステン・クラーマーCEO）。DFBポカールも16強止まり。それでも本業のブンデスリーガに限定すれば、ボルシア・ドルトムントの2025/26シーズンは上出来だ。 ただし「非常に良い」とまでは言えず、過去2シーズンと比べても大きな違いはない。
翻訳者：
過去2年と大差ない！BVBの2位は誤った結論だ
「自分たちがどこから来たのかを見極める必要がある」――過去11か月近く、BVB首脳陣が繰り返してきた言葉だ。2023/24シーズンは5位でチャンピオンズリーグ決勝に進出し、2024/25シーズンは4位で同大会準々決勝へ。カップ戦はベスト16と2回戦で敗退した。
ユルゲン・クロップ時代以降11シーズンを振り返ると、ニコ・コヴァチ率いるドルトムントはブンデス3番目の好成績で、過去7年で最高。11シーズン中8度は今より得点を挙げていた。
過去2シーズンを除くと、8シーズン中5回の準優勝、2回の3位、1回の4位だ。つまり、ドルトムントは常に上位争いをするクラブなのである。ドイツ2位の財政力を有するチームとして、当然の基準だ。
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ニコ・コヴァチ監督の下で、BVBの基盤は本当に強固になったのだろうか？
今回の準優勝は2015年以降6度目。BVBをクラブ目標の順位に戻した。コヴァチ監督の功績は否定しないが、結果はその程度だ。
公式戦72試合で43勝16敗と数字も良好だ。彼は守備を安定させ、闘争心と攻撃の効率性をチームに植え付けた。
短い準備期間やクラブワールドカップの疲労を考えると、なおさら称賛に値する。スポーツディレクターのオーレ・ブック氏はこれを「非常に良い基盤」と表現し、来季へつなげると語った。ただ、新CEOカルステン・クラーマー氏が掲げる「新しいBVB」を支えるほどチームが安定しているかは依然として疑問だ。
BVB：2015/16シーズン以降のブンデスリーガ順位
シーズン 監督 順位 得失点差 勝ち点 2015/16 トーマス・トゥヘル 2 82:34 78 2016/17 トーマス・トゥヘル 3 72:40 64 2017/18 ペーター・ボス／ペーター・シュテーガー 4 64:47 55 2018/19 リュシアン・ファブレ 2 81:44 76 2019/20 リュシアン・ファブレ／エディン・テルジッチ 2 84:41 69 2020/21 エディン・テルジッチ 3 75:46 64 2021/22 マルコ・ローズ 2 85:52 69 2022/23 エディン・テルジッチ 2 83:44 71 2023/24 エディン・テルジッチ 5 68:43 63 2024/25 ヌリ・シャヒン／ニコ・コヴァチ 4 71:51 57 2025/26 ニコ・コヴァチ 2 70:34 73
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BVBの将来像はこうなる
さらなる発展の方向性は明確だ。ドルトムントは、コヴァチ監督の下では見られなかったプレーを示したい。攻撃では大胆に前線へボールを運び、工夫のある連係でボール保持を支配する。 そのために、今後も若く成長見込みのある選手を補強する方針だ。彼らはまず創造性と軽やかなプレーをもたらし、将来は高額な移籍金をもたらすことも期待される。
計画は紙面上では素晴らしい。ファンは、スポーツディレクターのブックスが手がける最初の移籍市場に期待している。しかし過去72試合の公式戦を振り返ると、疑問も浮かぶ。1年以内に2度目の契約延長が噂されるコヴァチは、これらの目標を達成できるのか？
実現には、ほぼ生まれ変わる必要がある。彼はどのクラブでも守備的実用主義を重んじ、戦術の枠組みが自由なプレーを抑制してきた。ドルトムントでも、想像力に欠ける予測可能な試合運びを改善できていない。
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BVB、強豪相手に明らかな課題を露呈
クラブ首脳は、チームを次の段階へ進めるため、守備を維持しつつ攻撃力を高める方針を示した。その一環として、コヴァチ監督が採用していた「1対1に強いウイング起用」が見直されることになった。
そのため、コヴァチ監督は守備で成果を上げた「U字型パスワーク」を再調整し、攻撃力を高める必要がある。 だが攻撃ではクロスを多用する弱点も生んだ。実際、ユリアン・ライアーソンは15試合で18アシストを記録したが、この数字は戦術的依存の表れだ。
この戦術では、BVBは互角以上の相手に対しすぐに限界を迎えた。該当16試合（バイエルン、ライプツィヒなど）では4勝9敗、失点28と苦戦した。
- AFP
BVBと2位という誤解
これは一過性の傾向ではない。ドルトムントは強豪相手にパフォーマンスを落としている。成熟度、粘り強さ、一貫性が不足する場面が多すぎる。チームの質自体が問われている。BVBは近年、安定感に欠ける選手を多く抱え込んでいる。 サイドバックのライアーソンやダニエル・スベンソンは国際レベルではなく、守備的MFも不足。リーダーもいない。
リーグ戦のパフォーマンスも結果こそ残したが、内容は質的に見劣りする。 期待ポイントによると、BVBは11ポイント過大評価されていた。この分を引けば、シュトゥットガルトの得失点差だけでCL出場権を得たに過ぎない。少ないチャンスをものにしすぎただけだ。
2位という結果や今シーズンを過大に評価するのは誤りだ。安定性が進歩を意味するわけではない。来季は真の進歩が求められ、コヴァチ監督はこれまでとは異なる形で結果を出さなければならない。
BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日程 コンテスト 試合 7月18日 親善試合 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB 7月29日 親善試合 セレッソ大阪対BVB 8月1日 親善試合 FC東京 vs. BVB