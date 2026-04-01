『Sport Bild』紙は、今シーズン終了後にSGEで起こる可能性のある「過去10年間で最大級の変革」について報じている。しかし、この変革は選手層やチーム編成だけでなく、クラブ内の「様々な分野」にも及ぶものとなるだろう。
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「過去10年間で最大の変革の一つ」：アイントラハト・フランクフルトが成績不振を理由に断固たる措置を講じる見通し――最大10人の選手が退団する可能性
それによると、夏の移籍市場で「最大10人」の選手がクラブを去る可能性がある。具体的には、ヒューゴ・ラーソン、ナサニエル・ブラウン、ナムディ・コリンズ、ファレス・チャイビ、ジャン＝マッテオ・バホヤ、エリエス・スキリ、マフムード・ダフード、エリアス・バウム、ミシー・バチュアイ、そして現在OGCニースにレンタル移籍中のエリエ・ワヒの名前が挙げられている。
先述の5名は、SGEのユニフォームを着て好パフォーマンスを披露したことで、いくつかのトップクラブから関心を集めており、そのため高額での売却が見込まれる一方、特にダフード、バチュアイ、ワヒの3名については、フランクフルトでの選手としての将来性がないと見られている。
これらの売却により、クラブの収入は合計で1億5000万ユーロ以上に達した。コリンズに関しては、クラブ幹部の「許容範囲」は3000万～3500万ユーロとされている一方、バホヤとブラウンはそれぞれ4000万ユーロ、さらには最大6500万ユーロもの収入をもたらす可能性がある。
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フランクフルト、レンタル移籍中のカリムエンドの獲得を計画
この資金があれば、アイントラハトは移籍市場で再び動き出すことができるだろう。報道によると、1. FSVマインツ05のポール・ネーベルや、2部リーグの注目株であるカールスルーエSCのルーイ・ベン・ファルハットが候補として挙げられている。さらに、レンタル移籍中のアルノー・カリムエンドの完全移籍も検討されており、そのためにはSGEが約3000万ユーロを用意する必要がある。
移籍による収入の可能性を除けば、フランクフルトはそれほど潤沢な収入を見込めない。極めて波乱に満ちたシーズンのため、国際大会への出場権を完全に逃す恐れがある。現在、カンファレンスリーグ出場権が得られる6位から8ポイント差をつけられている。ただし、SCフライブルクがDFBポカール（ドイツカップ）で優勝しなければ、7位でも十分である可能性がある。