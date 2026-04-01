「過去10年間で最大の変革の一つ」：アイントラハト・フランクフルトが成績不振を理由に断固たる措置を講じる見通し――最大10人の選手が退団する可能性

それによると、夏の移籍市場で「最大10人」の選手がクラブを去る可能性がある。具体的には、ヒューゴ・ラーソン、ナサニエル・ブラウン、ナムディ・コリンズ、ファレス・チャイビ、ジャン＝マッテオ・バホヤ、エリエス・スキリ、マフムード・ダフード、エリアス・バウム、ミシー・バチュアイ、そして現在OGCニースにレンタル移籍中のエリエ・ワヒの名前が挙げられている。

先述の5名は、SGEのユニフォームを着て好パフォーマンスを披露したことで、いくつかのトップクラブから関心を集めており、そのため高額での売却が見込まれる一方、特にダフード、バチュアイ、ワヒの3名については、フランクフルトでの選手としての将来性がないと見られている。

これらの売却により、クラブの収入は合計で1億5000万ユーロ以上に達した。コリンズに関しては、クラブ幹部の「許容範囲」は3000万～3500万ユーロとされている一方、バホヤとブラウンはそれぞれ4000万ユーロ、さらには最大6500万ユーロもの収入をもたらす可能性がある。